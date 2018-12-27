Confira os filmes em cartaz no ES de 27 de dezembro a 2 de janeiro

ESPECIAL

Ballet Bolshoi: La Sylphide Crédito: Divulgação





Ballet Bolshoi: La Sylphide

(Rússia, 2018, 120min). Musical/ ballet.

Sinopse: James, um camponês escocês, estava prestes a casar-se com Effie, também camponesa. Porém no dia do seu casamento James apaixona-se por uma sílfide, um ser sobre-humano.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h50 (somente domingo), 19h30 (somente quinta)

ESTREIAS

Left to right: Hailee Steinfeld as Charlie and Bumblebee in BUMBLEBEE, from Paramount Pictures. Crédito: Photo Credit: Paramount Pictures

Bumblebee

(EUA, 2018, 114 min). Aventura. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. 1987.

Sinopse: Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h (exceto terça); 18h30 (exceto segunda). Sala 2 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo); 14h30, 17h (exceto segunda), 19h30 (exceto segunda), 22h (exceto segunda)

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h20, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 16h40

Cine Unimed, sala 3 (3D) (exceto segunda): 16h20 (dub.) (exceto terça), 18h45 (dub.), 21h10

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h20 (exceto terça), 18h45, 21h10

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.) (exceto segunda): 13h30 (exceto terça), 16h, 18h30, 21h. Sala 2 (exceto segunda): 13h (exceto terça), 15h30, 18h, 20h30 (somente terça).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.) (exceto segunda e terça): 16h50, 19h

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 14h10 (exceto terça), 17h (exceto segunda), 19h40 (exceto segunda), 22h15 (exceto segunda). Sala 6 (3D): 12h15 (dub.) (somente segunda), 13h25 (dub.) (exceto segunda e terça), 15h05 (dub.) (somente segunda), 16h20 (dub.) (exceto segunda), 19h (exceto segunda), 21h40 (exceto segunda)

Multiplex Serra, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h15. Sala 4 (dub.): 15h (3D), 17h15, 19h30 (3D) (exceto segunda), 21h45 (exceto segunda)

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h10 (exceto terça), 15h, (exceto terça), 17h40 (exceto segunda e terça), 19h10 (somente terça), 20h20 (exceto segunda e terça). Sala 2 (3D): 13h (dub.) (exceto segunda e terça), 14h30 (somente segunda), 15h40 (exceto segunda e terça), 17h20 (dub.) (somente terça), 18h20 (dub.) (exceto segunda e terça), 20h (somente terça), 21h10 (exceto segunda e terça). Sala 5 (dub.): 15h30 (somente segunda), 19h25 (exceto segunda e terça), 20h30 (somente terça), 22h (exceto segunda e terça)

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 19h15

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h, 19h15

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h30

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h30

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D./dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40. Sala 4 (dub.): 18h50

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h45 (exceto terça), 16h, 18h15 (exceto segunda), 20h40 (exceto segunda)

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h30, 19h20, 21h20

Cine Unimed, sala 1 (exceto segunda): 17h, 19h, 21h

Cine Ritz Perim, sala 1 (exceto segunda): 20h40

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (segunda), 14h40 (exceto terça), 17h (exceto segunda), 19h10 (exceto segunda), 21h30 (exceto segunda). Sala 5 (somente segunda): 14h. Sala 7: 13h40 (exceto segunda e terça), 15h50 (exceto segunda), 18h05 (exceto segunda), 20h25 (exceto segunda).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda e terça): 19h, 21h

Cinemark Vitória, sala 2: 14h (exceto terça), 16h30 (exceto segunda), 19h10 (exceto segunda), 21h50 (exceto segunda). Sala 4: 13h15 (exceto terça), 15h40 (exceto terça), 18h10 (exceto segunda), 20h35 (exceto segunda)

Multiplex Serra, sala 5: 14h (exceto terça), 16h, 18h, 20h, 22h (exceto segunda)

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h30 (exceto terça), 16h, 18h30 (exceto segunda), 21h (exceto segunda). Sala 8: 14h (exceto terça), 16h30 (exceto segunda), 19h (exceto segunda), 21h30 (exceto segunda)

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h50, 20h50

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h50, 16h50, 18h50, 20h50

Era Uma Vez um Deadpool Crédito: Divulgação

Era Uma Vez um Deadpool

(Once Upon a Deadpool, EUA, 2018, 116 min). Comédia/ ação. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Fred Savage, Josh Brolin.

Sinopse: Determinado a provar que Deadpool 2 é um filme para toda a família, Wade Wilson limpa todos os palavrões e sangue da narrativa e sequestra o ator e diretor Fred Savage para reencenar A Princesa Prometida. Sem poder se desvencilhar das amarras, Savage é obrigado a ouvir o "conto de fadas" do Mercenário Tagarela, incluindo sua luta com Cable e a formação da X-Force.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (exceto segunda): 16h45 (exceto terça), 19h30

EM CARTAZ





"O Retorno de Mary Poppins" Crédito: Disney/Divulgação

O Retorno de Mary Poppins

(Mary Poppins Returns, EUA, 2018, 131 min). Comédia Musical. Direção: Rob Marshall. Com Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw.

Sinopse: Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 22h10 (exceto segunda)

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h

Cine Unimed, sala 4 (dub.) (exceto segunda): 16h10 (exceto terça), 20h40

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.) (exceto segunda): 17h30

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda e terça): 21h20

Cinemark Vitória, sala 7: 20h45 (somente terça), 22h10 (exceto segunda e terça). Sala 8 (dub.): 12h10 (somente segunda), 15h50 (somente sexta, sábado e quarta), 16h10 (somente terça), 18h15 (somente domingo)

Multiplex Serra, sala 1 (dub.) (exceto terça): 13h

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (exceto terça): 12h05

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h15, 20h30

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30. Sala 5 (dub.): 16h05, 20h20

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2  O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30 (exceto terça), 15h45, 17h50 (exceto segunda), 20h (exceto segunda)

Cine Jardins, sala 1: 15h (exceto segunda)

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 15h20

Cine Unimed, sala 4 (exceto segunda): 18h40

Cine Ritz Perim, sala 1 (exceto segunda): 16h40 (exceto terça), 18h40

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (somente segunda): 13h. Sala 2 (somente segunda): 13h30. Sala 6: 14h10 (exceto terça), 16h10 (exceto segunda), 18h15 (exceto segunda), 20h20 (exceto segunda)

Cine Ritz São Mateus: 15h10, 17h

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda e terça): 17h, 19h

Cinemark Vitória, sala 8: 13h30 (somente sexta, sábado e quarta), 15h40 (somente domingo e segunda), 16h50 (somente quinta), 19h05 (somente sexta, sábado e quarta), 19h30 (somente terça), 21h10 (somente domingo)

Multiplex Serra, sala 2: 13h (exceto terça), 15h, 17h

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h30 (exceto segunda e terça), 13h15 (somente segunda), 14h45 (exceto segunda e terça), 17h05 (exceto segunda e terça), 17h45 (somente terça). Sala 6: 12h (exceto segunda e terça), 12h45 (somente segunda), 14h15 (exceto segunda e terça), 15h (somente segunda), 17h05 (somente terça)

Cine Via Sul, sala 1: 17h30

Cine Ritz Piúma, sala 1: 15h10

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (exceto segunda): 15h30, 17h30

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h25, 18h40

Cinesercla Montserrat, sala 4: 17h. Sala 5: 14h15, 18h30.

A Pé ele Não Vai Longe Crédito: Diamond Films

A Pé Ele Não Vai Longe

(Dont Worry, He Wont Get Far On Foot, EUA, 2018, 113 min). Drama. Direção: Gus Van Sant. Com Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara.

Sinopse: John Callahan é um homem conturbado que, bêbado, bate de carro e sofre um grave acidente. Tetraplégico, ele transforma sua vida, tornando-se um dos cartunistas mais improváveis, ácidos e perseverantes do mundo, usando as limitações físicas para desenvolver uma carreira artística com a ajuda de sua namorada e de um simpático padrinho.

Cine Jardins, sala 2: 21h15 (exceto segunda)

Maria Callas: Em suas próprias palavras Crédito: IMOVISION

Maria Callas: Em Suas Próprias Palavras

(Maria by Callas, França, 2018, 119 min). Documentário. Direção: Tom Volf. Com Maria Callas, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini.

Sinopse: Maria Callas nasceu na cidade de Nova York em 1923, numa família de imigrantes gregos. Incentivada pela mãe a desenvolver dotes artísticos desde cedo, teve aulas de canto lírico com Elvira Hidalgo no Conservatório de Atenas e não tardou a ser reconhecida internacionalmente como a melhor cantora de ópera de todos os tempos. Através de entrevistas, imagens raras de arquivo, filmagens pessoais e cartas íntimas, a vida e a carreira da artista são reconstituídas.

Cine Jardins, sala 2: 16h40 (exceto segunda)

Aquaman e Mera em "Aquaman" Crédito: Warner/Divulgação

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h30, 21h (exceto segunda). Sala 3 (3D/dub.): 13h15 (exceto terça), 16h20 (exceto segunda), 19h15 (exceto segunda), 22h20 (exceto segunda)

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 15h10. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h40

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.) (exceto segunda): 17h20, 20h20

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 15h20 (exceto terça), 18h10, 21h

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.) (exceto segunda): 15h10, 18h10, 21h10. Sala 5 (exceto segunda): 20h10. Sala 2 (exceto segunda e terça): 20h40.

Cine Ritz São Mateus, sala 1 (3D./dub): 18h50, 21h30

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.) (exceto segunda e terça): 21h10

Cinemark Vitória, sala 1: 11h55 (dub.) (exceto terça), 15h (dub.) (exceto terça), 18h05 (exceto segunda), 21h10 (exceto segunda). Sala 5 (3D/dub.): 12h30 (exceto terça), 15h30 (exceto terça), 18h50 (exceto segunda), 22h (exceto segunda). Sala 8 (dub.): 13h40 (somente quinta), 21h40 (somente sexta, sábado e quarta), 22h30 (somente terça)

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h (exceto terça), 15h, 17h. Sala 3 (dub.): 13h30 (3D) (exceto terça), 16h15 (3D), 19h (exceto segunda), 21h45 (exceto segunda)

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D): 12h20 (dub.) (somente segunda), 15h30 (dub.) (exceto terça), 18h45 (dub.) (exceto segunda), 21h50 (exceto segunda). Sala 6 (dub.) (exceto segunda e terça): 22h20. Sala 7 (dub.): 14h55 (somente segunda), 15h05 (exceto segunda e terça), 18h10 (exceto segunda), 21h20 (exceto segunda)

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 21h30

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h. Sala 2 (dub.) (exceto segunda): 21h30

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10. Sala 3 (3D/dub.): 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30. Sala 4 (dub.): 21h

Colette Crédito: Diamond Films

Colette

(EUA, Reino Unido, 2018, 111 min). Drama. Direção: Wash Westmoreland. Com Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson.

Sinopse: Colette é uma romancista francesa que sofre com o seu casamento abusivo e com o seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. Para superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país e, consequentemente, como uma candidata para o Prêmio Nobel em Literatura.

Cine Jardins, sala 1: 19h05 (exceto segunda)

Filme "Infiltrado na Klan" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinose: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

Cine Jardins, sala 2: 18h50 (exceto segunda)

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (somente segunda): 13h50

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50 (exceto segunda)

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.) (exceto segunda): 15h20.

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (somente segunda): 13h10

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (somente segunda): 13h40

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h10 (exceto segunda)

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro



(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.