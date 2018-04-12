Confira os filmes em cartaz na semana de 12 a 18 de Abril

Estreias

Rampage Crédito: WARNER BROS.

Rampage: Destruição Total

(Rampage, EUA, 2018, 107 min). Aventura. Direção: Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman.

Sinopse: Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h45, 19h05, 21h20. Sala 3: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 18h40, 20h55. Sala 5: 20h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h40, 19h, 21h15. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D): 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h25 (3D), 16h30, 18h35 (3D), 20h40 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h20, 20h25.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 15h (dub.), 17h10, 19h20 (dub.), 21h30. Sala 3: 19h40, 21h50.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h15, 16h (3D), 18h30 (3D), 21h10. Sala 6 (3D/dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 14h50, 17h25, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15. Sala 5 (dub.): 16h, 18h15, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h, 17h35, 20h, 22h25. Sala 3 (3D/dub.): 13h40, 16h20, 18h40, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 11h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 13h20 (dub.) (exceto sábado e domingo), 14h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h20 (exceto sábado e domingo, 19h (somente sábado e domingo), 21h (exceto sábado e domingo), 21h40 (somente sábado e domingo). Sala 3 (3D/dub.): 12h40, 15h10, 17h40, 20h10 (somente sábado e domingo), 20h20 (exceto sábado e domingo), 22h25 (somente sábado e domingo). Sala 5: 14h10 (dub.), 21h40.

A Melhor Escolha Crédito: IMAGEM FILMES

A Melhor Escolha

(Last Flag Flying, EUA, 2018, 124 min). Drama. Direção: Richard Linklater. Com Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell.

Sinopse: Anos depois de terem levado Meadows para a prisão, os marinheiros Buddusky e Mulhall recebem uma ligação do velho amigo pedindo que ambos o ajudem a trazer para casa o corpo do filho que foi morto na Guerra do Iraque.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente segunda, terça e quarta), 21h.

Em Cartaz

acossado Crédito: Cine Jardins/exibição

Acossado

(À bout de souffle, França, 1960, 89 min). Drama. Direção: Jean-Luc Godard. Direção: Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger.

Sinopse: Um pequeno ladrão rouba um carro e, impulsivamente, mata um policial de motocicleta. Procurado pelas autoridades, ele se reúne com um estudante de jornalismo americano e tenta persuadi-la a fugir com ele para Itália.

Cine Jardins, sala 2: 19h20.

Deixe a Luz do Sol Entrar Crédito: IMOVISION

Deixe a Luz do Sol Entrar

(Un Beau Soleil Intérieur, França, Bélgica, 2018, 95 min). Romance. Direção: Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle.

Sinopse: Artista plástica parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desilusões. Amar e ser amada é complexo.

Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h10.

1945 Crédito: Supo Mungam Films

1945

(Hungria, 2017, 91 min). Drama. Direção: Ferenc Török. Com Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel.

Sinopse: Em agosto de 1945, uma pequena aldeia húngara se prepara para o casamento do filho de um importante secretário da cidade. Mas um acontecimento estranho os apavora repentinamente: um grupo de judeus ortodoxos chegou na estação ferroviária da cidade portando caixas misteriosas. O medo deles é que tudo aquilo faça parte de algum plano de vingança, pelos atos cometidos na Segunda Guerra Mundial.

Cine Jardins, sala 2: 15h15.

Covil de Ladrões Crédito: Diamond Films

Covil dos Ladrões

(Den Of Thieves, EUA, 2018, 84 min). Suspense. Direção: Christian Gudegast. Com Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis 50 Cent Jackson.

Sinopse: Em Los Angeles, uma saga de crimes coloca em interseção a vida de dois grupos: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem-sucedida do estado. Os criminosos planejam um roubo que aparentemente é impossível, num banco localizado no centro da cidade.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h40, 15h30.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h50.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 18h10.

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h40, 18h40.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 13h20 (dub.), 17h50, 19h40.

Cinemark Vitória, sala 4: 12h15 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h55, 19h15, 21h30. Sala 7 (dub.): 18h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h20. Sala 2 (dub.): 21h40.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h10, 15h15, 17h20, 19h30, 21h35.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 16h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 12h20 (dub.)(somente sábado e domingo), 14h50 (dub.), 17h05, 19h15 (dub.), 21h30.

Madame Crédito: California Filmes

Madame

(França, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Amanda Sthers. Com Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma.

Sinopse: Recém-chegados em Paris, os americanos Anne e Bob organizam um luxuoso jantar para 12 pessoas. Quando uma presença inesperada faz o número virar 13, a supersticiosa anfitriã se recusa a dar chance ao azar e transforma a empregada Maria em convidada especial espanhola. Inicialmente receosa, ela acaba conquistando um comerciante de arte britânico com seu jeito único e o relacionamento se aprofunda para além da noite de festa, para desespero dos controladores patrões de Maria.

Cine Jardins, sala 1: 15h (exceto quinta), 19h15.

Nada a perder Crédito: PARIS FILMES

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos

(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 15h40, 18h20, 21h.

Cine Unimed, sala 1: 16h, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 15h40, 18h05, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 15h, 17h50, 20h40. Sala 3: 14h, 19h40. Sala 6: 9h.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h, 16h40, 19h20.

Cine Via Sul, sala 1: 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h.

Multiplex Serra, sala 3: 15h30, 18h, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 00h15, 13h, 16h, 19h, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 11h, 14h, 16h45, 19h40. Sala 8: 11h30 (somente sábado e domingo), 13h55 (exceto sábado e domingo), 14h20 (somente sábado e domingo), 17h10, 20h.

Jogador Numero 1 Crédito: WARNER BROS.

Jogador Número 1

(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h (dub.), 18h (dub.), 20h50.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h20, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 15h10 (dub.), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 12h20 (dub.), 14h25 (dub.) (somente segunda), 15h30 (exceto segunda), 17h30 (somente segunda), 18h50 (exceto segunda), 22h (exceto segunda). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h15, 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 21h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 15h20 (3D/dub.), 18h35 (3D), 21h20.

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon

(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h15, 19h, 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 16h40, 19h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 19h.





Circulo de Fogo a Revolta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta

(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h50.





Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cine Jardins, sala 2: 15h15.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 15h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h20 (somente sábado e domingo), 14h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 15h30.

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua família tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h20.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h50, 18h15, 20h40.

Cine Unimed, sala 1: 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h20, 16h20, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h20, 18h25.

Cinemark Vitória, sala 3: 17h10.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h.

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h40.

Sobrenatural: A Última Chave, filme Crédito: Divulgação

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA, 2018, 104 min). Terror. Direção: Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

Sinopse: Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México. O que seria apenas mais um caso ganha ares especiais quando Elise descobre que a atividade sobrenatural está acontecendo justamente na casa em que ela passou a infância. Enquanto tenta resolver o caso do morador de sua antiga casa, ela será obrigada a confrontar vários fantasmas e demônios de sua infância, alguns literais. Ao lado de Specs e Tucker, Elise se depara com seu caso mais pessoal.

Cinemark Vitória, sala 7: 20h30.