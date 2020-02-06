Confira os filmes em cartaz no ES de 6 a 12 de fevereiro

Aves de Rapina estreia com diversas sessões no ES. Crédito: Divulgação Filme Aves de Rapina

ESTREIA

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 16h, 18h10, 20h20 (quinta a quarta).

14h35, 16h40, 18h45, 20h50 (quinta a quarta). 16h, 18h10, 20h20 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 14h, 19h (dub); 16h30 21h30 (quinta a quarta). Sala 4: 15h (dub); 19h30 (quinta a quarta).

14h, 19h (dub); 16h30 21h30 (quinta a quarta). 15h (dub); 19h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h40, 19h (dub) (quinta a quarta); 21h20 (quinta a quarta); 14h30 (dub) (sábado e domingo).

16h40, 19h (dub) (quinta a quarta); 21h20 (quinta a quarta); 14h30 (dub) (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h10 (exceto segunda).

19h, 21h10 (exceto segunda). Cine Ritz Unimed: 16h20, 18h40 (dub): 21h (quinta a quarta).

21h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 16h20, 18h45, 21h (quinta a quarta).

16h20, 18h45, 21h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub): 14h30, 17h, 19h30, 22h (quinta a quarta). Sala 3: 13h30, 16h, 18h30, 21h (quinta a quarta).

14h30, 17h, 19h30, 22h (quinta a quarta). 13h30, 16h, 18h30, 21h (quinta a quarta). Cinemark Vila Velha, sala 1: 17h, 19h30, 22h; 14h30 (dub) (quinta a quarta). Sala 2: 20h40 (XD) (sexta e terça); 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (dub) (XD) (exceto sexta e terça); 13h10, 15h40, 18h10 (dub) (XD) (sexta e teça). Sala 3 (dub): 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). Sala 7: 12h, 17h20 (dub); 14h45, 20h10 (quinta a quarta).

17h, 19h30, 22h; 14h30 (dub) (quinta a quarta). 20h40 (XD) (sexta e terça); 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (dub) (XD) (exceto sexta e terça); 13h10, 15h40, 18h10 (dub) (XD) (sexta e teça). 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). 12h, 17h20 (dub); 14h45, 20h10 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 3: 16h20, 18h50, 21h20 (quinta a quarta), 13h50 (quinta a quarta) (dub). Sala 4: 14h30, 17h, 19h30 (quinta a quarta) (dub); 22h (quinta a quarta). Sala 5: 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta) (DBOX). Sala 6: 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta) (DBOX).

16h20, 18h50, 21h20 (quinta a quarta), 13h50 (quinta a quarta) (dub). 14h30, 17h, 19h30 (quinta a quarta) (dub); 22h (quinta a quarta). 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta) (DBOX). 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta) (DBOX). Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h40, 19h, 21h20 (quinta a quarta).

16h40, 19h, 21h20 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 14h45, 17h, 19h15 (quinta a domingo); 17h, 19h15, 21h30 (segunda, terça e quarta).

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um garoto nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede. Seis indicações ao Oscar.

CineJardins, sala 2: 15h10, 19h10 (quinta a quarta).

15h10, 19h10 (quinta a quarta). Cinemark Vila Velha, sala 5: 18h55, 21h25 (sábado); 18h35, 21h (domingo); 19h20, 21h55 (quinta a quarta).

18h55, 21h25 (sábado); 18h35, 21h (domingo); 19h20, 21h55 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h, 21h20 (quinta a quarta).

OS MISERÁVEIS

(Les Misábles, França, 102m) Policial/Drama Direção: Ladj Ly Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga

Sinopse: Stéphane (Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

CineJardins, sala 2: 17h15, 21h15 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade. Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h25, 20h45 (quinta a quarta).

18h25, 20h45 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 16h50, 19h15 (dub); 21h40 (quinta a quarta).

16h50, 19h15 (dub); 21h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub) : 19h, 21h20h (quinta a quarta).

: 19h, 21h20h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h15 (exceto segunda).

19h, 21h15 (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub): 17h30, 20h (quinta a quarta).

17h30, 20h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 16h, 18h30 (dub); 21h (quinta a quarta).

16h, 18h30 (dub); 21h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1: 13h45, 16h30, 19h15, 21h50 (quinta a quarta).

13h45, 16h30, 19h15, 21h50 (quinta a quarta). Cinemark Vila Velha, sala 4: 21h50 (exceto sábado e domingo); 21h05 (sábado); 21h10 (domingo). 18h20 (sábado) (dub); 18h30 (domingo) (dub); 19h10 (exceto sábado e domingo). Sala 6 (dub): 13h45, 16h25 (quinta a quarta).

21h50 (exceto sábado e domingo); 21h05 (sábado); 21h10 (domingo). 18h20 (sábado) (dub); 18h30 (domingo) (dub); 19h10 (exceto sábado e domingo). Sala 6 (dub): 13h45, 16h25 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 1: 12h45, 15h30 (quinta a quarta). Sala 7: 18h, 21h50 (quinta a quarta).

12h45, 15h30 (quinta a quarta). Sala 7: 18h, 21h50 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 13h40, 16h10, 18h40, 21h10 (quinta a quarta).

13h40, 16h10, 18h40, 21h10 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 14h, 16h30, 19h (quinta a domingo); 16h30, 19h, 21h30 (segunda a quarta).

OS ÓRFÃOS

(The Turning, Estados Unidos, 94m) Direção: Floria Sigismondi. Com Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince

Sinopse: Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de uma família rica. Na casa, localizada em Essex, Londres, vive Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), irmãos órfãos que perderam ambos os pais em um acidente próximo à casa. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 21h40 (quinta a quarta).

21h40 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 20h45.

O PARAÍSO DEVE SER AQUI

(It Must Be Heaven, Qatar, Alemanha, Canadá, Turquia e Palestina, 97m) Comédia/ Drama Direção: Elia Suleiman. Com Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

Sinopse: Elia Suleiman deixa sua terra natal da Palestina e viaja pelo mundo apenas para encontrar, por onde ele passa, os mesmos problemas que encontrava lá. De Paris à Nova York, por onde suas viagens o levam, ele encontra problemas com a polícia, racismo, controle de imigração. Tentando deixar sua nacionalidade para trás, mas sempre sendo lembrado dela, ele questiona o significado de identidade e o lugar que se pode chamar de lar.

CineJardins, sala 1: 14h45 (quinta a quarta).

1917

(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

Sinopse: Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão. Dez indicações ao Oscar.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 17h10 (dub); 21h40 (quinta a quarta).

17h10 (dub); 21h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 18h15 (dub); 20h40 (quinta a quarta).

18h15 (dub); 20h40 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 1: 18h25, 21h05 (quinta a quarta). Sala 7: 13h30, 16h05.

18h25, 21h05 (quinta a quarta). 13h30, 16h05. Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 14h45, 20h10 (quinta a quarta).

14h45, 20h10 (quinta a quarta). CineJardins, sala 1: 18h55 (quinta a quarta).

18h55 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h30 (quinta a quarta).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h10 (quinta a quarta).

16h10 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 14h40, 17h05 (quinta a quarta).

14h40, 17h05 (quinta a quarta). Cine ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h30 (quinta a quarta).

16h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 16h (quinta a quarta).

16h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 18h15 (quinta a quarta).

18h15 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 15h30, 18h10 (quinta a quarta).

15h30, 18h10 (quinta a quarta). Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 12h, 17h20 (quinta a quarta).

12h, 17h20 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 16h40, 19h20 (exceto segunda); 17h45 (segunda).

16h40, 19h20 (exceto segunda); 17h45 (segunda). Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h20, 15h50, 18h20, 21h (quinta a quarta).

13h20, 15h50, 18h20, 21h (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta).

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. Seis indicações ao Oscar.

CineJardins, sala 1: 16h30 (quinta a quarta).

16h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h (quinta a quarta).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h, 18h30 e 20h40 (quinta a quarta).

14h, 18h30 e 20h40 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2: 19h30 (quinta a quarta).

19h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h, 21h10 (exceto segunda).

19h, 21h10 (exceto segunda). Cine Ritz Unimed: 20h40 (quinta a quarta).

20h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 20h45(quinta a quarta).

20h45(quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 4: 15h, 17h30, 20h, 22h15 (quinta a quarta).

15h, 17h30, 20h, 22h15 (quinta a quarta). Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h20, 15h50 (sábado) 13h30, 16h (domingo); 14h10, 16h40 (exceto sábado e domingo). Sala 6: 19h05, 21h35 (quinta a quarta).

13h20, 15h50 (sábado) 13h30, 16h (domingo); 14h10, 16h40 (exceto sábado e domingo). Sala 6: 19h05, 21h35 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 12: 14h, 16h30, 19h05, 21h35 (quinta a quarta).

14h, 16h30, 19h05, 21h35 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10 (quinta a quarta).

14h10, 16h30, 18h50, 21h10 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1: 19h15, 21h30 (quinta a quarta).



FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Uma indicação ao Oscar.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h25, 16h25 (quinta a quarta).

14h25, 16h25 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (exceto segunda).

17h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub) (3D): 18h30 (quinta a quarta).

18h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 16h (quinta a quarta).

16h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 13h (quinta a quarta).

13h (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1(dub): 14h45, 17h (quinta a domingo); 17h (segunda a quarta).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Seis indicações ao Oscar.

CineJardins, sala 1: 21h10 (quinta a quarta).

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies In Disguise, Estados Unidos, 2020, 100min). Animação/ Ação. Direção:Nick Bruno, Troy Quane. Com Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones.

Sinopse: Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.