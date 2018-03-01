Confira os filmes em cartaz na semana de 01 a 07 de março

Estreias

Motorrad Crédito: WARNER BROS

Motorrad

(Brasil, 2018, 92 min). Suspense. Direção: Vicente Amorim. Com Guilherme Prates, Carla Salle, Emílio Dantas.

Sinopse: Motoqueiros em busca de aventura acabam fazendo uma trilha em um local proibido e cercado por belezas naturais. Mas a atmosfera de tranquilidade é transformada em medo e morte.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h30 (somente sáb, dom), 16h10, 18h40, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 7: 15h, 20h35.

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow, EUA, 2018, 141 min). Suspense. Direção: Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts.

Sinopse: Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedudora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h10, 18h10, 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h20, 19h (dub), 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h30 (somente sáb, dom), 15h30, 18h30, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 16h10, 22h (somente qui). Sala 8: 20h40 (exceto qui).

A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER Crédito: PARIS FILMES

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester, EUA, Austrália, 2018, 100 min). Terror. Direção: Michael Spierig, Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook.

Sinopse: Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e ao avaliá-la o psiquiatra Eric Price percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 14h40 (somente sáb, dom), 17h10, 19h20, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h30(dub), 17h30, 19h30, 21h30 (dub).

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h15, 16h50, 19h20, 21h40. Sala 5 (dub): 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h (dub) (somente sáb, dom), 15h20 (dub), 17h25 (dub), 19h35 (dub), 21h40.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h35 (dub), 16h, 18h25, 20h50.

Trama Fantasma Crédito: Universal Pictures do Brasil

Trama Fantasma

(Phantom Thread, EUA, 2017, 131 min). Drama. Direção: Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Década de 1950.

Sinopse: Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que constantemente entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante.

Cine Jardins, sala 1: 18h50, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h30, 20h50.

Duda e os Gnomos Crédito: IMAGEM FILMES

Duda e os Gnomos

(Gnome Alone, EUA, 2018, 85 min). Animação. Direção: Peter Lepeniotis. Com Becky G, Josh Peck, Tara Strong.

Sinopse: Liam e sua mãe, Catherine, estão de mudança novamente. Uma nova vida os espera na casa da Tia Sylvia, que é rodeada por estranhos gnomos. Com o tempo Liam percebe que coisas esquisitas estão acontecendo ao redor e aos poucos uma grande amizade surge entre o garoto e os curiosos seres, que têm como propósito proteger a casa dos trolls.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 15h10 (somente sáb e dom), 17h.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 15h10 (somente sáb, dom), 17h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h30, 16h30, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h50, 16h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub): 14h25, 16h10, 17h55.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 19h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 14h (exceto seg, ter, qua), 15h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 12h30 (somente sáb, dom), 14h30, 16h30, 18h40.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 12h10 (somente sáb, dom), 14h20, 16h20.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 13h40, 15h50.

Em Cartaz

O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES Crédito: O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

(Brasil, 2009, 82 min). Aventura. Direção: Walbercy Ribas, Rafael Ribas. Com Vagner Fagundes, Rafael Ribas, Marcelo Xepa.

Sinopse: O Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos louva-deuses comandados por Trambika.

CineSesc Glória, sala 1: 14h30 (somente 04 e 11).

A grande jogada Crédito: Diamond Films

A Grande Jogada

(Mollys Game, EUA, China, 2018, 140 min). Drama. Direção: Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner.

Sinopse: Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a uma fatalidade que resultou em um grave acidente, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá conhece Dean Keith, um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos, organizados por Dean, que conta com clientes muito ricos e famosos. Fascinada com o ambiente e a possibilidade de enriquecer facilmente, Molly começa a prestar atenção a todos os detalhes para que ela própria possa organizar jogos do tipo.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h (somente sex, sáb), 17h30.

EU, TONYA Crédito: California Filmes

Eu, Tonya

(I, Tonya, EUA, 2017, 120 min). Biografia. Direção: Craig Gillespie. Com Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan.

Sinopse: Desde muito pequena exibindo talento para patinação artística no gelo, Tonya Harding cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe. Entre altos e baixos na carreira e idas e vindas num relacionamento abusivo com Jeff Gillooly, a atleta acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Baseado em fatos reais.

Cine Jardins, sala 2: 18h55.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h45, 21h20.

Lady Bird Crédito: Divulgação

Lady Bird: A Hora de Voar

(Lady Bird, EUA, 2017, 94 min). Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Sinopse: Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.

Cine Jardins, sala 1: 17h05.

pantera negra Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h15, 20h45. Sala 3 (3D/dub): 15h10, 17h50, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub): 18h20, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 18h20, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h10, 17h50, 20h30. Sala 4 (dub): 15h30, 18h, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 15h15, 18h, 20h45. Sala 2: 14h45, 17h30, 20h15. Sala 7: 18h30 (dub), 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 16h, 18h40, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h40, 16h20 (dub), 19h, 21h40 (dub).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 16h20, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 18h50, 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 16h45, 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 16h30, 19h, 21h40.

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 17h30, 20h. Sala 3 (dub): 14h (3D) (exceto seg, ter, qua), 16h30, 19h (3D), 21h30. Sala 4 (dub): 15h30, 18h, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub): 12h15 (somente sáb, dom), 15h, 18h, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 16h30 (dub), 22h20. Sala 2 (3D): 12h (dub) (somente sáb), 15h (dub), 17h40, 20h30. Sala 6: 18h10, 21h. Sala 8 (dub): 16h, 19h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 12h40 (somente sáb, dom), 15h40, 18h40, 21h40. Sala 3: 18h, 21h. Sala 6 (3D/dub): 14h20, 17h20, 20h20.

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h25, 19h20.

meu amigo vampiro Crédito: PLAYARTE PICTURES

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018, 80 min). Fantasia. Direção: Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige.

Sinopse: Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 16h40 (somente sáb,dom), 18h30.

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Erótico. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 2 (dub): 18h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 19h, 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (dub): 19h, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 3 (dub): 16h25, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 13h30 (somente sáb, dom), 15h50, 18h15, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h40. Sala 4 (dub): 14h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 12h40 (dub) (somente sáb, dom), 15h10 (dub), 17h30 (dub), 20h (dub), 22h10.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 8 (dub): 13h (exceto qui), 15h35 (exceto qui), 17h10 (somente qui), 18h10 (exceto qui), 19h40 (somente qui).

A forma da agua Crédito: Fox Film do Brasil

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Década de 60.

Sinopse: Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h45 (dub), 21h15.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h45, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h30.

Cine Jardins, sala 1: 14h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h45, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h (exceto sáb, dom), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 19h40.

Cinemark Vitória, sala 1: 22h (exceto qui). Sala 8: 14h10, 22h10.

paddington.jpg Crédito:

Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido, França, 2018, 103 min). Comédia. Direção: Paul King. Com Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50.

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min). Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h25.

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub): 16h (somente sáb, dom).

Cine Unimed, sala 2 (dub): 16h (somente sáb, dom).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub) (somente sáb, dom): 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h50 (somente sáb, dom), 14h10 (exceto sáb, dom).

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 20h20.

O filme Viva - A vida é uma festa Crédito: Divulgação/Pixar

Viva - A Vida é uma Festa

(Coco, EUA, 2018, 105 min). Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 19h, 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 16h30 (somente sáb, dom).

fala serio mãe filme nacional Crédito: DOWNTOWN FILMES

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 14h, 22h.