Confira os filmes em cartaz na semana de 05 a 11 de abril

Estreias

O Filho Uruguaio Crédito: Bonfilm

Filho Uruguaio

(Une Vie Ailleurs, França, 2018, 96 min). Direção: Olivier Peyon. Com sabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa.

Sinopse: Há quatro anos, o filho de Sylvie, Felipe, foi sequestrado pelo pai uruguaio logo após do divórcio do casal. Decepcionada com a polícia francesa, que chegou a fazer o rastreamento, mas os deixou escapar, ela decide fazer justiça com as próprias mãos e aporta na América do Sul para recuperar o menino com o auxílio de um assistente social.

Cine Jardins, sala 2: 17h10.

sem amor Crédito: SONY PICTURES

Sem Amor





(Nelyubov, Rússia, França, Bélgica, Alemanha, 2018, 127 min). Drama. Direção: Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov.

Sinopse: Boris e Zhenya estão se divorciando. Depois de anos juntos, os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo misteriosamente.

Cine Jardins, sala 2: 14h50 (somente quinta sexta, terça e quarta), 21h.

Deixe a Luz do Sol Entrar Crédito: IMOVISION

Deixe a Luz do Sol Entrar





(Un Beau Soleil Intérieur, França, Bélgica, 2018, 95 min). Romance. Direção: Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle.

Sinopse: Artista plástica parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desiluções. Amar e ser amada é complexo.

Cine Jardins, sala 1: 15h, 21h15.

1945 Crédito: Supo Mungam Films

1945





(Hungria, 2017, 91 min). Drama. Direção: Ferenc Török. Com Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel.

Sinopse: Em agosto de 1945, uma pequena aldeia húngara se prepara para o casamento do filho de um importante secretário da cidade. Mas um acontecimento estranho os apavora repentinamente: um grupo de judeus ortodoxos chegou na estação ferroviária da cidade portando caixas misteriosas. O medo deles é que tudo aquilo faça parte de algum plano de vingança, pelos atos cometidos na Segunda Guerra Mundial.

Cine Jardins, sala 1: 19h20.

Covil de Ladrões Crédito: Diamond Films

Covil dos Ladrões





(Den Of Thieves, EUA, 2018, 84 min). Suspense. Direção: Christian Gudegast. Com Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis '50 Cent' Jackson.

Sinopse: Em Los Angeles, uma saga de crimes coloca em interseção a vida de dois grupos: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem-sucedida do estado. Os criminosos planejam um roubo que aparentemente é impossível, num banco localizado no centro da cidade.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h (dub.)(exceto quarta, quinta e sexta), 17h50 (dub.), 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h40, 20h20.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas





(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h40, 15h30, 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h15 (somente sábado domingo e segunda), 14h15, 16h35.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h, 15h30, 17h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h15, 15h30, 17h40, 20h25.

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso





(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h (somente quarta, quinta e sexta), 17h30, 19h30, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 18h, 19h50, 21h40 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 16h15, 18h25, 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10(dub.), 21h20.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h30 (dub.), 15h50, 18h20, 20h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h20, 21h.

Cine Unimed, sala 3: 17h50 (dub.), 19h40 (dub.), 21h30.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 12h20 (dub.) (exceto quinta e sexta), 14h50 (dub.), 17h20, 19h20 (dub.), 21h40.

Em Cartaz

Uma dobra no tempo Crédito: Walt Disney.

Uma Dobra no Tempo





(A Wrinkle In Time, EUA, 2018, 110 min). Fantasia. Direção: Ava DuVernay. Com Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon.

Sinopse: Os irmãos Meg e Charles decidem reencontrar o pai, um cientista que trabalha para o governo e está desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto. Eles contarão com a ajuda do colega Calvin e de três excêntricas mulheres em uma ousada jornada por diferentes lugares do universo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 14h (dub.), 19h.

Em Pedaços





(Aus Dem Nichts, Alemanha, França, 2018, 106 min). Suspense. Direção: Fatih Akin. Com Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar.

Sinopse: Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem chão. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, e, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide pela vingança com as próprias mãos.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Madame Crédito: California Filmes

Madame





(França, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Amanda Sthers. Com Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma.

Sinopse: Recém-chegados em Paris, os americanos Anne e Bob organizam um luxuoso jantar para 12 pessoas. Quando uma presença inesperada faz o número virar 13, a supersticiosa anfitriã se recusa a dar chance ao azar e transforma a empregada Maria em convidada especial espanhola. Inicialmente receosa, ela acaba conquistando um comerciante de arte britânico com seu jeito único e o relacionamento se aprofunda para além da noite de festa, para desespero dos controladores patrões de Maria.

Cine Jardins, sala 2: 19h10 (exceto quinta).

Nada a Perder, cinebiografia do fundador da igreja Universal Edir Macedo Crédito: Divulgação

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos

(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônica, conta a história do self made man que enfretou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h (exceto quarta, quinta, sexta), 15h40, 18h20, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 20h35.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 13h15, 15h40, 18h05, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3: 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4: 12h (somente sábado, domingo e segunda), 15h, 18h, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h30, 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h50, 19h40. Sala 3: 12h10, 15h, 17h50, 20h40. Sala 4: 11h, 16h, 18h50, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h, 16h40, 19h20.

Cine Unimed, sala 1: 16h, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h30, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h, 16h50, 19h40. Sala 3: 18h30, 21h30. Sala 5 (somente quinta e sexta): 12h10, 15h, 17h50, 20h40.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 19h.

Jogador Numero 1 Crédito: WARNER BROS.

Jogador Numero 1

(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 20h30. Sala 2: 15h20, 18h10, 21h10.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 18h, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h20, 18h, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 18h40, 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h50, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h40, 21h20.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h40, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 20h40.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h30, 18h15, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (3D): 12h40 (dub.), 15h40 (dub.), 19h, 22h,.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h10 (somente sábado e domingo), 17h, 21h20.

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon

(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 17h (dub.), 19h20, 21h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h10 (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h40, 22h15.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h10 (somente quinta), 16h35 (dub.) (exceto quinta), 19h10, 21h50.

Cine Unimed, sala 1: 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h10 (dub.), 16h30 (dub.), 19h10 (dub.), 21h50.

15H17 - TREM PARA PARIS Crédito: WARNER BROS.

15h17 - Trem para Paris

(The 15:17 to Paris, EUA, 2018, 94 min). Suspense. Direção: Clint Eastwood. Com Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos.

Sinopse: Quando um terrorista invade o trem n° 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos norte-americanos - Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone - se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e evitar uma enorme tragédia.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10 (exceto quarta, quinta, sexta).

Circulo de Fogo a Revolta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta





(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 18h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h25.

Cinsercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h35.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha 4: 22h20. Sala 5 (dub.): 20h50 (exceto quinta e sexta). Sala 8 (dub.): 20h50 (somente quinta e sexta).

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40 (somente quarta, quinta e sexta).

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h15, 16h05.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h40, 15h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h55 (exceto quinta, sábado e domingo), 14h15 (exceto quinta), 16h45 (somente quinta). Sala 8 (dub.): 13h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h30.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 15h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 14h50 (somente sábado, domingo, segunda).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (exceto quinta e sexta): 14h, 16h20, 18h40. Sala 8 (dub.) (somente quinta e sexta): 14h, 16h20, 18h40.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h10 (somente sábado, domingo e segunda).

Tomb Raider a origem Crédito: WARNER BROS.

Tomb Raider: A Origem





(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 22h30 (somente sábado).

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena





(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua familia tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h, 18h20.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros





(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h15, 20h35.

Cinesercla Linhares, sala 2: 18h35.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 20h45.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h55, 18h30.

Cine Unimed, sala 4: 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 21h.

Multiplex Serra, sala 1: 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h30, 16h.

Chadwick Boseman vive T'Challa, o Pantera Negra Crédito: Marvel Studios/Divulgação

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (dub.): 14h50 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45. Cinemark Vitória, sala 1: 20h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h30.





Estreias









Filho Uruguaio(Une Vie Ailleurs, França, 2018, 96 min). Direção: Olivier Peyon. Com sabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa. Há quatro anos, o filho de Sylvie, Felipe, foi sequestrado pelo pai uruguaio logo após do divórcio do casal. Decepcionada com a polícia francesa, que chegou a fazer o rastreamento, mas os deixou escapar, ela decide fazer justiça com as próprias mãos e aporta na América do Sul para recuperar o menino com o auxílio de um assistente social. Cine Jardins, sala 2: 17h10.









Sem Amor(Nelyubov, Rússia, França, Bélgica, Alemanha, 2018, 127 min). Drama. Direção: Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov. Boris e Zhenya estão se divorciando. Depois de anos juntos, os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo misteriosamente. Cine Jardins, sala 2: 14h50 (somente quinta sexta, terça e quarta), 21h.





Deixe a Luz do Sol Entrar(Un Beau Soleil Intérieur, França, Bélgica, 2018, 95 min). Romance. Direção: Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle. Artista plástica parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desiluções. Amar e ser amada é complexo. Cine Jardins, sala 1: 15h, 21h15.









1945(Hungria, 2017, 91 min). Drama. Direção: Ferenc Török. Com Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel. Em agosto de 1945, uma pequena aldeia húngara se prepara para o casamento do filho de um importante secretário da cidade. Mas um acontecimento estranho os apavora repentinamente: um grupo de judeus ortodoxos chegou na estação ferroviária da cidade portando caixas misteriosas. O medo deles é que tudo aquilo faça parte de algum plano de vingança, pelos atos cometidos na Segunda Guerra Mundial. Cine Jardins, sala 1: 19h20.









Covil dos Ladrões(Den Of Thieves, EUA, 2018, 84 min). Suspense. Direção: Christian Gudegast. Com Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis '50 Cent' Jackson. Em Los Angeles, uma saga de crimes coloca em interseção a vida de dois grupos: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem-sucedida do estado. Os criminosos planejam um roubo que aparentemente é impossível, num banco localizado no centro da cidade. Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h (dub.)(exceto quarta, quinta e sexta), 17h50 (dub.), 20h40. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h40, 20h20.









O Homem das Cavernas(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams. Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha. Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h05. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h40, 15h30, 17h20. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h15 (somente sábado domingo e segunda), 14h15, 16h35. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h, 15h30, 17h40. Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h15, 15h30, 17h40, 20h25.













Um Lugar Silencioso (A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h (somente quarta, quinta e sexta), 17h30, 19h30, 21h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 18h, 19h50, 21h40 (dub.). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 16h15, 18h25, 20h40. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10(dub.), 21h20. Cinemark Vitória, sala 5: 13h30 (dub.), 15h50, 18h20, 20h50. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h20, 21h. Cine Unimed, sala 3: 17h50 (dub.), 19h40 (dub.), 21h30. Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h15. Cinemark Vila Velha, sala 2: 12h20 (dub.) (exceto quinta e sexta), 14h50 (dub.), 17h20, 19h20 (dub.), 21h40.









Em Cartaz

Uma Dobra no Tempo(A Wrinkle In Time, EUA, 2018, 110 min). Fantasia. Direção: Ava DuVernay. Com Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon. Os irmãos Meg e Charles decidem reencontrar o pai, um cientista que trabalha para o governo e está desaparecido desde que se envolveu em um misterioso projeto. Eles contarão com a ajuda do colega Calvin e de três excêntricas mulheres em uma ousada jornada por diferentes lugares do universo. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h20. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h40. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 14h (dub.), 19h.









Em Pedaços(Aus Dem Nichts, Alemanha, França, 2018, 106 min). Suspense. Direção: Fatih Akin. Com Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar. Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem chão. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, e, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide pela vingança com as próprias mãos. Cine Jardins, sala 1: 17h.









Madame(França, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Amanda Sthers. Com Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma. Recém-chegados em Paris, os americanos Anne e Bob organizam um luxuoso jantar para 12 pessoas. Quando uma presença inesperada faz o número virar 13, a supersticiosa anfitriã se recusa a dar chance ao azar e transforma a empregada Maria em convidada especial espanhola. Inicialmente receosa, ela acaba conquistando um comerciante de arte britânico com seu jeito único e o relacionamento se aprofunda para além da noite de festa, para desespero dos controladores patrões de Maria. Cine Jardins, sala 2: 19h10 (exceto quinta).









Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart. Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônica, conta a história do self made man que enfretou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção. Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h (exceto quarta, quinta, sexta), 15h40, 18h20, 21h. Cinesercla Linhares, sala 2: 20h35. Cinesercla Montserrat, sala 1: 13h15, 15h40, 18h05, 20h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Cinépolis Moxuara, sala 3: 13h, 16h, 19h, 22h. Cinépolis Moxuara, sala 4: 12h (somente sábado, domingo e segunda), 15h, 18h, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h30, 19h, 21h20. Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h50, 19h40. Cinemark Vitória, sala 3: 12h10, 15h, 17h50, 20h40. Cinemark Vitória, sala 4: 11h, 16h, 18h50, 21h40. Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h, 16h40, 19h20. Cine Unimed, sala 1: 16h, 18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30. Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h30, 19h. Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h, 16h50, 19h40. Cinemark Vila Velha, sala 3: 18h30, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 5 (somente quinta e sexta): 12h10, 15h, 17h50, 20h40. Cine Ritz Piúma, sala 1: 19h.









Jogador Numero 1(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn. Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 20h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h10, 21h10. Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 18h, 20h40. Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h20, 18h, 20h40. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 21h20. Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 18h40, 21h40. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h50, 21h30. Cinemark Vitória, sala 8: 21h. Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h40, 21h20. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h40, 18h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 20h40. Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h30, 18h15, 21h. Cinemark Vila Velha, sala 6 (3D): 12h40 (dub.), 15h40 (dub.), 19h, 22h,. Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h10 (somente sábado e domingo), 17h, 21h20.









































Com Amor, Simon(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel. Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet. Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 17h (dub.), 19h20, 21h40. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h10 (dub.), 21h30. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h40, 22h15. Cinemark Vitória, sala 7: 14h10 (somente quinta), 16h35 (dub.) (exceto quinta), 19h10, 21h50. Cine Unimed, sala 1: 21h. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h15. Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h15. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h10 (dub.), 16h30 (dub.), 19h10 (dub.), 21h50.









15h17 - Trem para Paris(The 15:17 to Paris, EUA, 2018, 94 min). Suspense. Direção: Clint Eastwood. Com Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos. Quando um terrorista invade o trem n° 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos norte-americanos - Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone - se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e evitar uma enorme tragédia. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10 (exceto quarta, quinta, sexta).













Círculo de Fogo: A Revolta(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing. Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 18h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h25. Cinsercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h35. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h30. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 21h15. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20. Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 21h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h30. Cinemark Vila Velha 4: 22h20. Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 20h50 (exceto quinta e sexta). Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 20h50 (somente quinta e sexta).









Pedro Coelho (Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea. Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40 (somente quarta, quinta e sexta). Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h15, 16h05. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h40, 15h50. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h20. Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h55 (exceto quinta, sábado e domingo), 14h15 (exceto quinta), 16h45 (somente quinta). Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h20. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h30. Cine Unimed, sala 3 (dub.): 15h50. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 14h50 (somente sábado, domingo, segunda). Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h30. Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (exceto quinta e sexta): 14h, 16h20, 18h40. Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) (somente quinta e sexta): 14h, 16h20, 18h40. Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h10 (somente sábado, domingo e segunda).









Tomb Raider: A Origem (Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins. Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa. Cinemark Vila Velha, sala 1: 22h30 (somente sábado).









Maria Madalena (Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor. A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua familia tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h, 18h20.









Os Farofeiros(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras. Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h15, 20h35. Cinesercla Linhares, sala 2: 18h35. Cinesercla Montserrat, sala 5: 20h45. Cinemark Vitória, sala 8: 15h55, 18h30. Cine Unimed, sala 4: 20h40. Cine Ritz Perim Center, sala 1: 21h. Multiplex Serra, sala 1: 19h. Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h30, 16h.









Pantera Negra(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo. A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados. Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (dub.): 14h50 (exceto quarta, quinta e sexta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45. Cinemark Vitória, sala 1: 20h. Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h30.