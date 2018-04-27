Confira os filmes em cartaz no ES de 26 de abril a 2 de maio

Especial

Aylton Senna Crédito: Cinemark/ Exibição

Cine Experience: Ayrton Senna O Musical

(Brasil, 2018, 130 min). Musical. Diretor: Renato Rocha.

Sinopse: Um tributo ao maior ídolo do esporte no dia em que se completam 24 anos sem o Senna. Conhecido mundialmente como um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, Ayrton Senna inspirou gerações, mas é a essência da personalidade e caráter de Ayrton, com espírito guerreiro e de solidariedade, o humor, amores e a relação com a família que o público poderá conhecer melhor em Ayrton Senna, o musical.

Cinemark Vitória, sala 8: 18h (somente terça).

Cinépolis Moxuara, sala 4: 21h15 (somente terça e quarta).

Pré-Estreia

Os Fantasmas de Ismael Crédito: IMOVISION

Os Fantasmas de Ismael

(Les Fantômes dIsmaël, França, 2018, 114 min). Suspense. Direção: Arnaud Desplechin. Com Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg.

Sinopse: Ismaël é um cineasta que, após um longo tempo, voltou a amar. Traumatizado devido ao súbito desaparecimento de sua esposa, Carlotta, ocorrido há 21 anos, ele enfim consegue ter um relacionamento duradouro com a astrofísica Sylvia, com quem está junto há dois anos. Entretanto, a reaparição de Carlotta abala não só o relacionamento, como a própria estabilidade alcançada por Ismaël.

Sinopse: Cine Jardins, sala 1: 21h15 (somente sexta).

Estreias

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 12h30 (exceto quarta), 15h40 (exceto quarta), 17h40 (somente quarta), 18h50 (exceto quarta), 20h50 (somente quarta), 22h (somente quarta). Sala 2: 15h (exceto quarta), 18h (exceto quarta), 21h10 (exceto quarta). Sala 3: 13h30 (exceto quarta), 13h40 (somente quarta), 16h40 (exceto quarta), 16h50 (somente quarta), 19h50 (exceto quarta), 20h (somente quarta), 23h (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 13h40 (exceto quarta), 16h50 (exceto quarta), 20h (exceto quarta), 23h (somente sábado e segunda). Sala 5 (dub.): 14h40 (exceto quarta), 17h50 (exceto quarta), 21h (exceto quarta). Sala 7 (dub.): 14h10, 17h20, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 19h. Sala 3 (3D): 17h30 (dub.), 20h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 16h (somente sábado, domingo, segunda e terça), 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h20, 18h20, 21h20. Sala 2: 15h40 (dub.) (exceto terça), 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 1 (3D/dub.): 14h45, 17h45, 20h45. Sala 2 (dub.): 20h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h45, 17h45, 20h45. Sala 2 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h15, 17h15, 20h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h15. Sala 2: 17h20(dub.), 20h20. Sala 3 (3D): 16h (dub.), 19h (dub.), 21h55.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 17h50, 21h10 (somente quarta, quinta e sexta), 21h40 (exceto quarta, quinta e sexta). Sala 3 (3D): 17h10 (dub.), 20h30. Sala 5 (3D): 15h50, 19h10. Sala 6 (3D): 14h50 (dub.), 18h30, 21h50. Sala 7: 13h20 (dub.), 16h40, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 18h20, 21h20. Sala 2 (exceto terça e quarta): 16h30. Sala 3 (3D/dub.): 18h20, 21h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h15 (3D), 18h (3D), 21h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h30, 17h15, 20h. Sala 2 (dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4 (dub.): 13h30, 16h15, 19h, 21h45. Sala 5 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 17h10, 20h30. Sala 2 (3D): 14h50 (dub.), 18h20 (dub.), 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h50, 19h10. Sala 6: 13h30 (dub.), 16h30, 19h50 (3D). Sala 8 (3D/dub.): 17h50, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h30, 20h, 23h20 (exceto terça e quarta). Sala 2 (3D/dub.): 12h (exceto quarta), 15h15, 18h45, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 13h (dub.), 19h (dub.), 16h, 21h55. Sala 2 (3D): 15h30 (dub.), 18h30. Sala 3: 15h (dub.), 21h (dub.), 18h.

Tudo o que quero Crédito: IMAGEM FILMES

Tudo o que Quero

(Please Stand By, EUA, 2018, 93 min). Comédia. Direção: Ben Lewin. Com Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve.

Sinopse: Wendy, uma jovem mulher portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para concorrer em uma competição de escrita sobre Star Trek.

Cine Jardins, sala 1: 17h15, 21h15 (exceto sexta).

Submersão Crédito: California Filmes

Submersão

(Submergence, EUA, 112 min). Suspense. Direção: Wim Wenders. Com James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig.

Sinopse: Danielle é uma exploradora do oceano que descobre um novo desafio: uma terrível, porém pioneira, descida ao abismo Ártico. James é um empreiteiro acusado de ser um espião e interrogado por jihadistas africanos que irá se unir à moça para ajudá-la em sua missão.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente quarta, quinta e sexta), 21h15.

Em Cartaz

A Bela da Tarde Crédito: Cine Jardins/ exibição

A Bela da Tarde

(Belle de Jour, França, Itália, 1967, 100 min). Drama. Direção: Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli.

Sinopse: Séverine é uma jovem rica e bonita, porém infeliz. Ela ama seu marido, um médico, mas eles não são tão íntimos quanto ela deseja. Ela procura um discreto bordel, comandado pela Madame Anais, para realizar suas fantasias eróticas e conseguir o prazer que seu marido não consegue lhe dar. Ela trabalha como prostituta à tarde e à noite retoma a vida de casada, mas um cliente abusivo promete complicar a situação.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Exorcismos e Demônios Crédito: IMAGEM FILMES

Exorcismos e Demônios

(The Crucifixion, EUA, 2018, 90 min). Terror. Direção: Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth.

Sinopse: Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1: 20h10 (exceto quarta, quinta e sexta). Sala 2: 15h40 (sometne quarta, quinta sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h10, 22h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 18h10, 21h50.

7 Dias em Entebbe Crédito: Diamond Films

7 Dias em Entebbe

(7 Days In Entebbe, Reino Unido, 2018, 107 min). Suspense. Direção: José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan.

Sinopse: Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h30 (somente quarta), 13h50 (exceto quarta).

Baseado em fatos reais Crédito: PARIS FILMES

Baseado Em Fatos Reais

(Daprès une Histoire Vraie, França, 2018, 100 min). Drama. Direção: Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez.

Sinopse: Uma escritora passa por um período difícil após o lançamento de seu último livro, quando se envolve com um admirador obsessivo.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

De encontro com a vida Crédito: Alpha Filmes Ltda

De Encontro com a Vida

(Mein Blind Date mit dem Leben, Alemanha, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe.

Sinopse: Um jovem ambicioso luta para realizar seu sonho de se tornar funcionário de um hotel de luxo em Munique, apesar de ser um deficiente visual.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Cinemark Vitória, sala 4: 21h45.

Uma Temporada na frança Crédito: IMOVISION

Uma Temporada na França

(Une Saison en France, França, 2018, 100 min). Drama. Direção: Mahamat-Saleh Haroun. Com Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys.

Sinopse: Abbas, um professor africano do ensino médio, tomou a difícil decisão de deixar seu país para ficar longe da guerra civil que assolava a África Central. Junto com seus dois filhos, partiu para a França buscando um recomeço e lá pediu asilo político. Depois de dois anos de espera, o pedido foi rejeitado pelo governo. Agora, prestes a ser expulso do país, ele precisa lutar com todas as suas forças por seus direitos.

Cine Jardins, sala 1: 15h15.

Rampage Crédito: WARNER BROS.

Rampage: Destruição Total

(Rampage, EUA, 2018, 107 min). Aventura. Direção: Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman.

Sinopse: Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20 (somente sábado, domingo, segunda e terça), 18H40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h20, 20h25.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 13h10 (dub.), 22h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h50, 18h30, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h15, 15h40, 20h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 16h.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta): 13h40, 16h, 18h05.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h. Sala 3 (dub.): 13h40.

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h20 (somente quarta), 20h20 (somente quarta). Sala 6: 21h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h05, 16h05.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h45 (somente terça), 18h15 (somente quarta), 19h35 (exceto terça e quarta), 21h (somente terça), 22h (exceto terça e quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h55. Sala 7: 11h50 (somente terça, sábado e domingo), 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h40. Sala 4: 20h.

Nada a perder Crédito: PARIS FILMES

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos

(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 9h (somente terça), 16h (somente terça), 19h.

Cinesercla, Montserrat, sala 5: 18h05, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h30 (exceto segunda, terça e quarta), 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente quarta, quinta e sexta): 15h, 19h40. Sala 2 (exceto quarta, quinta e sexta): 15h. Sala 4: 14h, 18h50.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h20.

Multiplex Serra, sala 5: 16h, 18h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 15h, 19h40. Sala 7: 14h, 17h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h20, 16h10, 19h05 (exceto terça e quarta), 22h (exceto terça e quarta).

Jogador Numero 1 Crédito: WARNER BROS.

Jogador Número 1

(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h30 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 8: 12h40 (somente terça), 15h10 (somente quarta), 16h25 (exceto terça e quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h20.

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon

(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Cinemark Vitória, sala 1: 22h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 22h30 (somente quarta, quinta e sexta).

Circulo de Fogo a Revolta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta

(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado, domingo e segunda).

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h10 (somente sábado, domingo, segunda e terça), 18h20.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h10, 15h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h30 (somente quarta). Sala 5: 18h30 (somente quarta). Sala 6: 16h30.

Cine Unimed, sala 1: 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h15.