Confira os filmes em cartaz na semana de 15 a 21 de março

Especial

Luzes no céu Crédito: Cinemark divulgação

Animé Night - Luzes no Céu

(Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?, Japão, 2018, 90 min). Animação. Direção: Akiyuki Shimbo, Nobuyuki Takeuchi. Com Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano.

Sinopse: Norimichi e Yusuke são melhores amigos que estão apaixonados pela mesma menina, Nazuna. Depois das férias de verão, a garota será transferida para um outro colégio por conta do divórcio de seus pais. No entanto, Nazuna não está satisfeita com a nova realidade, ela decide fugir com os meninos no dia em que está acontecendo um festival religioso na cidade e, durante a partida, eles encontram um objeto peculiar, repleto de misterios.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h30 (somente terça).

Pré-Estreia

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20 (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 15h45 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 16h50 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

Estreias

Tomb Raider a origem Crédito: WARNER BROS.

Tomb Raider: A Origem

(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 20h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h40, 18h, 20h20. Sala 3: 14h20 (somente sábado e domingo), 16h40, 19h, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 14h10, 16h25, 18h40, 20h55. Sala 5 (dub.): 16h15, 18h35, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 16h, 19h, 22h.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 13 (dub.), 15h40 (dub.), 18h15, 20h50. Sala 6 (3D): 14h15 (dub.), 17h, 19h25 (dub.) (somente terça), 19h30 (dub.) (exceto terça), 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 16h20 (dub.), 18h40 (dub.), 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 16h40, 19h10 (dub.), 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h15. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h15.

Cine Araújo, sala 2 (dub.): 16h, 18h, 20h. Sala 4 (3D/dub.): 14h30 (3D) (somente sábado e domingo), 16h45, 19h (3D), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 15h40 (dub.), 18h15, 20h50. Sala 3 (3D/dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h (exceto sábado e domingo), 15h10 (somente sábado e domingo), 17h30, 20h20. Sala 4: 14h05 (dub.), 16h25.

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua familia tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h50 (dub.), 18h20 (dub.), 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 16h40, 19h20, 22h15.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h10 (dub.), 16h (dub.), 18h50, 21h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h15, 16h50, 19h15, 21h40.

Cine Araújo, sala 5 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h50, 16h30, 19h05, 21h50 (dub.).

12 herois Crédito: Diamond Films

12 Heróis

(12 Strong, EUA, 2018, 131 min). Drama. Direção: Nicolai Fuglsig. Com Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña.

Sinopse: Baseado em fatos reais, o filme retrata um grupo de voluntários que formam um batalhão das Forças Especiais dos Estados Unidos para caçar os terroristas por trás dos atentados de 11 de setembro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h10 (dub.), 17h50 (dub.), 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h40 (dub.), 19h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 19h (dub.), 22h.

Projeto Flórida Crédito: Diamond Films

Projeto Flórida

(The Florida Project, EUA, 2017, 109 min). Drama. Direção: Sean Baker. Com Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe.

Sinopse: Moonee, uma agitada garotinha de seis anos, apronta com o vizinho Scooty e faz novas amizades nas redondezas dos parques Disney. Ela vive com a mãe (Bria Vinaite) numa hospedagem de beira de estrada e as duas contam com a proteção do gerente Bobby na batalha diária pela sobrevivência com poucos recursos e muitos riscos.

Cine Jardins, sala 1: 16h50.

O insulto Crédito: IMOVISION

O Insulto

(LInsulte, Líbano, Bélgica, Chipre, França, EUA, 2017, 82 min). Drama. Direção: Ziad Doueiri. Com Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha. Beirute.

Sinopse: Toni é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (exceto sábado e domingo), 19h10 (exceto terça).

Em Cartaz

MUDBOUND - LÁGRIMAS SOBRE O MISSISSIPPI Crédito: Diamond Films

Mudbound  Lágrimas Sobre o Mississipi

(Mudbound, EUA, 2017, 134 min). Drama. Direção: Dee Rees. Com Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Carey Mulligan. Dois homens voltam para casa após a Segunda Guerra Mundial para trabalhar em uma fazenda no Mississippi rural, onde eles lutam para lidar com o racismo e se adaptarem à vida pós-guerra.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

MEDO PROFUNDO Crédito: PLAYARTE PICTURES

Medo Profundo

(47 Meters Down, Reino Unido, EUA, República Dominicana, 2018, 101 min). Terror. Direção: Johannes Roberts. Com Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine.

Sinopse: De férias no México, duas irmãs estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão em sua vida: presas em uma gaiola de tubarões a 47 metros de profundidade no oceano, eles terão que lutar contra o tempo para permanecerem vivas. Mas com apenas uma hora de oxigênio e com tubarões brancos rondando o local, as chances se tornam cada vez menores.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h (exceto sábado e domingo).

O PASSAGEIRO Crédito: IMAGEM FILMES

O Passageiro

(The Commuter, EUA, 2018, França, Reino Unido, 104 min). Ação. Direção: Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h10 (somente sábado e domingo), 16h30 (exceto sábado e domingo), 18h50.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h40, 18h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 22h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h20 (somente sábado e domingo), 15h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 21h (exceto sábado e domingo), 19h20 (somente sábado e domingo).

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cinesercla Linhares, sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h (somente sábado e domingo), 16h20, 18h40, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h40, 16h15, 18h40, 21h. Sala 5: 17h45, 20h.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h50, 16h30, 19h, 21h30. Sala 8: 16h55 (somente terça), 17h20 (exceto terça), 20h (exceto terça), 21h50 (somente terça).

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h30, 19h20. Sala 3: 17h10, 21h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 16h40, 19h, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h, 21h20.

Cine Unimed, sala 2: 16h40 (somente sábado e domingo), 19h, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1: 19h15, 21h15.

Cine Araújo, sala 1: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 16h20 (somente sábado e domingo), 16h40 (exceto sábado e domingo), 19h10. Sala 8: 12h50 (somente sábado e domingo), 15h12 (exceto sábado e domingo), 15h15 (somente sábado e domingo), 17h40, 21h30.

OPERAÇÃO RED SPARROW Crédito: Fox Film do Brasil

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow, EUA, 2018, 141 min). Suspense. Direção: Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts.

Sinopse: Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedutora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h55 (somente terça), 14h10 (exceto terça), 22h20 (exceto terça).

Cine Unimed, sala 4: 18h20 (dub.), 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 21h40 (somente sábado e domingo), 22h10 (exceto sábado e domingo).

A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER Crédito: PARIS FILMES

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester, EUA, Austrália, 2018, 100 min). Terror. Direção: Michael Spierig, Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook.

Sinopse: Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e ao avaliá-la o psiquiatra Eric Price percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h (dub.), 21h30.

Cine Unimed, sala 1: 16h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h30 (dub.),

20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 17h10 (somente sábado e domingo), 18h50 (exceto sábado e domingo).

Trama Fantasma Crédito: Universal Pictures do Brasil

Trama Fantasma

(Phantom Thread, EUA, 2017, 131 min). Drama. Direção: Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville.

Sinopse: Década de 1950. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que constantemente entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante.

Cine Jardins, sala 1: 14h45.

Duda e os Gnomos Crédito: IMAGEM FILMES

Duda e os Gnomos

(Gnome Alone, EUA, 2018, 85 min). Animação. Direção: Peter Lepeniotis. Com Becky G, Josh Peck, Tara Strong.

Sinopse: Duda e sua mãe, Catherine, estão de mudança novamente. Uma nova vida os espera na casa da Tia Sylvia, que é rodeada por estranhos gnomos. Com o tempo Liam percebe que coisas esquisitas estão acontecendo ao redor e aos poucos uma grande amizade surge entre o garoto e os curiosos seres, que têm como propósito proteger a casa dos trolls.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h45 (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 13h15 (exceto sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h.

Todo o dinheiro do mundo Crédito: Diamond Films

Todo Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, EUA, 2017, 133 min). Drama. Direção: Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg.

Sinopse: Itália, 1973. John Paul Getty III é o neto favorito do magnata do petróleo J. Paul Getty, um dos primeiros bilionários da história da humanidade. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho. Frio, manipulador e mesquinho, Getty irá encarregar o ex-espião Fletcher Chase, seu homem de confiança, de descobrir quem e o que está por trás do crime, solucionando o problema sem o desperdício de nenhum centavo de sua fortuna.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

pantera negra Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h10, 17h50, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h50, 17h40, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h10, 17h50, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 15h20, 18h20, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 15h, 18h, 21h10. Sala 5 (3D/dub.): 16h25, 19h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 16h40 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 18h50.

Cine Araújo, sala 3 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h30 (dub) (somente sábado e domingo), 16h20 (dub.) (exceto sábado e domingo), 16h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 19h30 (dub.), 22h20.

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cine Jardins, sala 2: 16h55.

Cinemark Vitória, sala 2: 12h20 (somente sábado e domingo).

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Romance. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h40, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 21h.





"A forma da água", de Guillermo del Toro Crédito: Divulgação

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Sinopse: Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h (somente sábado e domingo), 16h10 (exceto sábado e domingo).

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo).

O filme Viva - A vida é uma festa Crédito: Divulgação/Pixar

Viva - A Vida é uma Festa

(Coco, EUA, 2018, 105 min). Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 14h.