Confira os filmes em cartaz no ES de 16 a 22 de janeiro de 2020

A sequência do longa Jumanji terá sua estreia com várias sessões exibidas em diferentes cinemas do estado. Crédito: Divulgação/ "Jumanji: Próxima fase"

PRÉ-ESTREIA

1917

(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

Sinopse: Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 21h45 (sábado e domingo).

21h45 (sábado e domingo). Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h20 (sábado e domingo). Sala 4: 21h (sábado e domingo).



ESTREIAS

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 17h10, 20h (quinta a quarta)(3D); 11h40, 14h20 (quinta a quarta) (dub) (3D). Sala 2 (dub) (3D) (DBOX): 12h40, 15h20, 18h10, 21h (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 13h40, 16h20, 19h15, 22h05 (quinta a quarta).

17h10, 20h (quinta a quarta)(3D); 11h40, 14h20 (quinta a quarta) (dub) (3D). 12h40, 15h20, 18h10, 21h (quinta a quarta). 13h40, 16h20, 19h15, 22h05 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 19h10, 22h (quinta a quarta). Sala 5 (dub)(3D)(DBOX): 11h45, 14h40, 17h30, 20h30 (sábado e domingo); 12h, 14h40, 17h30, 20h30 (exceto sábado e domingo). Sala 6 (3D) (DBOX): 18h10, 21h (sexta, domingo e terça); 21h (exceto sexta, domingo e terça); 12h40, 15h20, 18h10 (dub)(exceto sexta, domingo e terça); 12h40, 15h20 (dub)(sexta, domingo e terça).

19h10, 22h (quinta a quarta). 11h45, 14h40, 17h30, 20h30 (sábado e domingo); 12h, 14h40, 17h30, 20h30 (exceto sábado e domingo). 18h10, 21h (sexta, domingo e terça); 21h (exceto sexta, domingo e terça); 12h40, 15h20, 18h10 (dub)(exceto sexta, domingo e terça); 12h40, 15h20 (dub)(sexta, domingo e terça). Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h15, 16h40, 19h05, 21h30 (quinta a quarta) (dub) (3D). Sala 4: 13h35 (quinta a quarta) (dub); 19h35 (quinta a quarta).

14h15, 16h40, 19h05, 21h30 (quinta a quarta) (dub) (3D). 13h35 (quinta a quarta) (dub); 19h35 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h30, 19h, 21h30h (quinta a quarta).

16h30, 19h, 21h30h (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h, 16h20, 18h40 (quinta a quarta); 21h (quinta a quarta) (3D). Sala 5 (dub): 20h40.

14h, 16h20, 18h40 (quinta a quarta); 21h (quinta a quarta) (3D). 20h40. Cine Ritz Conceição, sala 1: 16h50, 19h10, 21h15 (exceto segunda). Sala 3 (dub) (3D): 21h (exceto segunda).

16h50, 19h10, 21h15 (exceto segunda). 21h (exceto segunda). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 16h, 18h30, 21h (quinta a quarta).

16h, 18h30, 21h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta).

15h45, 18h15, 20h45 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15 (3D)(quinta a quarta). Sala 5(dub): 13h, 15h35, 18h10 20:45 (quinta a quarta).

13h30, 16h05, 18h40, 21h15 (3D)(quinta a quarta). 13h, 15h35, 18h10 20:45 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub)(3D): 13h45, 16h30, 19h15, 22h (quinta a quarta). Sala 3 (dub)(3D): 12h45, 15h30, 18h15, 21h (quinta a quarta).

13h45, 16h30, 19h15, 22h (quinta a quarta). 12h45, 15h30, 18h15, 21h (quinta a quarta). Cine Gama, sala 2 (dub): 18h50, 21h10 (quinta a domingo).



18h50, 21h10 (quinta a domingo). Cine Araújo Shopping Mestre Alvaro, sala 1 (dub): 19h15, 21h45 (quinta a quarta). Sala 3(dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a quarta).

O ESCÂNDALO

(Bombshell, Estados Unidos, 109m) Biografia/Drama. Direção: Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.

Sinopse:Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h10 (quinta a quarta); 20h50 (sábado e domingo); 21h (exceto sábado e domingo).

O ÚLTIMO AMOR DE CASANOVA

(Demier Amour, Fraça, 98m) Drama/Histórico/Romance. Direção: Benoît Jacquot. Com Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino.

Sinopse: Casanova (Vincent Lindon), conhecido por gostar de participar de diversão e esbórnia, chega em Londres após deixar o exílio. Nesse novo lugar, ele conhece Marianne de Charpillon (Stacy Martin), uma moça que o atrai a ponto de fazê-lo deixar sua vida de conquistador de lado.

Cine Jardins, sala 1: 17h (quinta a quarta).

EM CARTAZ

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Cine Jardins, sala 1: 14h40, 18h50 (quinta a quarta).

14h40, 18h50 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 13h30, 16h20 (quinta a quarta).

13h30, 16h20 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20, 18h30 (quinta a quarta).

RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS

(Portrait de la jeune fille en feu, França, 122 m) Drama/Histórico. Direção: Céline Sciamma. Com Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami.

Sinopse: Na França do século XVIII, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento se veem prestes a acabar.

Cine Jardins, sala 1: 21h15 (quinta a quarta).

O CASO DE RICHARD JEWELL

(Richard Jewell, Estados Unidos, 129 m) Drama. Direção: Clint Eastwood. Com: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates.

Sinopse: A história real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), segurança que se tornou um dos principais suspeitos de bombardear as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local e avisar da existência de um dos explosivos.

Cine Jardins, sala 2: 18h45 (quinta a quarta).

AMEAÇA PROFUNDA

(Underwater, Estados Unidos, 95m) Suspense. Direção: William Eubank. Com Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick)

Sinopse: Um grupo de pesquisadores se encontra num laboratório subaquático a onze mil metros de profundidade, quando um terremoto causa a destruição do veículo e expõe a equipe ao risco de morte. Eles são obrigados a caminhar nas profundezas marítimas, com quantidade insuficiente de oxigênio, para tentarem sobreviver. No entanto, conforme se deslocam pelo fundo do mar, descobrem a presença de uma criatura mortal.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 17h30 (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 12h (quinta a quarta).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 19h50, 22h20 (quinta a quarta). Sala 6: 14h10, 16h40, 19h10, 21h40 (quinta a quarta). Sala 7: 20h20. Sala 8: 13h20, 15h50, 18h20, 20h50 (quinta a quarta).

19h50, 22h20 (quinta a quarta). 14h10, 16h40, 19h10, 21h40 (quinta a quarta). 20h20. 13h20, 15h50, 18h20, 20h50 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 13h, 15h40, 18h30, 21h15 (quinta a quarta). Sala 4: 12h15, 15h, 17h35, 20h10 (quinta a quarta).

13h, 15h40, 18h30, 21h15 (quinta a quarta). 12h15, 15h, 17h35, 20h10 (quinta a quarta). Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h10, 16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta). Sala 5: 14h20, 18h30 (quinta a quarta).

14h10, 16h20, 18h30, 20h40 (quinta a quarta). 14h20, 18h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h10 (exceto segunda); 17h (sábado e domingo).

19h, 21h10 (exceto segunda); 17h (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2: 17h10, 21h30 (quinta a quarta).

17h10, 21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 16h30, 18h50, 21h15 (quinta a quarta).

16h30, 18h50, 21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim: 16h30, 18h50, 20h15, 21h15 (quinta a quarta).

16h30, 18h50, 20h15, 21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Piúma: 17h, 21h (quinta a quarta); 23h (quinta a sábado).

17h, 21h (quinta a quarta); 23h (quinta a sábado). Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h45, 17h, 19h15, 21h30 (quinta a quarta). Sala 4: 16h, 21h50 (quinta a quarta).

14h45, 17h, 19h15, 21h30 (quinta a quarta). 16h, 21h50 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h15, 21h25 (quinta a quarta). Sala 6: 13h50, 18h20. Sala 7: 13h, 15h20, 17h40, 20h25 (quinta a quarta).

16h15, 21h25 (quinta a quarta). 13h50, 18h20. 13h, 15h20, 17h40, 20h25 (quinta a quarta). Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h45, 17h15, 19h45, 22h15. Sala 4: 20h45 (quinta a quarta). Sala 5: 21h50 (quinta a quarta).

14h45, 17h15, 19h45, 22h15. 20h45 (quinta a quarta). 21h50 (quinta a quarta). Cine Gama, sala 1: 19h, 21h10 (quinta a domingo).

19h, 21h10 (quinta a domingo). Cine Araújo Shopping Mestre Alvaro, sala 2: 15h, 17h15, 19h30, 21h45 (quinta a quarta). Sala 4: 14h30, 16h45, 19h, 21h15.



FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub)(3D): 11h50, 14h15, 16h35, 19h (quinta a quarta). Sala 7 (dub): 13h15, 15h35, 18h (quinta a quarta).

11h50, 14h15, 16h35, 19h (quinta a quarta). 13h15, 15h35, 18h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub)(3D): 13h05, 15h30, 18h, 20h45 (quinta a quarta). Sala 8 (dub): 11h30, 14h15, 17h, 19h20 (sábado e domingo); 12h30, 14h50, 17h15, 19h45 (exceto sábado e domingo).

13h05, 15h30, 18h, 20h45 (quinta a quarta). 11h30, 14h15, 17h, 19h20 (sábado e domingo); 12h30, 14h50, 17h15, 19h45 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 14h30, 16h40, 18h50 (quinta a quarta); 21h (exceto sábado e domingo). Sala 6 (dub): 16h10, 20h35 (quinta a quarta).

14h30, 16h40, 18h50 (quinta a quarta); 21h (exceto sábado e domingo). 16h10, 20h35 (quinta a quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h, 16h10, 18h20, 20h30.

14h, 16h10, 18h20, 20h30. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h40, 20h50 (quinta a quarta) (3D); 16h40, 20h50 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Sala 5 (dub): 16h30 (quinta a quarta)

14h40, 20h50 (quinta a quarta) (3D); 16h40, 20h50 (quinta a quarta). 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. 16h30 (quinta a quarta) Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h55, 16h50 (quinta a quarta).

14h55, 16h50 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (exceto segunda) (3D); 19h (exceto segunda).

17h (exceto segunda) (3D); 19h (exceto segunda). Cine Ritz Aracruz, sala 2: 15h, 19h20 (quinta a quarta).

15h, 19h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim (dub)(3D): 15h45, 18h (quinta a quarta).

15h45, 18h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub)(3D): 17h, 19h20 (quinta a quarta).

17h, 19h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Piúma (dub): 15h (quinta a quarta); 19h (quinta a quarta)(3D).

15h (quinta a quarta); 19h (quinta a quarta)(3D). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h30, 16h, 18h30. Sala 5 (dub)(3D): 14h30, 17h, 19h30.

13h30, 16h, 18h30. 14h30, 17h, 19h30. Cine Gama, sala 1 (dub)(3D): 15h, 17h (quinta a domingo).

15h, 17h (quinta a domingo). Cine Araújo Shopping Mestre Alvaro, sala 1 (dub): 14h45, 17h (quinta a quarta).



STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker, Estados Unidos, 142 min.) Ficção Científica/ Aventura. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac.

Sinopse: Término da nova trilogia Star Wars, concluindo as tramas de O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017).

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 14h30 (quinta a quarta).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.