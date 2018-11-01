Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 1º a 07 de novembro

Especial

O Rei Leão 3D Crédito: Divulgação

Clássicos Cinemark 2018: O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 1994, 89 min). Animação/ aventura. Direção: Roger Allers, Rob Minkoff. Com Garcia Júnior, Jorgeh Ramos, Mauro Ramos.

Sinopse: Mufasa, o Rei Leão, e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono, Simba. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o trono.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 7: 20h (somente sexta).

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito 3

(Despicable Me 3, EUA, 2017, 90 min). Animação/Comédia. Direção: Pierre Coffin, Kyle Balda.

Cinemark Vítória, sala 3 (dub.): 12h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h20 (somente sexta, sábado e domingo).

Estreias

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h30, 17h, 19h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h20, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h, 16h20, 18h40, 21h05.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h, 15h35, 18h20, 20h55.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h10, 15h45, 18h20, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h, 15h, 19h25, 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h30, 19h, 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h15, 21h30.

Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 15h40, 18h40, 21h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 16h15 (dub.), 18h45 (dub.), 21h15.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h30, 18h20, 21h10. Sala 7: 15h (dub.), 17h50, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 6: 12h15 (somente sexta e domingo), 14h10 (somente quinta), 15h10 (exceto quinta), 18h10, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 12h05 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h20 (dub.) (exceto sexta, sábado e domingo), 15h (dub.) (somente sábado e domingo), 17h20 (exceto sábado e domingo), 18h (somente sábado e domingo), 20h20 (exceto sábado e domingo), 21h somente sábado e domingo). Sala 7: 20h (somente sábado e domingo).

Cine São Mateus, sala 1: 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h30 (dub.), 16h10, 19h (dub.), 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 18h50, 21h20. Sala 3: 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Johnny English 3.0 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Johnny English 3.0

(Johnny English Strikes Again, Reino Unido, 2018, 89 min). Comédia. Direção: David Kerr. Com Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko.

Sinopse: Em sua nova aventura, Johnny English é a última salvação do serviço secreto quando um ataque cibernético revela as identidades de todos os agentes do país. Tirado de sua aposentadoria, ele volta à ativa com a missão de achar o hacker por trás do ataque. Com poucas habilidades e métodos analógicos, Johnny English precisa superar os desafios do mundo tecnológico para fazer da missão um sucesso.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 19h30, 21h30 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 2: 17h45, 20h, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h10 (dub.) (somente quinta), 15h20 (dub.), 17h30 (dub.), 19h40 (dub.), 21h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h (dub.), 20h.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h (somente sexta e domingo), 15h20, 17h40, 20h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20, 19h15, 21h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h20, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h15 (dub.), 16h25 (dub.), 18h35 (dub.), 20h45.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h55, 15h20. Sala 5 (3D): 13h30 (dub.), 16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h05, 15h30, 18h10, 20h40. Sala 8 (dub.): 14h05, 16h30, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 15h, 17h, 19h10, 21h20.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 4 (3D/dub.): 14h (exceto segunda, terça e quarta), 16h, 18h, 21h.

Em Cartaz

Halloween Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Halloween

(EUA, 2018, 109 min). Terror. Direção: David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer.

Sinopse: Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 18h20, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h15 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 16h50 (dub.), 19h25, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 16h40 (dub.) (exceto terça e quarta), 19h15 (dub.), 21h55 (somente segunda, terça e quarta), 22h (exceto segunda, terça e quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h50 (dub.), 17h50 (dub.), 21h50. Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h10. Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h.

O Paciente - O Caso Tancredo Neves Crédito: DOWNTOWN FILMES

O Paciente - O Caso Tancredo Neves

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Sergio Rezende. Com Othon Bastos, Esther Góes, Leonardo Medeiros.

Sinopse: Os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que, após 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985 sem ser empossado.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h25 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h40 (somente sexta, sábado e domingo), 17h50 (exceto sexta, sábado e domingo), 20h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto sexta, sábado e domingo): 15h10, 17h35, 20h.

A Cabeça de Gumercindo Saraiva

(Brasil, 2018, 98 min). Drama. Direção: Tabajara Ruas. Com Murilo Rosa, Leonardo Machado, Marcos Pitombo.

Sinopse: No fim do século XIX, a Revolução Federalista marcou o sul do Brasil. Na época, o caudilho revolucionário Gumercindo Saraiva foi assassinado pelos legalistas. O filho dele, Francisco Saraiva, parte com cinco cavaleiros para resgatar a cabeça do pai, cortada pelo Major Ramiro de Oliveira.

Cinemark Vitória, sala 1: 19h (exceto sábado e domingo).

Fúria em Alto Mar Crédito: IMAGEM FILMES

Fúria em Alto Mar

(Hunter Killer, EUA, 2018, 122 min). Ação/ suspense. Direção: Donovan Marsh. Com Gerard Butler, Gary Oldman, Common.

Sinopse: Um general rapta o presidente da Rússia, que precisa ser resgatado por um capitão americano de submarinos e a força de operações especiais da marinha dos Estados Unidos.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h15 (somente terça e quinta), 22h20 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 17h15 (somente sábado e domingo), 22h20 (exceto sábado e domingo).

"O Primeiro Homem" conta a história dos fracassos da Nasa na corrida espacial Crédito: Daniel McFadden

O Primeiro Homem

(First Man, EUA, 2018, 142 min). Drama/ biografia. Direção: Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.

Sinopse: A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais.

Cine Jardins, sala 1: 21h10 (exceto quinta).

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h10 (exceto sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h (somente segunda, terça e quarta), 16h40 (somente terça e quarta).

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas

(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h (somente sexta, sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h (somente sexta e domingo).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h10.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 15h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 12h50 (somente sexta, sábado e domingo), 15h10 (somente sexta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Jardins, sala 1 (exceto quinta): 16h30, 18h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h10, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h40, 17h40 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h50 (somente sexta, sábado e domingo), 20h40 (exceto sexta, sábado e domingo), 20h50 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 21h30.

Goosebumps 2 Crédito: SONY PICTURES

Goosebumps 2: Halloween Assombrado

(Goosebumps 2: Haunted Halloween, EUA, 2018, 83 min). Comédia/terror. Direção: Ari Sandel. Com Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris.

Sinopse: Wardenclyffe, Estados Unidos, às vésperas do Halloween. Sonny e Sam são grandes amigos, que encontram um livro incompleto guardado dentro de um baú, em uma casa abandonada. Ao abri-lo, eles despertam o boneco Slappy (Avery Lee Jones), que surge inesperadamente. Criação do autor R.L. Stine, ele usa os jovens e ainda a irmã de Sonny, Sarah, para criar sua própria família de monstros.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h05 (somente sábado e domingo), 17h35 (somente sexta).

Tudo Por Um PopStar Crédito: DOWNTOWN FILMES

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h15, 16h15.

Cine Unimed, sala 1: 16h30, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h10, 15h10.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h, 16h30 (somente segunda, terça e quarta), 19h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente segunda, terça e quarta): 13h15. Sala 5: 12h (somente sábado e domingo), 14h10, 16h20, 18h30 (somente segunda, terça e quarta).

Cine Via Sul, sala 1: 17h30.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

Uma Noite de 12 Anos

(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort.

Sinopse: 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 17h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 16h15 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 18h30 (exceto segunda, terça e quarta), 21h (somente segunda, terça e quarta), 21h10 (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 17h10.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 21h15.

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h45 (somente sexta, sábado e domingo).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 14h15 (somente sexta, sábado e domingo).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 15h (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h (somente sexta e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h (exceto segunda, terça e quarta).

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h15 (somente segunda, terça e quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h (somente segunda, terça e quarta).