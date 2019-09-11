Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 12 a 18 de setembro

Especial

Clássicos 2019 Bonequinha de Luxo

(Breakfast at Tiffany's, EUA, 1961, 115 min). Comédia dramática. Direção: Blake Edwards. Com Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal.

Sinopse: Holly Golightly é uma garota de programa nova-iorquina que está decidida a casar-se com um milionário. Perdida entre a inocência, ambição e futilidade, ela toma seus cafés da manhã em frente à famosa joalheria Tiffany`s, na intenção de fugir dos problemas. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak, um jovem escritor bancado pela amante que se torna seu vizinho, com quem se envolve. Apesar do interesse em Paul, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de tornar-se rica.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente sábado): 22h.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado): 23h.

Festival Kids Cinemark - Gato de Botas

(Puss in Boots, EUA, 2011, 90 min). Animação/ aventura. Direção: Chris Miller. Com Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis.

Sinopse: Muito antes de conhecer o ogro Shrek e sua turma, Gato de Botas vai viver uma grande aventura ao lado de Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa. Dipostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack e Jill, o trio quer mesmo é botar as mãos na famosa gansa que bota ovos de ouro. Mas algumas coisas não estavam nos planos e Gato vai descobrir, meio atrasado, que tem um grande problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás: a sua honra.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h (somente sábado).

Festival Kids Cinemark - Os Croods

(The Croods, EUA, 2013, 98 min). Animação/ aventura. Direção: Chris Sanders, Kirk De Micco. Com Hércules Franco, Raphael Rossatto, Bárbara Monteiro.

Sinopse: Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna, vivem Grug, a esposa Ugga, a vovó, o garoto Thunk, a pequena e feroz Sandy e a jovem Eep. Eles são os Croods, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente Eep acaba conhecendo o também jovem Guy e ele vai apresentar um incrível mundo novo, para o desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h (somente domingo).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h (somente domingo).

Estreias

Minha Lua de Mel Polonesa





(Lune de Miel, França, 2019, 88 min). Comédia. Direção: Elise Otzenberger. Com Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan.

Sinopse: Anna e Adam são dois franceses de origem judaica que têm um bebê recém-nascido. Quando o avô de Adam os convida para uma celebração no vilarejo onde mora, no interior da Polônia, cada um vê a oportunidade de viajar de uma maneira diferente. Enquanto ele não se empolga muito com a ideia, embora esteja feliz por retomar a vida de casal, ela quer aproveitar para conhecer melhor as raízes de sua própria família. O que parecia uma simples viagem se transforma em uma jornada de autoconhecimento e aceitação.

Cine Jardins, sala 2: 15h10 (exceto quinta e sexta), 19h20.

Vai que Cola 2: O Começo

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 14h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h40, 18h50, 20h50.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h30, 15h45, 18h15, 20h30 (exceto terça). Sala 1: 13h20, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h05, 16h30, 18h45, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h20, 19h20, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h15, 16h45, 19h, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h20, 19h25. Sala 2: 16h40, 21h50. Sala 3: 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 15h15, 17h05, 18h55, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h15, 17h05, 18h55, 20h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 17h, 19h, 21h.

Cine Unimed, sala 3: 17h, 19h, 21h.

Divaldo - O Mensageiro da Paz

(Brasil, 2019, 119 min). Drama. Direção: Clovis Mello. Com Bruno Garcia, Regiane Alves, Ghilherme Lobo.

Sinopse: Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de Ângelis, ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h, 18h30, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (exceto sábado): 13h05, 15h55, 18h45, 21h25. Sala 3 (somente sábado): 13h55, 16h40, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h45, 16h35, 19h15, 22h10.

Cinépolis Moxaura, sala 1: 19h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h10. Sala 4: 16h40, 21h10.

Abigail e a Cidade Proibida

(Abigail, EUA, Rússia, 2019, 111 min). Fantasia. Direção: Aleksandr Boguslavskiy. Com Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov.

Sinopse: Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail, que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h50, 18h10.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 16h50, 19h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 16h30. Sala 4 (dub.): 14h30, 19h.

Marés

(Brasil, 2019, 84 min). Drama. Direção: João Paulo Procópio. Com Lourinelson Vladmir, Julieta Zarza, Sérgio Sartorio.

Sinopse: Valdo é um fotógrafo muito talentoso que está se separando de esposa, Clara, com quem tem uma filha de três anos. Depois de anos negligenciando o alcoolismo em sua vida, ele se vê em uma situação muito arriscada e percebe que dar continuidade a essa condição significa perder a guarda da filha que tanto ama.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

It - Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 17h20, 20h40. Sala 6 (dub.): 16h50, 20h10. Sala 7: 16h20, 19h40.

Cine Ritz Conceilção, sala 1 (dub.): 19h. Sala 3 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h15, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h45, 16h15, 19h45. Sala 2: 13h15, 16h45, 20h15. Sala 4 (dub.): 14h30, 18h, 21h30. Sala 6 (dub.): 17h15, 20h45. Sala 8: 22h.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h40, 22h. Sala 3: 14h30, 18h, 21h30. Sala 5: 12h45, 16h20, 19h50. Sala 6 (dub.): 13h30, 17h, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 17h20, 20h20.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 3 (dub.): 13h, 16h30, 20h.

Cinemark Norte Sul, sala 1: 16h10, 21h15 (dub.). Sala 2: 13h20 (dub.), 18h30. Sala 3: 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h20, 17h25, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h, 17h05, 20h10.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h, 20h05. Sala 3 (dub.): 14h20, 17h25, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h15, 20h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h15, 20h30.

Mulheres Armadas, Homens na Lata

(Rebelles, França, 2019, 88 min). Comédia. Direção: Allan Mauduit. Com Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy.

Sinopse: Sem trabalho ou diploma, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, volta a morar com a mãe no sul da França, depois de 15 anos na Côte d'Azur. Contratada na fábrica de conservas local, ela rejeita constantemente o assédio sexual de seu chefe e acaba matando-o acidentalmente quando tenta se defender. A primeira reação de Sandra e suas amigas da empresa, que presenciam o crime, é chamar socorro. Quando elas descobrem uma mala cheia de dinheiro no armário do homem morto, o jogo muda e elas decidem ficar com a fortuna a qualquer preço.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 15h30 (somente quarta), 16h (somente sábado), 17h (somente sexta).

A Tabacaria

(Der Trafikant, Áustria, Alemanha, 2019, 114 min). Drama. Direção: Nikolaus Leytner. Com Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch.

Sinopse: Um jovem de 17 anos chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud é um cliente frequente. Após um tempo, os dois estabelecem uma forte relação de amizade. Certa vez, o jovem se apaixona por uma moça, Anezka, e começa a pedir conselhos amorosos para Freud que, embora seja um renomado psicanalista, confirma que, até mesmo para ele, os mistérios femininos têm uma grande potência. Em meio a uma grave tensão política na Áustria e a ascensão do nazismo, os três personagens se vêem no dilema entre sair do país ou permanecer nele.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h15.

Corgi: Top Dog

(The Queen's Corgi, Bélgica, 2019, 85 min). Animação. Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Com Jack Whitehall, Iain McKee, Sheridan Smith.

Sinopse: O corgi Rex foi escolhido como "Top Dog", o cachorro preferido da Rainha. Ele vive cercado de outros cachorros no Palácio de Buckingham, repleto de alimentos finos e outras mordomias. Quando uma visita do presidente Donald Trump à Inglaterra tem desdobramentos negativos graças a Rex, o cachorro abandona o Palácio e se aventura por Londres. No caminho, faz novos amigos no canil e se apaixona por Wanda, uma cadela prometida ao cão mais valente do local. Rex precisará reunir todos os esforços necessários para conquistar o amor da sua vida e voltar aos braços da Rainha.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h, 15h10.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h.

Cinépolis Moxura, sala 1 (dub.): 13h15, 15h20, 17h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h.

Yesterday

(Reino Unido, 2019, 117 min). Comédia/ musical. Direção: Danny Boyle. Com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Sinopse: Após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h10, 16h, 21h15. Sala 7 (somente sábado e domingo): 14h15, 17h05, 19h45.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cine Jardins, sala 2: 16h55, 21h.

Espero Tua(Re)Volta

(Brasil, 2019, 93 min). Documentário. Direção: Eliza Capai.

Sinopse: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013, o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e a vitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Cine Metrópolis: 15h (somente sexta), 16h (somente domingo), 19h30 (somente sexta).

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 18h20(dub.), 21h20.

Cine Unimed, sala 4: 17h45 (dub.), 20h45.

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 8: 18h20, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 15h30, 18h, 20h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h, 20h10.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch.

Sinopse: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba. Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h.

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h (exceto segunda).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub.): 14h05.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 15h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h, 18h15.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 17h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h40 (somente sábado e domingo).

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa. Nova York.

Sinopse: A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h (exceto quarta, quinta e sexta).

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.