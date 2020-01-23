Confira os filmes em cartaz no ES de 23 a 29 de janeiro de 2020

1917 está concorrendo à 10 estatuetas do Oscar. Crédito: Divulgação/Universal Pictures

ESTREIA

1917

(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

Sinopse: Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6 (dub): 18h30, 21h10 (quinta a quarta). Sala 8: 22h (quinta a quarta).

18h30, 21h10 (quinta a quarta). 22h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 15h45, 18h30, 21h15 (DBOX) (quinta a quarta); 13h (dub)(DBOX) (quinta a quarta).

15h45, 18h30, 21h15 (DBOX) (quinta a quarta); 13h (dub)(DBOX) (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta). Sala 7: 20h50 (quinta a quarta); 18h20 (quinta a quarta) (dub).

14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta). 20h50 (quinta a quarta); 18h20 (quinta a quarta) (dub). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h45 (quinta a quarta).

14h, 16h15, 18h30, 20h45 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 14:15, 19:05 (dub) (quinta a quarta) 16:40, 21:30 (quinta a quarta).



UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies In Disguise, Estados Unidos, 2020, 202min). Animação/ Ação. Direção:Nick Bruno, Troy Quane. Com Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones.

Sinopse: Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6 (dub): 13h20, 15h50 (quinta a quarta). Sala 8 (dub)(3D): 12h, 14h20, 16h50, 19h15 (quinta a quarta).

13h20, 15h50 (quinta a quarta). 12h, 14h20, 16h50, 19h15 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 15h, 17h20, 19h50 (quinta a quarta)(3D); 12h30 (quinta a quarta).

15h, 17h20, 19h50 (quinta a quarta)(3D); 12h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 13h, 15h, 19h10 (quinta a quarta).

13h, 15h, 19h10 (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20 (quinta a quarta).

14h20, 16h20, 18h20, 20h20 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 12h45, 15h (quinta a quarta); 17h30, 20h (3D)(quinta a quarta).

12h45, 15h (quinta a quarta); 17h30, 20h (3D)(quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h (quinta a quarta).

17h, 19h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h, 19h (exceto segunda).

17h, 19h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub): 15h30, 20h (quinta a quarta).



15h30, 20h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 16h10, 18h20 (quinta a quarta).



16h10, 18h20 (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h (quinta a quarta).

15h, 17h, 19h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub)(3D): 14h30, 19h05 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 13h, 17h30 (quinta a quarta).

A POSSESSÃO DE MARY

(Mary, Estados unidos, 2020, 84 min). Terror. Direção: Michael Goi. Com: Gary Oldman, Emily Mortimer, Owen Teague

Sinopse: David (Gary Oldman) é um capitão de colarinho azul que luta para melhorar a vida de sua família. Estranhamente atraído por um navio abandonado que está em leilão, David impulsivamente compra o barco, acreditando que será o bilhete de sua família para a felicidade e a prosperidade. Mas logo depois que eles embarcam em sua jornada inaugural, eventos estranhos e assustadores começam a aterrorizar David e sua família, fazendo com que se voltem um contra o outro e duvidem de sua própria sanidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 13h10, 15h10, 17h50, 19h50, 21h50 (quinta a quarta).

O MELHOR VERÃO DAS NOSSAS VIDAS

(O melhor verão das nossas vidas, Brasil, 2020, 132 min). Comédia. Direção: Adolpho Knauth. Com Giulia Nassa, Bia Torres, Laura Castro.

Sinopse: Três melhores amigas são aprovadas para participar da final de um famoso festival de música. Porém, elas descobrem que estão de recuperação na escola e precisam arranjar uma maneira de comparecer ao festival em Guarujá sem que seus pais descubram.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h50, 18h05 (quinta a quarta).

15h50, 18h05 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 17h (quinta a quarta).

A DIVISÃO

(A divisão,Brasil, 2020, 124 min).Policial/ Ação/ Drama. Direção: Vicente Amorim. Com Erom Cordeiro, Silvio Guindane e Natalia Lage.

Sinopse: No Rio de Janeiro da década de 1990, uma onda de sequestros assola a cidade maravilhosa. Quando o secretário de segurança e o chefe da polícia encarregam três policiais corruptos de tirar a cidade dessa situação, a Delegacia Antissequestro precisa entrar em ação para enfrentar o repetitivo número de casos envolvendo sequestros e mudar o cenário carioca.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 21h20 (quinta a quarta). Sala 7: 13h10 (quinta a quarta).

21h20 (quinta a quarta). 13h10 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 22h (quinta a quarta).



22h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 15h40, 18h20, 21h (quinta a quarta).



UM LINDO DIA NA VIZINHANÇA

( A Beautiful Day in the Neighborhood , Estados Unidos, 107m) Biografia/ Drama. Direção: Marielle Heller. Com: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper.

Sinopse: Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do Mister Rogers' Neighborhood, um programa infantil de TV muito popular na década de 1960, nos Estados Unidos. Em 1998, Tom Junod (Matthew Rhys), até então um cínico jornalista investigativo, aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. Durante as entrevistas para a materia, Junod mudou não só sua visão em relação ao seu entrevistado como também sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora amizade com o apresentador.

Cine Jardins, sala 1: 14h45, 19h15, 21h15 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub)(3D)(DBOX): 12h55, 15h35, 18h15, 20h55 (quinta a quarta). Sala 3: 21h40 (exceto sábado e domingo)(3D); 22h15 (sábado e domingo) (3D); 11h35, 14h15, 16h55, 19h35 (sábado e domingo)(dub); 13h40, 16h20, 19h (exceto sábado e domingo).

12h55, 15h35, 18h15, 20h55 (quinta a quarta). 21h40 (exceto sábado e domingo)(3D); 22h15 (sábado e domingo) (3D); 11h35, 14h15, 16h55, 19h35 (sábado e domingo)(dub); 13h40, 16h20, 19h (exceto sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 6: 22h10 (quinta a quarta); 11h20, 14h, 16h40, 19h20 (sábado e domingo)(3D)(DBOX); 14h, 16h40, 19h20 (exceto sábado e domingo). Sala 7: 18h15, 21h (quinta a quarta). 12h45, 15h30 (dub)(quinta a quarta).

22h10 (quinta a quarta); 11h20, 14h, 16h40, 19h20 (sábado e domingo)(3D)(DBOX); 14h, 16h40, 19h20 (exceto sábado e domingo). 18h15, 21h (quinta a quarta). 12h45, 15h30 (dub)(quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 18h40 (quinta a quarta)(dub)(3D); 13h30, 16h05, 21h15 (quinta a quarta)(dub). Sala 7 (dub): 15h50 (quinta a quarta).

18h40 (quinta a quarta)(dub)(3D); 13h30, 16h05, 21h15 (quinta a quarta)(dub). 15h50 (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h, 16h20, 18h40 (quinta a quarta); 21h (quinta a quarta)(3D).

14h, 16h20, 18h40 (quinta a quarta); 21h (quinta a quarta)(3D). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub)(3D): 12h30, 15h15, 18h, 20h45 (quinta a quarta). Sala 3 (dub)(3D): 13h30, 16h15, 19h, 21h45 (quinta a quarta).

12h30, 15h15, 18h, 20h45 (quinta a quarta). 13h30, 16h15, 19h, 21h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h30, 19h, 21h30h (quinta a quarta).

16h30, 19h, 21h30h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h, 21h15 (exceto segunda). Sala 3 (dub)(3D): 21h.

19h, 21h15 (exceto segunda). 21h. Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 15h15, 17h45, 20h15 (quinta a quarta).



15h15, 17h45, 20h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 16h, 18h30, 21h (quinta a quarta).



16h, 18h30, 21h (quinta a quarta). Cine Ritz Piúma (dub): 15h, 19h (quinta a quarta).



15h, 19h (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 1 (dub): 21h (quinta a quarta). Sala 3: 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta)

21h (quinta a quarta). 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta) Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub)(3D): 16h40, 21h10 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 15h05, 19h30 (quinta a quarta).

16h40, 21h10 (quinta a quarta). 15h05, 19h30 (quinta a quarta). Cine Gama, sala 2 (dub): 18h50, 21h (quinta a quarta).



O ESCÂNDALO

(Bombshell, Estados Unidos, 109m) Biografia/Drama. Direção: Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.

Sinopse: Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 14h30 (quinta a quarta). Sala 8: 20h40 (quinta a quarta).

14h30 (quinta a quarta). 20h40 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20 (quinta a quarta).

13h20 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2: 19h10 (quinta a quarta).

PARASITA

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 2: 16h50 (quinta a quarta).

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta).

12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub)(3D): 17h05, 19h30 (quinta a quarta); 12h (quinta a quarta)(dub). Sala 8 (dub): 13h30 (quinta a quarta).

17h05, 19h30 (quinta a quarta); 12h (quinta a quarta)(dub). Sala 8 (dub): 13h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta).

14h10, 16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub)(3D): 14h40, 18h50 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 16h30, 20h45 (quinta a quarta).

14h40, 18h50 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 16h30, 20h45 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2 (dub): 15h (quinta a quarta).

15h (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h15, 15h45, 18h15 (quinta a quarta).

13h15, 15h45, 18h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h (quinta a quarta).

15h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h (exceto segunda).

17h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 16h, 18h20 (quinta a quarta).



16h, 18h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub): 15h15, 19h50 (quinta a quarta).



15h15, 19h50 (quinta a quarta). Cine Ritz Piúma (dub): 17h (quinta a quarta).



17h (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 5 (dub): 14h15, 16h30, 18h45, 21h (quinta a quarta).



14h15, 16h30, 18h45, 21h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 13h, 15h10 (quinta a quarta).

13h, 15h10 (quinta a quarta). Cine Gama, sala 1 (dub)(3D): 19h (quinta a quarta); 17h (sábado e domingo).



MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 13h, 15h30, 18h, 20:30 (quinta a quarta). Sala 7: 14h40, 17h10, 19h40, 22h10 (quinta a qurta).

13h, 15h30, 18h, 20:30 (quinta a quarta). 14h40, 17h10, 19h40, 22h10 (quinta a qurta). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 12h20, 15h15, 17h45, 20h20 (quinta a quarta). Sala 4: 13h45, 16h20, 18h55, 21h30 (quinta a quarta).

12h20, 15h15, 17h45, 20h20 (quinta a quarta). 13h45, 16h20, 18h55, 21h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h50, 21h25. Sala 4: 13h50, 16h10, 18h40 e 21h (quinta a quarta).

15h50, 21h25. 13h50, 16h10, 18h40 e 21h (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 2: 16h40, 20h50 (quinta a quarta); Sala 4: 16h30, 20h45 (quinta a quarta).

16h40, 20h50 (quinta a quarta); 16h30, 20h45 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h30, 17h, 19h30, 22h (quinta a quarta). Sala 4: 21h (quinta a quarta). Sala 5: 22h15 (quinta a quarta).

14h30, 17h, 19h30, 22h (quinta a quarta). 21h (quinta a quarta). 22h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h (quinta a quarta).

21h (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2: 17h, 21h10h (exceto segunda).

17h, 21h10h (exceto segunda). Cine Ritz Perim: 17h30, 20h30 (quinta a quarta).



17h30, 20h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 17h45, 20h30 (quinta a quarta).



17h45, 20h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Piúma: 21h (quinta a quarta).



21h (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 2: 15h, 17h15, 19h30, 21h45 (quinta a quarta). Sala 4: 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (quinta a quarta).

15h, 17h15, 19h30, 21h45 (quinta a quarta). 14h30, 16h45, 19h, 21h15 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 17h20, 19h30, 21h40 (quinta a quarta).

17h20, 19h30, 21h40 (quinta a quarta). Cine Gama, sala 1: 21h (quinta a quarta).



O CASO DE RICHARD JEWELL

(Richard Jewell, Estados Unidos, 129 m) Drama. Direção: Clint Eastwood. Com: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates.

Sinopse: A história real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), segurança que se tornou um dos principais suspeitos de bombardear as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local e avisar da existência de um dos explosivos.

Cine Jardins, sala 2: 21h10 (quinta a quarta).

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.