Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 11 a 17 de abril

Especial

Um Lugar Chamado Notting Hill Crédito: Columbia TriStar Filmes do Brasil

Clássicos 2019 - Um Lugar Chamado Notting Hill

(Notting Hill, EUA, Reino Unido, 1999, 124 min). Romance. Direção: Roger Michell. Com Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe.

Sinopse: Will, pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott. Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente terça): 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h (somente terça).

Estreias

De Pernas pro Ar 3 Crédito: DOWNTOWN FILMES

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona (Samya Pascotto), uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h. Sala 3: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h10, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h10, 19h10, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h45, 16h45, 19h20, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 14h20, 16h40, 18h50, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h50. Sala 3: 16h15, 20h50.

Cine Unimed, sala 2: 16h15, 18h45, 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 16h15, 18h45, 21h15.

Multiplex Araújo, sala 3: 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h30 (exceto terça), 17h20 (somente terça), 18h50 (exceto terça). Sala 4: 13h, 15h45, 18h20, 20h55. Sala 7: 14h, 16h45, 19h20, 21h55.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 12h (somente sábado e domingo), 14h30, 17h05, 19h45, 22h15. Sala 7: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 8: 13h05, 15h40, 18h15, 20h50.

Duas Rainhas Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Duas Rainhas

(Mary Queen of Scots, EUA, Reino Unido, 2019, 124 min). Drama histórico. Direção: Josie Rourke. Com Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden.

Sinopse: Mary, ainda criança, foi prometida ao filho mais velho do rei Henrique II, Francis, e então foi levada para França. Mas logo Francis morre e Mary volta para a Escócia, na tentativa de derrubar sua prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra. Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h15.

10/04/2019 - Cena do filme "Em Trânsito" Crédito: Divulgação

Em Trânsito

(Transit, Alemanha, França, 2019, 101 min). Drama. Direção: Christian Petzold. Com Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese.

Sinopse: Quando Georg tenta fugir da França após a invasão nazista, ele rouba os manuscritos de um autor falecido e assume sua identidade. Preso em Marseille, acaba conhecendo Marie, que está desesperada para encontrar seu marido desaparecido - o mesmo que ele está fingindo ser. Para complicar ainda mais, ele começa a se apaixonar por ela.

Cine Jardins, sala 2: 15h20 (exceto segunda), 19h20 (exceto quinta).

After Crédito: Diamond Films

After

(EUA, 2019, 106 min). Romance. Direção: Jenny Gage. Com Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen.

Sinopse: Baseado no romance de Anna Todd, o filme retrata a jornada de Tessa Young, uma jovem de 18 anos com uma vida simples: ótimas notas na escola, muitos amigos e um namorado doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados, mas as coisas desandam quando ela conhece um homem rebelde e rude com segredos sombrios que mudam sua vida.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h30, 18h50, 21h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.) (exceto segunda): 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h20, 21h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h15, 20h40.

Cine Unimed, sala 4: 16h15 (dub.), 18h30 (dub.), 20h45 (dub.).

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 14h45, 19h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h50 (somente terça), 16h05 (exceto terça). Sala 2: 19h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h40, 17h10, 19h40, 22h10.

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h30 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 16h, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h10, 16h30, 18h50, 21h10.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h, 18h15, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h05, 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h30, 21h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 16h45, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h30, 16h10, 18h50, 21h45.

Em Cartaz

Filme "Shazam" Crédito: Warner/Divulgação

Shazam!

(EUA, 2019, 132 min). Fantasia. Direção: David F. Sandberg. Com Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h, 20h40. Sala 4 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40, 18h40, 21h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h20, 17h15, 20h15. Sala 3 (3D/dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h45, 18h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h50 (dub.), 16h25, 19h (dub.), 21h35.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45 (3D).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 20h55. Sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h40, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h40, 18h20.

Multiplex Araújo, sala 4 (dub.): 14h (3D) (exceto segunda, terça e quarta), 16h30, 19h, 21h30. Sala 5 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 21h30 (exceto terça). Sala 5 (3D/dub.): 13h20, 16h20, 19h15, 22h10. Sala 6 (3D): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h05 (somente sábado e domingo), 15h (exceto terça), 18h05, 21h. Sala 2 (3D): 14h15, 17h20, 20h20.

O Tradutor Crédito: Galeria Distribuidora

O Tradutor

(Un Traductor, Cuba, Canadá, 2019, 107 min). Drama. Direção: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Genadijs Dolganovs.

Sinopse: Trabalhando na Universidade de Havana, um professor de literatura russa é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Mussum, Um Filme do Cacildis Crédito: Elo Company

Mussum, Um Filme do Cacildis

(Brasil, 2019, 75 min). Documentário. Direção: Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão.

Sinopse: A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o "Mussum", é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa "Os Trapalhões". Por trás de sua persona humorística e debochada, Antônio Carlos mantinha uma rotina de responsabilidades com sua família, projetos e compromissos. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h (exceto sábado e domingo).

Quando Margot Encontra Margot Crédito: PANDORA FILMES

Quando Margot Encontra Margot

(La Belle et la Belle, França, 2019, 95 min). Drama. Direção: Sophie Fillières. Com Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud.

Sinopse: Paris, França. Após se esbarrarem em uma festa, Margot, de 45 anos, e Margot, de 20 anos, percebem que são a mesma pessoa, com décadas de diferença. A partir de então, elas desenvolvem uma estranha amizade, na qual uma delas passa por momentos da vida que a outra já conhece; e a outra tenta auxiliar a mais nova a não cometer os mesmos erros desnecessários.

Cine Jardins, sala 2: 17h20.

Cena de "Dumbo", que conta a história do elefante voador da Disney Crédito: Reprodução/Instagram @cinemax_cinemas

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h45 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h20, 20h50.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h15 (somente sábado e domingo), 19h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 13h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h40, 17h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10, 16h20.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h10.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h50, 16h30. Sala 3 (dub.): 18h05. Sala 6 (3D/dub.): 11h55 (somente sábado e domngo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h15 (exceto terça), 13h50 (somente terça), 18h40 (exceto terça).

Um Banho de Vida Crédito: Pagu Pictures

Um Banho de Vida

(Le Grand Bain, 2019, 118 min). Comédia. Direção: Gilles Lellouche. Com Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.

Sinopse: Bertrand está no "auge" dos seus quarenta anos e sofre de depressão. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece outros homens com histórias semelhantes a sua. O grupo se junta e forma uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, encontrando, enfim, um novo propósito para sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 21h15 (exceto quinta).

Filme "Nós" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Nós

(Us, EUA, 2019, 116 min). Terror. Direção: Jordan Peele. Com Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss.

Sinopse: Adelaide e Gabe decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h.

A Cinco Passos de Você Crédito: PARIS FILMES

A Cinco Passos de Você





(Five Feet Apart, EUA, 2019, 116 min). Romance. Direção: Justin Baldoni. Com Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias.

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30 (somente quarta, quinta e sexta).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h25, 21h (exceto sábado e domingo), 21h50 (somente sábado e domingo).

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h20 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub,): 11h50 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30.

Filme "Capitã Marvel" Crédito: Disney/Divulgação

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 21h45.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h30, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45.