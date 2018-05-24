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CINEMA

Confira os filmes e horários dos cinemas no ES de 24 a 30 de maio

Destaque para a estreia de 'Han Solo: Uma História Star Wars'

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 22:27
Especial
Final da Champions League pode ser realizada futuramente fora da Europa Crédito: Reprodução
Final da UEFA Champions League 
(Liverpool vs Real Madrid, Ucrânia, 2018, 225 min). Esporte.
Sinopse: Os fãs de futebol podem se preparar para assistir à final da UEFA Champions League em telas gigantes, sistema de som de alta definição e com todo conforto das melhores salas de cinema, por todo o Brasil.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (somente sábado): 15h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (somente sábado): 15h.
Cinemark Vitória, sala 4 (somente sábado): 15h.
A profecia Crédito: Divulgação
Clássicos Cinemark 2018 - A Profecia 
(The Omen, Reino Unido, EUA, 1977, 111 min). Terror. Direção: Richard Donner. Com Gregory Peck, Lee Remick, David Warner.
Sinopse: Um diplomata americano preocupado em não chocar a esposa, em virtude da morte do seu filho ao nascer, lhe oculta o fato e adota um recém-nascido de origem desconhecida. Mortes misteriosas começam a cercar a família do homem, que sem saber, pode estar criando o AntiCristo em pessoa.
Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente terça): 20h.
Estreias
Alden Ehrenreich é Han Solo e Joonas Suotamo é Chewbacca em Han Solo - Uma história Star Wars Crédito: Jonathan Olley/Lucasfilm
Han Solo: Uma História Star Wars
(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Aventura/fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke. Confira a crítica do filme. 
Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 15h40 (dub.), 18h20 (dub.), 21h.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h20, 21h.
Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 15h20, 18h05, 20h40.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h20, 18h05, 20h40. Sala 3 (dub.): 15h, 18h, 20h20.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 14h50 (dub.), 17h40 (dub.), 20h30. Sala 3: 13h, 15h45, 18h30, 21h15.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 17h40, 20h40. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h.
Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.) (somente terça): 13h20, 16h20. Sala 1 (exceto terça): 14h10 (3D/dub.), 17h10 (3D/dub.), 20h10. Sala 3 (3D): 19h15, 22h10. Sala 6 (3D): 12h10 (somente sábado e domingo), 15h10, 18h10, 21h10.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 16h10, 21h50. Sala 2 (3D/dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 15h10. Sala 3: 14h30 (dub.), 17h30 (3D/dub.), 20h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 18h30 (dub.), 15h50, 21h10 (dub.). Sala 2 (3D): 13h40, 16h20 (dub.), 19h, 21h40.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h10. Sala 3 (3D): 19h15 (dub.), 21h40.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h20.
Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30 (3D), 19h, 21h30. 
 
Olhos do deserto Crédito: Divulgação/Esfera Cultural
Olhos do Deserto
(Eye On Juliet, Canadá, 2018, 96 min). Romance. Direção: Kim Nguyen. Com Lina El Arabi, Joe Cole, Amal Ayouch.
Sinopse: Gordon, um operador de hexapod, uma espécie de robô aranha, e Ayusha, uma jovem do Oriente Médio, estão desenvolvendo uma relação aparentemente impossível. Ele, que é um guardião de um oleoduto no deserto através dos olhos do robô, acaba se apaixonando pela moça, a quem observa diariamente. O único problema é que, para o azar dos dois, ele controla o sitema do outro lado do mundo, na América.
Cine Jardins, sala 1: 21h15.
Ella e John Crédito: SONY PICTURES
Ella e John
(The Leisure Seeker, Itália, França, 2018, 113 min). Romance. Direção: Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.
Sinopse: Septuagenários, o casal de aposentados Ella e John decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. Desafiando limites e receios os dois embarcam numa aventura transformadora que sai de Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida.
Cine Jardins, sala 1: 14h55 (somente sexta, terça e quarta), 19h10.
Tully Crédito: Diamond Films
Tully
(EUA, 2018, 96 min). Drama. Direção: Jason Reitman. Com Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston.
Sinopse: Marlo, mãe de três filhos, sendo um deles um recém-nascido, vive uma vida muito atarefada, e, certo dia, ganha de presente de seu irmão uma babá para cuidar das crianças durante a noite. Antes um pouco hesitante, Marlo acaba se surpreendendo com Tully.
Cine Jardins, sala 2: 15h (somente sexta, segunda e terça), 21h15.
A Amante Crédito: PANDORA FILMES
A Amante
(Inhebbek Hedi, Tunísia, Bélgica, França, 2018, 93 min). Romance. Direção: Mohamed Ben Attia. Com Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita.
Sinopse: Hedi é um jovem introvertido, que não espera muito da vida. Ele permite que todos tomem decisões por ele, como sua autoritária mãe, que planeja seu casamento com Khedija, seu chefe, que o manda para viagens em datas comemorativas e seu irmão, que sempre diz como ele deve se comportar. Em uma viagem do trabalho, Hedi conhece Rim, que o intriga sobre sua segurança e liberdade, se envolvendo em uma passional relação amorosa. Agora, durante o tempo em que os preparativos do casamento acontecem, Hedi é forçado a tomar uma decisão.
Cine Jardins, sala 2: 19h20.
Alguém como eu Crédito: DOWNTOWN FILMES
Alguém Como Eu
(Brasil, 2018, 87 min). Romance. Direção: Leonel Vieira. Com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello.
Sinopse: Helena e Alex são um casal que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h40 (exceto sábado), 15h40, 17h45.
Cinemark Vitória, sala 7: 17h35, 22h30.
Cinemark Vila Velha, sala 5: 16h, 18h, 20h.
Em Cartaz
Deadpool 2 Crédito: Fox
Deadpool 2
(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin. Confira a crítica do filme.
Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h20 (exceto sábado), 18h50, 21h15.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h15, 18h45, 21h15.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 1 (dub.) (exceto sexta, sábado e domingo): 14h10, 16h25, 18h40, 21h. Sala 1 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 16h25, 21h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 4: 15h50 (dub.) (somente sábado), 18h25 (dub.), 21h. Sala 5 (dub.): 13h05 (somente sábado), 19h50 (exceto sábado domingo e segunda). Sala 7 (dub.): 13h05 (exceto sábado), 15h35 (exceto sábado), 18h05 (exceto sábado), 19h (somente sábado), 20h35 (exceto sábado), 21h30 (somente sábado).
Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 14h20, 17h, 19h40, 22h20. Sala 4 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h20, 18h, 21h.
Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h50, 15h35, 18h30, 21h25. Sala 5: 13h45, 16h30, 19h10, 22h. Sala 7: 14h50, 19h50.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h20, 17h05, 19h30, 22h10. Sala 6 (dub.): 13h50, 16h20, 19h, 21h30. Sala 7 (exceto terça): 18h20. Sala 7 (somente terça): 17h35.
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h45 (dub.), 17h, 19h25 (dub.), 21h50. Sala 4: 16h40 (dub.), 19h.
Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h30.
Cine Via Sul, sala 2 (dub.): 19h, 21h15.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.
Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Sala 2 (dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
Hair Crédito: WARNER BROS.
Hair
 (EUA, Alemanha Ocidental, 1979, 121 min). Comédia Musical. Direção: Milos Forman. Com Michael Jeter, John Savage, Treat Williams.
Sinopse: Claude, um jovem do Oklahoma que foi recrutado para a guerra do Vietnã, é "adotado" em Nova York por um grupo de hippies comandados por Berger, que como seus amigos tem conceitos nada convencionais sobre o comportamento social e tenta convencê-lo dos absurdos da atual sociedade. Lá Claude também se apaixona por Sheila, uma jovem proveniente de uma rica família.
Cine Jardins, sala 2: 17h.
Eu só posso imaginar Crédito: PARIS FILMES
Eu Só Posso Imaginar
(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.
Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".
Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 14h10, 18h40.
Cinemark Vitória, sala 8: 13h10 (somente sexta), 18h45 (somente sábado e domingo).
Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 15h45.
Em um mundo interior Crédito: Elo Company
Em um Mundo Interior
(Brasil, 2018, 75 min). Documentário. Direção: Flavio Frederico, Mariana Pamplona.
Sinopse: O documentário registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos. Assim, o projeto busca compreender a percepção do mundo pelo ponto de vista dos jovens com Transtornos do Espectro do Autismo.
Cinemark Vitória, sala 4 (somente terça): 19h. Sala 8 (exceto sábado, domingo e terça): 19h.
Abelhinha Maya Crédito: PLAYARTE PICTURES
A Abelhinha Maya
(Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele, Alemanha, 2018, 85 min). Família. Direção: Noel Cleary, Sergio Delfino. Com Uwe Ochsenknecht.
Sinopse: Maya é uma abelhinha muito querida, ela e seu melhor amigo, Willy, estão a procura de diversão. Um dia, acidentalmente, ela surpreende de maneira negativa a Imperatriz de Buzztropolis, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel e assim salvar sua colmeia. Na competição, a abelhinha irá conhecer novos amigos, além de adversários extremamente habilidosos, e enfrentar situações inéditas e desafiadoras.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h20.
Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h40.
Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h40, 15h40.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.) (somente terça): 13h30. Sala 8 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 13h30 (somente quarta, quinta e segunda), 14h (somente terça).
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h.
A Noite do Jogo Crédito: WARNER BROS.
A Noite do Jogo
(Game Night, EUA, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Com Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler. Confira a crítica do filme.
Sinopse: Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. O irmão de Max, Brooks, chega decidido a organizar uma festa de assassinato e mistério e acaba sequestrado, levando todos a acreditarem que o sumiço faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam então resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto terça, sexta, sábado e domingo): 13h.
Cinemark Vitória, sala 7 (somente sexta, sábado e domingo): 13h20.
Acertando o Passo Crédito: Roadside Attractions
Acertando O Passo
(Finding Your Feet, Reino Unido, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie.
Sinopse: Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.
Cine Jardins, sala 1: 17h05.
Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA
Vingadores: Guerra Infinita
(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans. Confira a crítica do filme.
Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h10.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h45.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (somente sábado, domingo e segunda): 20h15. Sala 6 (dub.): 14h40, 17h50, 20h50.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 15h, 18h20, 21h40.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.) (exceto terça e sábado): 14h, 17h25, 20h40. Sala 4 (dub.) (somente terça): 15h45, 21h20. Sala 4 (dub.) (somente sábado): 20h. Sala 8 (exceto sábado, domingo e terça): 15h45, 21h20. Sala 8 (somente sábado e domingo): 15h30, 21h20. Sala 8 (somente terça): 16h45, 22h35.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (exceto terça, sexta, sábado e domingo): 15h20, 20h50. Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 20h50. Sala 7 (dub.) (somente terça): 13h20. Sala 8 (3D/dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h50, 22h.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h40 (dub.), 21h20.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 16h20.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 18h, 20h50.
Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h15, 19h, 21h45.
Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES
Paulo Apóstolo de Cristo
(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.
Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h.
Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h30, 16h (exceto sábado).
Cinemark Vitória, sala 3: 13h50 (dub.), 16h35.
O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES
O Homem das Cavernas
(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.
Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.
Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

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