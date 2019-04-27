Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 25 de abril a 1º de maio

Estreias

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/divulgação

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h30, 20h (3D). Sala 2 (3D/ dub): 13h50, 17h10, 20h30. Sala 3 (dub): 14h, 17h20, 20h45. Sala 4 (dub): 14h20, 17h40, 21h. Sala 5 (dub): 16h, 19h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h30 (dub), 17h (dub), 20h30, 23h55. Sala 2: 14h30, 18h, 21h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h15, 16h45, 20h15, 23h45 (exceto domingo, segunda e quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h45, 17h15, 20h45. Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h15, 17h45, 21h15. Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 13h, 16h30, 20h, 23h30 (exceto domingo, segunda e quarta).

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 14h (3D), 17h15 (3D), 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h30, 20h. Sala 2 (dub): 16h, 19h30. Sala 3 (3D/ dub): 13h50, 17h10, 20h30.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/ dub): 15h30, 19h10. Sala 3 (3D): 13h30 (dub) (exceto quinta e sexta), 17h10 (dub), 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 15h30, 19h10. Sala 3 (3D/ dub): 13h30 (exceto quinta e sexta), 17h10, 20h40.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 19h, 22h30 (dub). Sala 2 (3D): 11h (dub), 14h30, 18h (dub), 21h30. Sala 3: 13h30 (dub), 17h, 20h30 (dub), 23h59 (somente sexta, sábado e terça). Sala 4: 19h20 (dub), 22h50.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h, 16h45, 20h30. Sala 2 (3D/ dub): 11h10 (somente sábado e domingo), 14h45, 18h30, 22h15. Sala 3 (3D/ dub): 13h30, 17h15, 21h. Sala 4 (dub): 12h, 15h45, 19h30.

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 13h30, 17h, 20h30. Sala 2 (dub): 14h, 17h30, 21h. Sala 3 (dub): 12h30, 16h, 19h30, 22h50. Sala 4 (3D/ dub): 12h, 15h30, 19h, 22h20. Sala 5 (dub): 13h, 16h30, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 12h (dub) (exceto sábado), 13h (dub) (somente sábado), 15h45 (dub) (exceto sábado), 16h45 (dub) (somente sábado), 19h30 (dub) (exceto sábado), 20h30 (somente sábado), 23h15 (somente quinta, sexta e terça). Sala 2 (3D): 12h (somente sábado), 13h (exceto sábado), 15h45 (somente sábado), 16h45 (exceto sábado), 19h30 (somente sábado), 20h30 (exceto sábado), 23h15 (somente sábado). Sala 3 (3D): 15h (dub), 18h45. Sala 4 (dub): 13h30, 17h15, 21h. Sala 5: 17h45 (dub), 21h30. Sala 6: 18h15, 22h. Sala 8 (3D/ dub): 12h30, 16h15, 20h, 23h15 (somente quinta, sexta, sábado e terça).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/ dub): 13h30, 17h15, 21h. Sala 2 (3D): 18h15 (dub), 22h. Sala 3 (3D): 12h30, 16h15, 20h, 23h45 (somente quinta, sexta, sábado e terça). Sala 4: 15h (dub), 18h45. Sala 5 (3D): 15h45, 19h30, 23h15 (somente quinta, sexta, sábado e terça). Sala 6 (3D): 13h (dub), 16h45 (dub), 20h30. Sala 8: 13h50, 17h45, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 17h (dub), 20h30. Sala 3 (3D/ dub) (exceto segunda): 13h40 (somente sábado e domingo), 17h, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/ dub): 14h, 17h30, 21h. Sala 2: 16h30 (dub), 20h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h15, 20h40. Sala 2: 15h (dub), 18h30, 21h45. Sala 3 (3D/ dub): 15h15, 18h50, 22h15.

Cena de "O Mau Exemplo de Cameron Post", filme sobre cura gay Crédito: Reprodução/Divulgação

O Mau Exemplo de Cameron Post

(The Miseducation of Cameron Post, EUA, 2018, 91min).

Drama. Direção: Desiree Akhavan. Com Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck.

Flagrada pelo namorado transando com a melhor amiga em pleno baile de formatura, Cameron Post é enviada pela tia para um centro religioso que afirma curar jovens atraídos pelo mesmo sexo, mas para se submeter ou não ao suposto tratamento, a adolescente precisa antes descobrir quem é de fato.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente quinta), 19h20.

Minha Obra-Prima Crédito: MARIO CHIERICO

Minha Obra-prima

(Mi Obra Maestra; Espanha, Argentina; 2018; 101min).

Comédia. Direção: Gastón Duprat. Com Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo.

Renzo Nervi já foi um pintor bem-sucedido em Buenos Aires, mas hoje não consegue vender um único quadro. Seu amigo Arturo Silva, negociante de obras de arte, faz o possível para valorizar os quadros de Nervi, porém a personalidade arrogante do artista não ajuda nos negócios. Um dia, um acidente inesperado proporciona aos dois uma possibilidade inédita (e ilegal) de ganharem dinheiro dentro do corrupto mercado de obras de arte.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente quinta), 19h15 (exceto quinta).

A Menina e o Leão Crédito: PARIS FILMES

A Menina e o Leão

(Mia et le Lion Blanc, França, Alemanha, África Do Sul, 2019, 97 min).

Aventura. Direção: Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.

Mia é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 12h40 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub) (somente sábado e domingo): 11h45.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 14h10 (somente sábado e domingo).

La Cama Crédito: Livres Filmes

La Cama

(La Cama; Argentina, Brasil, Holanda, Alemanha; 2018; 96min).

Drama. Direção: Mónica Lairana. Com Alejo Mango, Sandra Sandrini.

Jorge e Mabel formam um casal na terceira idade, que já passou por muita coisa juntos. Em vias de se separar, eles precisam dividir entre si os objetos e móveis da casa em que vivem, assim como lidar com as dores e mágoas deste momento.

Cine Metrópolis: 15h10 (somente sexta), 16h (somente quarta), 17h20 (somente quinta), 18h (somente domingo), 19h30 (somente terça).

Família Submersa Crédito: Surtsey Films

Família Submersa

(Familia Sumergida, Argentina, Brasil, Alemanha, Noruega, 2018, 91min).

Drama. Direção: Maria Alché. Com Mercedes Morán, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi.

Quando Rina morre repentinamente, a vida de sua irmã e companheira de vida Marcela é completamente abalada. O velório é sobreposto por conversas sobre o passado e assuntos familiares que incomodam Marcela, principalmente por estar recebendo todos em sua casa.

Cine Metrópolis: 15h10 (somente quinta), 16h (somente segunda), 17h20 (somente sexta).

Em Cartaz

A Maldição da Chorona Crédito: WARNER BROS.

A Maldição da Chorona

(The Curse of La Llorona, EUA, 2019, 94 min).

Terror. Direção: Michael Chaves. Com Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez.

Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 21h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 12h15.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 11h30 (somente quarta, sábado e domingo).

O Gênio e o Louco Crédito: Voltage Pictures

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA, 2019, 124 min).

Drama. Direção: Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer.

A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray, que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor, que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h.

Gloria Bell Julianne Moore, John Turturro Filme Divulgação Crédito: Divulgação

Gloria Bell

(EUA, 2019, 101 min).

Comédia dramática. Direção: Sebastián Lelio.

Com Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius. Uma mulher sozinha com 50 anos e espírito livre ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Sua frágil felicidade muda no dia em que conhece Arnold. Sua intensa paixão deixa ela alternando entre esperança e desespero, até ela descobrir uma nova força e que agora, surpreendentemente, ela consegue brilhar mais do que nunca.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Mussum, Um Filme do Cacildis

(Brasil, 2019, 75 min).

Documentário. Direção: Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão.

A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o "Mussum", é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa "Os Trapalhões". Por trás de sua persona humorística e debochada, Antônio Carlos mantinha uma rotina de responsabilidades com sua família, projetos e compromissos.

Cine Metrópolis: 16h (somente segunda), 18h (somente terça).

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min).

Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h20 (exceto domingo, segunda e quarta), 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h.

Cine Ritz Perim, sala 1: 20h45.

Cine Unimed, sala 4: 21h.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 14h25.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 11h30 (somente sábado e domingo), 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h (exceto sábado e domigo), 14h05 (somente sábado e domingo), 16h30 (exceto sábado e domingo), 16h35 (somente sábado) 19h05, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 7: 11h40 (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo), 16h45, 19h10, 21h45.

Duas Rainhas

(Mary Queen of Scots, EUA, Reino Unido, 2019, 124 min).

Drama histórico. Direção: Josie Rourke. Com Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden.

Mary, ainda criança, foi prometida ao filho mais velho do rei Henrique II, Francis, e então foi levada para França. Mas logo Francis morre e Mary volta para a Escócia, na tentativa de derrubar sua prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019).

Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 18h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h15.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 18h20.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 14h40, 16h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 19h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 12h50, 15h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 12h55, 15h35.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h.

Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos

(Brasil/Portugal, 2018, 114 min).

Drama. Direção: João Salaviza e Renée Nader Messora. Ihjãc é um jovem da etnia Krahô, que mora na aldeia Pedra Branca, em Tocantins, após a morte do pai, ele recusa-se a se tornar xamã e foge para a cidade. Longe de seu povo e da própria cultura, Ihjãc enfrenta as dificuldades de ser um indígena no Brasil contemporâneo.

Cine Metrópolis: 16h (somente terça), 17h40 (somente quarta), 18h (somente domingo).

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min).

Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h40.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 15h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h20.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 16h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/ dub): 16h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h05 (dub), 22h25 (3D). Sala 5 (dub): 14h45.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 12h, 22h30. Sala 5 (3D/ dub): 12h45.

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min).

Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton. 1919, Joplin, Estados Unidos.

Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 13h20 (somente domingo, segunda e quarta).

Cine Unimed, sala 1 (dub): 16h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub) (somente sábado e domingo): 17h.

A Cinco Passos de Você

(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min).

Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h30.

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min).

Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h10.

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min).

Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.