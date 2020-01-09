Confira os filmes em cartaz no ES de 9 a 15 de janeiro de 2020

Adoráveis Mulheres está entre os possíveis indicados ao Oscar 2020 e será exibido no Cinemark Vitória. Crédito: Filme Adoráveis Mulheres/ Divulgação

ESTREIAS

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 12h50, 16h, 19h15, 22h20 (quinta a quarta).

12h50, 16h, 19h15, 22h20 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h, 15h45, 18h30, 21h20 (quinta a quarta).

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS

(Portrait de la jeune fille en feu, França, 122 m) Drama/Histórico. Direção: Céline Sciamma. Com Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami.

Sinopse: Na França do século XVIII, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento se veem prestes a acabar.

Cine Jardins, sala 2: 17h, 21h15 (quinta a quarta).

AMEAÇA PROFUNDA

(Underwater, Estados Unidos, 95m) Suspense. Direção: William Eubank. Com Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick)

Sinopse: Um grupo de pesquisadores se encontra num laboratório subaquático a onze mil metros de profundidade, quando um terremoto causa a destruição do veículo e expõe a equipe ao risco de morte. Eles são obrigados a caminhar nas profundezas marítimas, com quantidade insuficiente de oxigênio, para tentarem sobreviver. No entanto, conforme se deslocam pelo fundo do mar, descobrem a presença de uma criatura mortal.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 15h10, 17h20, 19h50 (quinta a quarta)(dub), 22h (quinta a quarta).

EM CARTAZ

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2: 11h40, 14h25, 17h, 19h40 (quinta a quarta). Sala 5: 12h15, 15h, 17h40, 20h30 (quinta a quarta). Sala 6: 19h, 21h40 (quinta a quarta). Sala 7: 12h45, 15h30, 18h20, 21h (quinta a quarta).

11h40, 14h25, 17h, 19h40 (quinta a quarta). 12h15, 15h, 17h40, 20h30 (quinta a quarta). 19h, 21h40 (quinta a quarta). 12h45, 15h30, 18h20, 21h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 12h, 14h35, 17h10, 19h50 (quinta a quarta). Sala 3: 22h25 (quinta a quarta). Sala 4: 12h30, 15h10, 17h50, 20h30 (quinta a quarta). Sala 5: 14h, 16h30 (quinta a quarta). Sala 7: 13h, 15h45, 18h25, 21h.

12h, 14h35, 17h10, 19h50 (quinta a quarta). 22h25 (quinta a quarta). 12h30, 15h10, 17h50, 20h30 (quinta a quarta). 14h, 16h30 (quinta a quarta). 13h, 15h45, 18h25, 21h. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h30, 16h55, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). Sala 5: 15h55, 18h10, 20h30 (quinta a quarta). Sala 7: 14h, 16h25, 18h40, 21h (quinta a quarta).

14h30, 16h55, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). 15h55, 18h10, 20h30 (quinta a quarta). 14h, 16h25, 18h40, 21h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 13h, 15h15, 17h30, 19h45, 21h55 (quinta a quarta). Sala 4: 14h40, 16h55, 19h10, 21h25 (quinta a quarta).

13h, 15h15, 17h30, 19h45, 21h55 (quinta a quarta). 14h40, 16h55, 19h10, 21h25 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h10 (exceto segunda), 17h (sábado e domingo).

19h, 21h10 (exceto segunda), 17h (sábado e domingo). Cinépolis Moxuara (Cariacica), sala 2: 13h, 15h30, 18h, 20h30 (quinta a quarta). Sala 3: 18h30, 21h (quinta a quarta). Sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta). Sala 5: 22h (quinta a quarta).

13h, 15h30, 18h, 20h30 (quinta a quarta). 18h30, 21h (quinta a quarta). 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta). 22h (quinta a quarta). Cine Montserrat, sala 1: 14h10, 16h20, 18h30h, 20h40 (quinta a quarta). Sala 3: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta).

14h10, 16h20, 18h30h, 20h40 (quinta a quarta). 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 16h15, 18h45, 21h15 (quinta a quarta).

16h15, 18h45, 21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h30. Sala 2: 17h10, 19h20 (quinta a quarta).

21h30. 17h10, 19h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição: 19h, 21h (exceto segunda) 17h (sábado e domingo).



19h, 21h (exceto segunda) 17h (sábado e domingo). Cine Gama Colatina, sala 1: 21h10 (quinta a quarta). Sala 2: 19h (quinta a quarta).



FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub)(3D): 11h50, 14h20, 16h50, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 12h30, 15h05, 17h30, 20h (quinta a quarta). Sala 8 (dub)(3D): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta).

11h50, 14h20, 16h50, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). 12h30, 15h05, 17h30, 20h (quinta a quarta). 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub)(3D): 11h30, 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (sábado e domingo), 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (exceto sábado e domingo). Sala 3 (dub): 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). Sala 6 (dub) (3D) (DBOX): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta).

11h30, 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (sábado e domingo), 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (exceto sábado e domingo). 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h50, 19h, 21h10 (quinta a quarta) (3D) 14h40. Sala 4 (dub): 13h40, 15h50, 18h, 20h10 (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 14h10, 16h20, 18h30 (quinta a quarta).

16h50, 19h, 21h10 (quinta a quarta) (3D) 14h40. 13h40, 15h50, 18h, 20h10 (quinta a quarta). 14h10, 16h20, 18h30 (quinta a quarta). Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50 (quinta a quarta). Sala 2 (dub): 15h20 (quinta a quarta).

14h50, 16h50, 18h50 (quinta a quarta). 15h20 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub)(3D): 13h, 15h, 17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 14h, 16h10, 18h20 (quinta a quarta).

13h, 15h, 17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta). 14h, 16h10, 18h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h, 19h (exceto segunda). Sala 3 (dub)(3D): 19h10, 21h (exceto segunda).

17h, 19h (exceto segunda). 19h10, 21h (exceto segunda). Cinépolis Moxuara (Cariacica), sala 1 (dub): 14h30, 17h, 19h20 (quinta a quarta). Sala 3 (dub)(3D): 13h30, 16h (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 12h30, 15h, 17h20, 19h45.

14h30, 17h, 19h20 (quinta a quarta). 13h30, 16h (quinta a quarta). 12h30, 15h, 17h20, 19h45. Cine Montserrat, sala 2 (dub)(3D): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20 (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 14h10, 16h10 (quinta a quarta).

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta). 14h20, 16h20, 18h20, 20h20 (quinta a quarta). 14h10, 16h10 (quinta a quarta). Cine Unimed (dub): 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta) (3D), 17h, 19h15 (quinta a quarta).

15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta) (3D), 17h, 19h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta).

15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h, 17h10, 19h20 (quinta a quarta). Sala 2 (dub): 14h50, 21h30 (quinta a quarta).

15h, 17h10, 19h20 (quinta a quarta). 14h50, 21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição (dub): 17h, 19h (exceto segunda) 19h10, 21h (exceto segunda)(3D).

17h, 19h (exceto segunda) 19h10, 21h (exceto segunda)(3D). Cine Gama Colatina (dub), sala 1: 17h, 19h (quinta a quarta)(3D). Sala 2: 17h, 21h10 (quinta a quarta).



STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos, 142 min.) Ficção Científica/ Aventura. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac.

Sinopse: Término da nova trilogia Star Wars, concluindo as tramas de O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017).

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 16h (quinta a quarta), 13h (quinta a quarta)(dub).

16h (quinta a quarta), 13h (quinta a quarta)(dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 19h, 22h (quinta a quarta).

19h, 22h (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 13h (quinta a quarta). Sala 6: 20h50 (quinta a quarta).

13h (quinta a quarta). Sala 6: 20h50 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 20h30 (quibta a quarta).

20h30 (quibta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda).

21h (exceto segunda). Cinépolis Moxuara (Cariacica), sala 1: 21h45 (quinta a quarta).

21h45 (quinta a quarta). Cine Montserrat, sala 2 (dub): 18h10, 21h00 (quinta a quarta).

18h10, 21h00 (quinta a quarta). Cine Unimed (dub): 20h (quinta a quarta).

20h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 20h (quinta a quarta).

20h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição (dub): 21h (exceto segunda).



PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 1: 21h10 (quinta a quarta).

FAMÍLIA ADDAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cine Unimed (dub): 15h30 (quinta a quarta).

15h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 15h30 (quinta a quarta).

MALÉVOLA

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cine Unimed (dub): 17h30 (quinta a quarta).

17h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 17h30 (quinta a quarta).

O FAROL

(The Lighthouse, Estados Unidos / Canadá, 109m) Terror/ Suspense. Direção: Robert Eggers. Com Robert Pattinson, Willem Dafoe.)

Sinopse: Início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

Cine Jardins, sala 2: 19h15 (quinta a quarta).

DEUS É MULHER E SEU NOME É PETÚNIA

("Gospod postoi, imeto i' e Petrunija", Albânia, 100m) Direção: Teona Strugar Mitevska. Com Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski.

Sinopse: Todo dia 19 de janeiro, um ritual único é realizado na Macedônia. O pároco mais importante de cada cidade lança uma cruz no rio, e centenas de homens mergulham para alcançá-la, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano. Na pequena vilda de Stip, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito. Petrunya, mulher de 31 anos que está solteira e desempregada, mergulha para pegar a cruz e se torna a vencedora. Mas o povo de sua cidade não permitirá que ela seja reconhecida como tal.

Cine Metrópolis: 16h (quinta, sábado, segunda e quarta), 14h (sexta e terça), 17h30 (domingo).

BIXA TRAVESTI

(Brasil, 2019, 1h 15min) Documentário. Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Liniker de Barros.

Sinopse: Documentário de longa-metragem com a cantora transexual brasileira Linn da Quebrada. Grande expoente na cena musical de São Paulo, dona de uma forte e ousada presença no palco, busca constantemente discutir e quebrar paradigmas e estereótipos.