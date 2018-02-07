Confira os filmes em cartaz na semana de 08 a 14 de fevereiro

PRÉ-ESTREIA

pantera negra Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Ação. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o.

Sinopse: A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 00:01 (somente qua). Sala 5 (3D): 00:01 (somente qua). Sala 6 (3D): 00:01 (somente qua).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 00h01 (somente qua).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 00h01 (somente qua). Sala 2 (3D): 00h01 (somente qua). Sala 8 (3D/dub): 00h01 (somente qua).

ESTREIA

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cinemark Vitória, sala 1: 20h.

meu amigo vampiro Crédito: PLAYARTE PICTURES

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018, 80 min). Fantasia. Direção: Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige.

Sinopse: Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D/dub): 13h30, 15h20, 17h10.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 14h15, 16h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub): 11h20 (somente sáb e dom), 13h20, 15h30.

ca207022018gz143912.jpg Crédito:

O Artista do Desastre

(The Disaster Artist, EUA, 2017, 104 min). Comédia Dramática. Direção: James Franco. Com James Franco, Dave Franco, Seth Rogen.

Sinopse: Greg Sestero se aproxima do excêntrico Tommy Wiseau após uma aula de atuação e os dois desenvolvem uma intensa amizade ancorada no sonho em comum de fazer sucesso nas artes dramáticas. Juntos eles partem para Hollywood, onde Tommy, cansado de ser rejeitado em testes, decide produzir, financiar, dirigir, escrever e protagonizar  ao lado do melhor amigo  o longa-metragem que o catapultará ao estrelato: "The Room".

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Romance. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h45. Sala 3 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 16h20, 18h40, 21h.

Cine Unimed, sala 1: 21h15. Sala 2 (dub): 16h20, 18h40, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Sala 6: 18h40 (dub), 21h. Sala 7 (dub): 13h30, 15h50, 18h10, 20h30.

Cine São Mateus, sala 1 (dub): 17h, 19h10, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 4 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 17h15, 19h15, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h10 (dub), 15h20 (dub), 17h30, 21h50 (dub), 19h40. Sala 4: 14h50, 17h (dub), 19h10 (dub), 21h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h20, 21h40.

Cinemark Vitória, sala 2: 17h50 (exceto qua), 18h (somente qua), 20h20 (exceto qua), 20h30 (somente qua). Sala 4 (dub): 19h50, 22h20. Sala 5: 19h (somente qua), 19h10, 21h30 (somente qua), 21h40. Sala 6: 13h (dub), 15h40 (dub), 18h20, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h, 19h, 21h15. Sala 3: 21h.

Cine Ritz Piuma, sala 1 (dub): 17h30, 19h30, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 12h15(exceto qua, qui, sex), 14h45, 17h15, 19h45, 22h20 (exceto qua). Sala 3 (dub): 18h25, 21h, 23h30 (somente sex, sáb, dom, seg). Sala 4 (dub): 17h45, 20h15, 22h45 (somente sex, sáb, dom, seg).

Cinemark Vila Velha, sala 1: 17h50, 20h20. Sala 2: 13h (dub), 15h40 (dub), 18h20 (dub), 21h. Sala 3 (dub): 16h50, 19h40. Sala 8: 19h (somente qua), 21h30 (somente qua).

Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 20h30. Sala 3 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 4 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 5 (dub): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

EM CARTAZ

A forma da agua Crédito: Fox Film do Brasil

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Sinopse: Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h30, 16h, 18h30, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h30, 18h45, 21h.

Cine Jardins, sala 2: 19h, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h20, 21h50.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h25, 15h15, 18h05, 20h50

paddington.jpg Crédito:

Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido, França, 2018, 103 min). Comédia. Direção: Paul King. Com Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h, 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h, 16h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 19h.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 12h20, 14h50, 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h40, 16h.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 12h20, 14h50, 17h20. Sala 7 (dub): 18h40.

Todo o dinheiro do mundo Crédito: Diamond Films

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, EUA, 2017, 133 min). Suspense. Direção: Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Itália, 1973.

Sinopse: John Paul Getty III é o neto do magnata do petróleo J. Paul Getty. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para tentar convencer o bilionário ex-sogro a pagar o resgate, de US$ 3 milhões.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h40. Cinemark Vitória, sala 8: 21h50.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 18h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 22h20. Sala 7: 16h.

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min). Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 20h50.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 14h20, 17h20, 20h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 19h.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h15 (dub), 15h20 (dub), 18h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 19h, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (3D/dub): 14h30 (somente sáb e dom), 17h40 (somente sáb e dom), 20h50 (somente sáb e dom). Sala 7: 21h20.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 17h15, 20h.

Meryl Streep e Tom Hanks em "The Post" Crédito: Universal/Divulgação

The Post  A Guerra Secreta

(The Post, EUA, 2017, 115 min). Drama. Direção: Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Sinopse: Um encobrimento que abrangeu quatro presidentes dos EUA empurrou a primeira mulher dona de um jornal do país e um editor difícil de se juntar a uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h.

Cine Jardins, sala 1: 19h05. Sala 2: 14h50.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h40, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h10.

Peixonauta - O Filme Crédito: Divulgação

Peixonauta - O Filme

(Brasil, 2018, 77 min). Animação. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda, Rodrigo Eba. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves.

Sinopse: Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h30 (somente sáb e dom), 14h40.

Me Chame Pelo Seu Nome Crédito: Sony/Divulgação

Me Chame pelo seu Nome

(Call Me By Your Name, França, Itália, EUA, Brasil, 2017, 133 min). Romance. Direção: Luca Guadagnino. Com Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Sinopse: O sensível e único filho da família americana com ascendência italiana e francesa Perlman, Elio, está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda quando Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai, chega.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

Lou, filme Crédito: Divulgação

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha, Suiça, 2016, 113 min). Biografia. Direção: Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries.

Sinopse: A escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé decide reescrever suas memórias aos 72 anos. Ela relembra sua juventude em meio à comunidade alemã de São Petersburgo. Desde criança, sonhava em ser intelectual e estava determinada a nunca se casar ou ter filhos. Além de trabalhar com nomes famosos, ela escreve sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche e Freud, além da paixão por Rilke e conflitos entre autonomia e intimidade, junto com o desejo de viver sua liberdade.

Cine Jardins, sala 2: 16h55.

Sobrenatural: A Última Chave, filme Crédito: Divulgação

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA, 2018, 103 min). Terror. Direção: Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

Sinopse: Neste quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h45.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 20h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h.

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h30, 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 16h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 18h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 14h, 16h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 15h (somente sáb e dom).

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 14h30, 16h30.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 15h15.

Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 17h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub): 12h30, 15h, 17h30. Sala 5 (dub): 11h30 (somente sáb e dom).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (somente sáb e dom), 19h.

Cine Ritz Piuma, sala 1 (3D/dub): 15h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 15h20. Sala 5 (dub): 14h, 16h35.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub): 11h (somente sáb e dom), 13h45, 16h20.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 14h15, 16h15.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 18h20, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 18h30, 20h45.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub): 16h20 (somente qua), 16h30 (exceto qua).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 18h45, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 19h50.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 18h15. Sala 2 (dub): 15h.

O filme Viva - A vida é uma festa Crédito: Divulgação/Pixar

Viva - A Vida É Uma Festa

(Coco, EUA, 2017, 105 min). Animação, Aventura, Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt e Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 16h.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 13h45 (somente qua), 14h (exceto qua).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 12h50, 15h20.

fala serio mãe filme nacional Crédito: DOWNTOWN FILMES

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 19h.

Cine Unimed, sala 1: 16h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h10, 16h.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h20 (exceto qua), 14h (somente qua), 15h30 (exceto qua), 16h (somente qua).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 12h (somente sáb e dom), 12h30 (exceto sáb e dom). Sala 7: 11h30 (somente sáb e dom), 14h.

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay.

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h40.