Confira os filmes em cartaz no ES de 29 de março a 04 de abril

Especial

Attack on Titan Crédito: Cinemark Exibição

Animé Night - Attack On Titan

(Shingeki no kyojin, Japão, 2015, 98 min). Ação. Direção: Shinji Higuchi. Com Haruma Miura, Hiroki Hasegawa, Kiko Mizuhara.

Sinopse: Eren Yeager vive em um mundo rodeado por enormes muralhas para se proteger de criaturas gigantescas, os Titãs, que anos atrás realizaram uma verdadeira carnificina na cidade. Os sobreviventes buscam formas de recuperar seu território e esclarecer os mistérios ligados ao aparecimento dos Titãs.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h30 (somente quarta).

Pré-Estreia

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 15h50 (somente quinta, sexta, sábado e domingo)

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 21h15 (somente terça e quarta).

Estreias

Uma dobra no tempo Crédito: Walt Disney.

Uma Dobra no Tempo

(A Wrinkle In Time, EUA, 2018, 110 min). Fantasia. Direção: Ava DuVernay. Com Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon.

Sinopse: Os irmãos Meg e Charles decidem reencontrar o pai, um cientista que trabalha para o governo e está desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto. Eles contarão com a ajuda do colega Calvin e de três excêntricas mulheres em uma ousada jornada por diferentes lugares do universo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h10 (dub.) (exceto quarta e quinta), 16h30 (dub.), 18h50 (dub.), 21h15 (exceto terça e quarta).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h05, 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h25, 18h35, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h30 (dub.), 16h50,19h10 (dub.), 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h50, 20h30.

"O Artista do Desastre" recria o filme "The Room" Crédito: Warner/Divulgação

O Artista do Desastre

(The Disaster Artist, EUA, 2017, 104 min). Comédia. Direção: James Franco. Com James Franco, Dave Franco, Seth Rogen.

Sinopse: Greg Sestero se aproxima do excêntrico Tommy Wiseau após uma aula de atuação e os dois desenvolvem uma intensa amizade ancorada no sonho em comum de fazer sucesso nas artes dramáticas. Juntos eles partem para Hollywood, onde Tommy, cansado de ser rejeitado em testes, decide produzir, financiar, dirigir, escrever e protagonizar  ao lado do melhor amigo  o longa-metragem que o catapultará ao estrelato: "The Room".

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Em pedaços Crédito: IMOVISION

Em Pedaços

(Aus Dem Nichts, Alemanha, França, 2018, 106 min). Suspense. Direção: Fatih Akin. Com Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar.

Sinopse: Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem chão. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, e, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide pela vingança com as próprias mãos.

Cine Jardins, sala 2: 15h (segunda, terça e quarta), 21h15.

Madame Crédito: California Filmes

Madame

(França, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Amanda Sthers. Com Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma.

Sinopse: Recém-chegados em Paris, os americanos Anne e Bob organizam um luxuoso jantar para 12 pessoas. Quando uma presença inesperada faz o número virar 13, a supersticiosa anfitriã se recusa a dar chance ao azar e transforma a empregada Maria em convidada especial espanhola. Inicialmente receosa, ela acaba conquistando um comerciante de arte britânico com seu jeito único e o relacionamento se aprofunda para além da noite de festa, para desespero dos controladores patrões de Maria.

Cine Jardins, sala 1: 15h, 19h20.

Nada a perder Crédito: PARIS FILMES

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos

(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia hormônica, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30, 21h.

Cine Unimed, sala 1: 16h, 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h (exceto quarta e quinta), 15h40, 18h20, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 3: 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4: 12h (somente sexta, sábado e domingo), 15h, 18h, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1: 16h10, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 13h15, 15h40, 18h05, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h, 16h, 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h50, 19h40. Sala 3: 12h10, 15h, 17h50, 20h40. Sala 4: 11h, 16h, 18h50, 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h, 16h50, 19h40. Sala 3: 11h, 16h, 18h50, 21h40. Sala 8: 12h10, 15h, 17h50, 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h40. Sala 3: 16h30, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h, 16h40, 19h20.

Cine Via Sul, sala 1: 19h, 21h20.

Jogador Numero 1 Crédito: WARNER BROS.

Jogador Numero 1

(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 15h40 (dub.), 18h20 (dub.), 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h40, 18h20, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h50, 20h40. Sala 3: 15h30, 18h20, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h15, 16h15, 19h20, 22h20. Sala 5 (3D/dub.): 12h30 (somente sexta, sábado e domingo), 18h20.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 18h, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h20, 18h, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 19h, 21h40 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 6 (3D): 11h50 (dub.), 14h55 (dub.), 18h, 21h05. Sala 7: 19h (dub.), 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h (dub.) (exceto terça), 14h10 (somente terça), 16h10 (exceto terça), 17h05 (dub.) (somente terça), 19h (dub.) (exceto terça), 21h50 (exceto terça).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h30, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h40, 21h20.

Em Cartaz

a odisseia Crédito: Esfera Cultural

A Odisseia

(L'Odyssée, França, 2016, 122 min). Biografia. Direção: Jérôme Salle. Com Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou.

Sinopse: 1948. Jacques Cousteau, sua mulher e dois filhos vivem em alto mar, no grande navio Calypso. Cousteau, obstinado em suas descobertas, não percebe que afasta a família de si. Seu filho o alerta para as consequências do seu trabalho, e desse conflito nascerá uma cumplicidade capaz de salvar o planeta.

Cine Jardins, sala 2: 18h55 (exceto terça).

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon

(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 18h15.

15H17 - TREM PARA PARIS Crédito: WARNER BROS.

15h17 - Trem para Paris

(The 15:17 to Paris, EUA, 2018, 94 min). Suspense. Direção: Clint Eastwood. Com Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos.

Sinopse: Quando um terrorista invade o trem n° 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos norte-americanos - Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone - se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e evitar uma enorme tragédia.

Cine Jardins, sala 2: 17h05.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h30 (exceto quarta e quinta), 21h20.

Circulo de fogo a revolta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta

(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h40, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 15h40, 21h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 17h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 22h30. Sala 7: 16h20. Sala 8 (dub.): 16h55 (somente quarta),18h35 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 11h30 (somente sexta, sábado e domingo), 22h20. Sala 6 (3D/dub.): 15h35, 21h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h40.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 15h (somente sexta, sábado e domingo), 17h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h30 (exceto quarta e quinta), 16h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h15 (somente sexta, sábado e domingo), 14h20, 16h30.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h15, 16h05.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 17h20.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 13h, 15h20, 17h40. Sala 7 (dub.): 13h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 11h10 (somente sexta, sábado e domingo), 13h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h05 (exceto terça), 17h10 (somente terça), 19h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h20, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

A LIVRARIA Crédito: Cineart Filmes

A Livraria

(The Bookshop, Espanha, Reino Unido, Alemanha, 2018, 117 min). Drama. Direção: Isabel Coixet. Com Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson.

Sinopse: No final da década de 50, uma mulher recém-chegada em uma pacata cidade do litoral da Inglaterra decide abrir uma livraria. Contudo, sua iniciativa é vista com maus olhos pela conservadora comunidade local, que passa a se opor tanto a ela quanto ao seu negócio, obrigando-a lutar por seu estabelecimento.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Tomb Raider a origem Crédito: WARNER BROS.

Tomb Raider: A Origem

(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.): 15h40.

Cinsercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10.

Cinemark Vitória, sala 5: 20h. Sala 8 (dub.): 12h45 (exceto quarta), 14h10 (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h25. Sala 7: 21h20.

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua familia tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 21h15.

Cine Unimed, sala 4: 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50 (exceto quarta e quinta), 16h10, 18h30, 20h50. Sala 1: 18h45, 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 2: 16h40, 20h50.

Cinercla Montserrat, sala 4: 16h40, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 1: 12h15 (somente sexta, sábado e domingo), 14h45, 17h20, 19h50, 22h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 18h20 (exceto segunda, terça e quarta), 18h40 (somente segunda, terça e quarta), 20h50.

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.): 18h10.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h30 (exceto quarta), 21h20 (exceto quarta), 21h55.