Confira os filmes em cartaz no ES de 2 a 8 de janeiro de 2020

Frozen 2 Crédito: Disney/Divulgação

ESTREIA

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub) (3D): 11h50, 14h20, 16h50, 21h20 (quinta a quarta). Sala 2 (dub) (3D): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta). Sala 3 (dub) (3D): 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 13h50, 16h20 (quinta a quarta).

11h50, 14h20, 16h50, 21h20 (quinta a quarta). 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (quinta a quarta). 12h30, 15h, 17h30, 20h (quinta a quarta). 13h50, 16h20 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 2 (dub) (3D): 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (exceto sábado e domingo), 11h30, 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (sábado e domingo). Sala 3 (dub): 17h30, 20h (quinta a quarta) (3D), 12h30, 15h (quinta a quarta). Sala 8 (dub): 16h45 (quinta a quarta).

13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (exceto sábado e domingo), 11h30, 13h50, 16h20, 18h50, 21h20 (sábado e domingo). 17h30, 20h (quinta a quarta) (3D), 12h30, 15h (quinta a quarta). 16h45 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara sala 2 (dub) (3D): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (quinta a quarta), 11h50 (sábado e domingo). Sala 3 (dub): 13h15, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 12h30, 15h.

14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (quinta a quarta), 11h50 (sábado e domingo). 13h15, 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 12h30, 15h. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub) (3D): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 14h, 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 16h40, 18h50, 21h.

13h, 15h10, 17h20, 19h30 (quinta a quarta). 14h, 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta). 16h40, 18h50, 21h. Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 2 (dub) (3D): 11h, 13h, 15h, 17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 11h, 14h30, 16h40 (quinta a quarta).

11h, 13h, 15h, 17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta). 11h, 14h30, 16h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h, 17h10, 19h20 (quinta a quarta).

15h, 17h10, 19h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub) (3D) : 17h, 19h, 21h (exceto segunda) (dub).

17h, 19h, 21h (exceto segunda) (dub). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub) (3D): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (todos os dias). Sala 5 (dub): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta).

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (todos os dias). 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta). Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h (quinta a quarta).

15h, 17h, 19h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 15h30, 18h, 20h30 (quinta a quarta) (dub) (3D).

15h30, 18h, 20h30 (quinta a quarta) (dub) (3D). Cine Unimed: 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta) (dub) (3D). 17h, 19h15 (quinta a quarta) (dub).

O FAROL

(The Lighthouse, Estados Unidos / Canadá, 109m) Terror/ Suspense. Direção: Robert Eggers. Com Robert Pattinson, Willem Dafoe.)

Sinopse: Início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

Cine Jardins, sala 2: 16h55, 21h15 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h15, 15h, 17h40, 20h30 (quinta a quarta). Sala 7: 12h45, 15h30, 18h20, 21h (quinta a quarta). Sala 8: 11h40, 14h25, 17h, 19h40 (quinta a quarta).

12h15, 15h, 17h40, 20h30 (quinta a quarta). Sala 7: 12h45, 15h30, 18h20, 21h (quinta a quarta). Sala 8: 11h40, 14h25, 17h, 19h40 (quinta a quarta). Cinemark Vitória, sala 1: 12h20, 15h10, 17h40, 20h20 (quinta a quarta). Sala 4: 14h20, 17h, 19h40, 22h10 (quinta a quarta). Sala 7: 19h10, 21h40 (quinta a quarta).

12h20, 15h10, 17h40, 20h20 (quinta a quarta). 14h20, 17h, 19h40, 22h10 (quinta a quarta). 19h10, 21h40 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h30, 16h, 18h30, 21h, 20h30, 14h30, 17h, 19h30, 22h (todos os dias).

13h30, 16h, 18h30, 21h, 20h30, 14h30, 17h, 19h30, 22h (todos os dias). Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 21h50. Sala 2: 13h30, 15h50, 18h10 (quinta a quarta). Sala 3: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). Sala 7: 13h, 15h20, 17h40, 20h (quinta a quarta).

21h50. 13h30, 15h50, 18h10 (quinta a quarta). 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 (quinta a quarta). 13h, 15h20, 17h40, 20h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 1: 11h, 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quinta a quarta). Sala 3: 18h45 (quinta a quarta). Sala 4: 19h10 (quinta a quarta).

11h, 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 (quinta a quarta). Sala 3: 18h45 (quinta a quarta). 19h10 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h30 (quinta a quarta). Sala 2: 17h10, 19h20.

21h30 (quinta a quarta). 17h10, 19h20. Cinesercla Montserrat, sala 1: 14h10, 16h20, 18h35, 20h40 (todos os dias).

14h10, 16h20, 18h35, 20h40 (todos os dias). Cine Ritz Piúma: 15h, 17h, 19h, 21h (todos os dias), 15h, 17h, 19h, 21h, 23h (sexta e sábado).

15h, 17h, 19h, 21h (todos os dias), 15h, 17h, 19h, 21h, 23h (sexta e sábado). Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h30 (exceto segunda), 17h (sábado e domingo).

19h, 21h30 (exceto segunda), 17h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim: 16h, 18h30, 21h (quinta a quarta).

16h, 18h30, 21h (quinta a quarta). Cine Unimed: 16h15, 18h45, 21h15 (quinta a quarta).

DEUS É MULHER E SEU NOME É PETÚNIA

("Gospod postoi, imeto i' e Petrunija", Albânia, 100m) Direção: Teona Strugar Mitevska. Com Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski.

Sinopse: Todo dia 19 de janeiro, um ritual único é realizado na Macedônia. O pároco mais importante de cada cidade lança uma cruz no rio, e centenas de homens mergulham para alcançá-la, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano. Na pequena vilda de Stip, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito. Petrunya, mulher de 31 anos que está solteira e desempregada, mergulha para pegar a cruz e se torna a vencedora. Mas o povo de sua cidade não permitirá que ela seja reconhecida como tal.

Cine Jardins, sala 2: 15h10 (quinta a quarta).

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos, 142 min.) Ficção Científica/ Aventura. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac.

Sinopse: Término da nova trilogia Star Wars, concluindo as tramas de O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 15h50, 18h50, 22h (quinta a quarta), 12h50 (quinta a quarta) (dub).

15h50, 18h50, 22h (quinta a quarta), 12h50 (quinta a quarta) (dub). Cinemark Vitória, sala 5: 19h, 22h (quinta a quarta) (3D) (DBOX), 16h (quinta a quarta), 12h45 (quinta a quarta) (dub).

19h, 22h (quinta a quarta) (3D) (DBOX), 16h (quinta a quarta), 12h45 (quinta a quarta) (dub). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 17h30, 20h30 (quinta a quarta).

17h30, 20h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h40 (quinta a quarta). Sala 5: 13h10 (quinta a quarta).

20h40 (quinta a quarta). Sala 5: 13h10 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 3: 13h15 (dub) (quinta a quarta), 16h, 21h30 (todos os dias).

13h15 (dub) (quinta a quarta), 16h, 21h30 (todos os dias). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h30 (quinta a quarta).

21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1: 18h40h, 21h10 (exceto segunda) (dub).

18h40h, 21h10 (exceto segunda) (dub). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 18h10, 21h (quinta a quarta).

18h10, 21h (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 20h (quinta a quarta) (dub).

20h (quinta a quarta) (dub). Cine Unimed: 20h (quinta a quarta) (dub).

AQUELES QUE FICARAM

(Akik maradtak, Hungria, 83m) Direção: Barnabás Tóth. Com Károly Hajduk, Mari Nagy, Andor Lukats.

Sinopse: Na Hungria após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nação de sobreviventes do holocausta tenta se curar através do amor. Em meio ao conflito nacional e ao trauma, um médico de meia idade e uma jovem menina de luto por familiares perdidos em campos de concentração formam uma conexão e ajudam um ao outro a retomar suas vidas.

Cine Jardins, sala 2: 19h30 (quinta a quarta).

CATS

(Cats, Estados Unidos, 111m.) Comédia Musical/ Drama. Direção: Tom Hooper. Com Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift.

Sinopse: Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h (quinta a quarta).

14h (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h20 (quinta a quarta).

14h20 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte-Sul, sala 4: 21h30 (quinta a quarta).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 1: 21h05 (quinta a quarta).

FAMÍLIA ADDAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cine Ritz Perim: 15h (quinta a quarta) (dub).

15h (quinta a quarta) (dub). Cine Unimed: 15h30 (quinta a quarta) (dub).

MALÉVOLA

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.