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CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES de 26 de julho a 1 de agosto

Entre os destaques está a estreia de 'Missão: Impossível - Efeito Fallout', com Tom Cruise

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:20
Estreias
- Foto: Paramount Pictures/Divulgação"/>
Missão: Impossível - Efeito Fallout
(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.
Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.
Confira a crítica
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h45. Sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 17h45, 20h30.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 5 (dub.): 15h15, 18h, 20h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h, 17h, 20h. Sala 2: 17h, 20h. Sala 3: 15h, 18h, 21h.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/dub.): 21h20.
Cinemark Vitória, sala 1: 16h (dub.), 19h20. Sala 2 (exceto terça): 18h50, 22h. Sala 5 (3D): 17h40 (dub.), 20h50. Sala 6 (3D): 12h (dub.), 15h10 (dub.), 18h20 (dub.), 21h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 16 (dub.), 18h50, 21h40. Sala 4 (dub.): 14h20, 21h10.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20. Sala 2 (3D/dub.): 20h40.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h20. Sala 3 (3D): 20h40.
Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 15h15, 18h45, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 13h20, 16h20, 19h40, 23h (somente sexta e sábado).
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 20h40. Sala 2 (3D): 20h30.
Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h. Sala 3 (3D/dub.): 18h30, 21h10.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 17h30, 20h40. Sala 2 (3D): 12h (dub.), 15h10 (dub.), 18h20 (dub.), 21h30. Sala 4: 18h50 (dub.), 22h. Sala 8 (dub.): 16h, 19h10.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 21h.
Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 16h, 19h, 21h45. Sala 3 (dub.): 21h30. Sala 4 (3D/dub.): 21h. Sala 5 (dub.): 20h30.
Hannah Crédito: Zeta Filmes
Hannah
 (França, Bélgica, Itália, 2018, 95 min). Drama. Direção: Andrea Pallaoro. Com Charlotte Rampling, André Wilms, Stéphanie Van Vyve.
Sinopse: Hannah é uma mulher de terceira idade que divide-se entre as aulas de teatro, a natação e o trabalho como empregada doméstica. Quando o marido vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão e tenta refazer laços perdidos com descendentes, mas há um segredo na família que dificulta seu relacionamento com terceiros.
Cine Jardins, sala 1: 15h (somente segunda, terça e quarta), 21h15.
A Festa Crédito: Mares Filmes
A Festa
 (The Party, Reino Unido, 2018, 71 min). Comédia. Direção: Sally Potter. Com Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson.
Sinopse: Janet, uma política de esquerda, convida os amigos do partido para comemorar a sua escolha para o cargo de Ministra da Saúde britânica, coroando um objetivo que ela perseguia há anos. Os amigos - e penetras - também têm suas revelações, como uma gravidez inesperada. Mas é a surpresa revelada pelo marido de Janet, o intelectual Bill, que transforma completamente o clima da celebração.
Cine Jardins, sala 2: 15h (somente segunda e terça), 20h.
Vidas a Deriva Crédito: Diamond Films
Vidas à Deriva
 (Adrift, EUA, 2018, 98 min). Romance. Direção: Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas.
Sinopse: Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.
Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 21h40.
Em Cartaz
Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES
Uma Quase Dupla
(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.
Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.
Cinesercla Montserrat, sala 3: 18h45. Sala 7: 11h (somente quinta), 21h40.
Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h40.
Cinemark Vitória, sala 1: 13h50, 22h25. Sala 7: 16h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h10 (somente quinta, sexta, sábado, domingo e segunda), 17h20, 21h30.
Cine Unimed, sala 4: 18h20, 20h20.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h45, 21h15.
Cinépolis Moxuara, sala 5: 14h40, 17h.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 16h40. Sala 8: 13h45.
Dr Jivago Crédito: Exibição/ Cine Jardins
Dr. Jivago
(Doctor Zhivago, EUA, 1965, 197 min). Drama/Guerra. Direção: David Lean. Com Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin.
Sinopse: O filme conta sobre os anos que antecederam, durante e após a Revolução Russa pela ótica de Yuri Zhivago (Omar Sharif), um médico e poeta. Yuri fica órfão ainda criança e vai para Moscou, onde é criado. Já adulto se casa com a aristocrática Tonya, mas tem um envolvimento com Lara, uma enfermeira que se torna a grande paixão da sua vida. Lara antes da revolução tinha sido estuprada por Victor Komarovsky, um político sem escrúpulos que já tinha se envolvido com a mãe de Lara, e se casou com Pasha Strelnikoff, que se torna um vingativo revolucionário. A história é narrada em flashback por Yevgraf de Zhivago, o meio-irmão de Yuri que procura a sua sobrinha, que seria filha de Jivago com Lara. Enquanto Strelnikoff representa o "mal", Yevgraf representa o "bom" elemento da Revolução Bolchevique.
Cine Jardins, sala 2: 16h40.
Egon Schiele - Morte e a Donzela Crédito: Cineart Filmes
Egon Schiele - Morte e a Donzela
(Egon Schiele, Áustria, Luxemburgo, 2018, 109 min). Biografia. Direção: Dieter Berner. Com Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner.
Sinopse: Egon Schiele foi um dos artistas mais provocativos de Viena no início do século XX. O jovem talentoso e sedutor condiziu sua vida e obra de acordo com as mulheres que o cercavam: Gerti, sua irmã mais nova e primeira musa, e Wally, paixão de sua vida, imortalizada na famosa pintura "Morte e a Donzela". Causador de escândalos sociais, ele atraiu a atenção de artistas ousados como Gustav Klimt.
Cine Jardins, sala 1: 17h10.
O Orgulho Crédito: PANDORA FILMES
O Orgulho
(Le Brio, França, Bélgica, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Yvan Attal. Com Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha.
Sinopse: Neïla Salah, moradora do subúrbio de Paris, quer ser advogada e desde o primeiro dia de aula na universidade entra em confronto com Pierre Mazard, veterano professor conhecido por seus ataques de explosão, preconceitos e arrogância. Filmado pelos alunos fazendo comentários extremamente grosseiros e racistas, ele é desafiado a preparar Neïla para vencer um concurso acadêmico de retórica em troca de uma segunda chance de seus superiores. As diferenças são muitas, assim como é enorme a quantidade de ensinamentos que um pode oferecer ao outro - caso consigam se entender.
Cine Jardins, sala 1: 19h20.
Desobediência Crédito: Sony Pictures
Desobediência
(Disobedience, EUA, 2017, 114 min). Drama. Direção: Sebastián Lelio. Com Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola.
Sinopse: A fotógrafa Ronit retorna para a cidade natal pela primeira vez em muitos anos em virtude da morte do pai, um respeitado rabino. Seu afastamento foi bastante abrupto e o reaparecimento é visto com desconfiança na comunidade, mas ela acaba acolhida por um amigo de infância, para sua surpresa atualmente casado sua paixão de juventude, Esti.
Confira a crítica:
Cine Jardins, sala 2: 21h15.
Todo Dia Crédito: Paris Filmes
Todo Dia
(Every Day, EUA, 2017, 98 min). Drama/ fantasia. Direção: Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague.
Sinopse: A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.
Cinemark Vitória, sala 8: 12h30 (dub.), 14h50 (dub.), 17h30 (dub.), 20h, 22h20.
Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h30 (dub.), 17h05 (dub.) (exceto sábado e domingo), 17h05 (somente sábado e domingo), 19h20 (dub.), 21h40.
Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures
Arranha-Céu: Coragem Sem Limite
(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.
Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.
Confira a crítica:
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h50.
Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h45 (somente terça), 16h20 (exceto terça). Sala 7: 14h, 21h40 (somente sábado e domingo).
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h15.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.) (somente quinta, sexta, sábado e domingo): 14h20.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 22h.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.
Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 21h15.
Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 22h.
Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 21h30.
09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação
Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas
(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.
Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.
Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h35. Sala 2 (dub.): 19h05. Sala 3 (3D/dub.): 14h05, 15h55.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h15, 18h25. Sala 4 (dub.): 16h20, 20h35.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h05 (somente sábado, domingo e segunda), 15h10, 17h20, 19h30.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 17h20, 19h20.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 11h50 (somente sábado e domingo), 14h10, 16h40, 19h, 21h20. Sala 5 (dub.): 13h, 15h20.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h. Sala 4 (dub.): 17h10, 19h10.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 14h (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 16h20, 18h30.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 13h50 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 18h30.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h20, 16h40, 19h, 21h10.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h10 (somente sábado e domingo), 17h, 18h50.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h, 15h20. Sala 3 (dub.): 13h50, 16h20 (3D), 18h40, 21h (3D). Sala 6 (dub.): 11h40 (somente sábado e domingo), 16h50.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h10.
Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 13h15, 15h15, 17h15. Sala 4 (dub.): 13h, 15h, 17h (3D), 19h.
Cena do filme "Homem-Formiga e Vespa" Crédito: Disney/Divulgação
Homem Formiga e a Vespa
(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.
Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.
Confira a crítica:
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h55.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado, domingo e segunda), 15h30, 18h10, 20h40.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h40.
Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 21h.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h, 19h10.
Cine Unimed, sala 1 (dub.) : 15h50(somente quinta, sexta, sábado e domingo), 21h15 (3D).
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 21h15.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h15.
Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 22h20.
Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 19h15.
A família Pêra está de volta para salvar o dia Crédito: Disney/Divulgação
Os Incríveis 2
(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.
Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.
Confira a crítica:
Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h10, 18h25. Sala 2 (dub.): 16h45.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h05, 20h15. Sala 4 (dub.): 14h, 18h10.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h (somente sábado, domingo e segunda), 15h40, 18h15, 20h50.
Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h.
Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 12h10, 15h, 18h. Sala 7 (dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 18h45.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 13h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 18h45.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h45.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 13h (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 15h45.
Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h35, 18h20, 21h30.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h20, 18h40.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h10.
Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h40. Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 19h10. Sala 7 (dub.): 12h40, 15h30, 18h10, 20h50.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h10.
Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 14h, 16h30, 19h. Sala 5 (dub.): 13h, 15h30, 18h.
Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação
Jurassic World: Reino Ameaçado
(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.
Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h05.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h10.
Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 11h55 (somente terça), 13h10 (exceto terça).
Cine Unimed, sala 1 (dub.) (somente quinta, sexta, sábado e domingo): 13h15.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.
Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 14h.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.) (somente quinta, sexta, sábado e domingo): 15h.
 

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