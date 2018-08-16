Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 16 a 22 de agosto

Especial

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito 2

(Despicable Me 2, EUA, 2013, 98 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h20.

Estreias

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível Crédito: DISNEY

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(Christopher Robin, EUA, 2018, 104 min). Aventura. Direção: Marc Forster. Com Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss.

Sinopse: Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.

Cineserla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 18h10, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h40, 16h50, 19h, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h10, 16h30, 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h (dub.), 15h30 (dub.), 17h50, 20h20 (exceto segunda).

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h10 (dub.), 15h40 (dub.), 18h10 (dub.), 20h40.

"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação

O Protetor 2

(The Equalizer 2, EUA, 2018, 121 min). Ação. Direção: Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman. Massachusetts, Estados Unidos. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer.

Sinopse: Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h, 18h20, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h, 18h20, 20h40.

Cine Unimed, sala 1: 16h10 (dub.), 18h30 (dub.), 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50 (somente sábado e domingo), 16h20, 18h50, 21h20. Sala 7 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h20, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h40 (dub.), 17h (dub.), 19h20 (dub.), 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h20, 16h50, 19h25, 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h (dub.), 21h10.

Cinemark Vitória, sala 6: 12h30 (somente sábado e domingo), 15h15, 18h, 20h40. Sala 8: 14h30 (dub.) (somente quinta), 17h (dub.) (exceto quinta), 22h30.

Multiplex Araújo, sala 4 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h30 (dub.), 16h10, 19h (dub.), 21h40.

Mentes Sombrias Crédito: Fox Film do Brasil

Mentes Sombrias

(The Darkest Minds, EUA, 2018, 104 min). Ficção científica. Direção: Jennifer Yuh Nelson. Com Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore.

Sinopse: Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são tirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. Entre elas está Ruby, que precisa se esconder entre as crianças sobreviventes devido ao poder que possui.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h15, 18h30, 20h50.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto sábado e domingo): 14h30 (dub.), 17h05 (dub.), 19h30 (dub.), 21h50. Sala 5 (somente sábado e domingo): 12h10 (dub.), 14h40 (dub.), 17h30 (dub.), 20h (dub.), 22h20.

Troca de Rainhas Crédito: PANDORA FILMES

Troca de Rainhas

(L'Echange des Princesses, França, Bélgica, 2018, 100 min). Drama. Direção: Marc Dugain. Com Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei.

Sinopse: Em 1721, para manter a paz entre França e Espanha após anos de guerra, o Regente do Reino da França, Philippe d'Orléans, propõe uma troca de princesas que resulta no noivado do rei da França, Louis XV, de 11 anos, com Anna Maria Victoria, 4 anos, e as do príncipe herdeiro Louis, de 11 anos, com Louise-Elisabeth d'Orleans, 12 anos. Porém, a chegada dessas princesas pode comprometer os jogos de poder na Corte.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente quinta, sexta, segunda, terça e quarta), 19h20.

A Outra História do Mundo Crédito: Fênix Filmes

A Outra História do Mundo

(Otra Historia del Mundo, Uruguai, 2018, 105 min). Comédia/Drama. Direção: Guillermo Casanova. Com César Troncoso, Roberto Suárez, Natalia Mikeliunas.

Sinopse: Em um vilarejo uruguaio em plena ditatura, Milo e Esnal são dois amigos inconformados e criativos que resolvem se rebelar contra as regras rígidas instauradas pelo novo coronel local sequestrando seu bem mais precioso: uma coleção de anões de jardim. A ação não é executada com perfeição e Milo acaba capturado pelos militares, o que leva sua família à derrocada e Esnal a se tornar recluso. Reanimado pelas filhas do amigo, no entanto, ele deixa a solidão de seu quartinho com um plano mirabolante.

Cine Jardins, sala 1: 17h20.

Abrindo o Armário Crédito: Elo Company

Abrindo o Armário

(Brasil, 2018, 87 min). Documentário. Direção: Dario Menezes, Luís Abramo. Com Linn da Quebrada, Ciro Barcelos, João Silvério Trevisan.

Sinopse: O documentário entrevista dezenas de homens gays e mulheres transexuais para conhecerem a experiência de ser um indivíduo LGBT, tanto nos centros quanto na periferia, tanto nos dias de hoje quanto décadas atrás, durante a ditadura militar. Figuras icônicas como o escritor João Silvério Trevisan, as artistas Linn da Quebrada e Jup do Bairro e o gamer profissional Gabriel Kami compartilham suas experiências pessoais de autoaceitação e preconceito.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h55. Sala 3 (3D/dub.): 18h40, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 20h50. Sala 4 (dub.): 15h55, 20h35.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h40, 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h10(somente sábado e domingo), 15h30, 18h10, 20h50. Sala 4 (dub.): 19h45, 22h15.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h50, 16h30, 19h20, 22h. Sala 8: 14h20 (dub.) (exceto quinta), 17h20 (dub.) (somente quinta), 19h50 (exceto quinta).

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h40, 16h40, 19h20, 22h (3D). Sala 3: 21h.

Filme "Você Nunca Esteve Realmente Aqui" Crédito: Supo Morgan Films/DIvulgação

Você Nunca Esteve Realmente Aqui

(You Were Never Really Here, Reino Unido, França, EUA, 2018, 90 min). Drama. Direção: Lynne Ramsay. Com Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman.

Sinopse: Um homem, veterano de guerra, ganha a vida resgatando mulheres presas em cativeiros trabalhando como escravas sexuais. Após uma missão mal sucedida em um bordel de Manhattan, no entanto, a opinião pública se torna contra ele e uma onda de violência se abate na região.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Mozine, Fernando Teixeira e Will Just estão na jornada pelo interior do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Os incontestáveis

Os Incontestáveis

(Brasil, 2018, 83 min). Aventura. Direção: Alexandre Serafini. Com Fabio Mozine, Will Just, Tonico Pereira.

Sinopse: Belmont convida o irmão, Maurício, para uma viagem em busca de um carro Maverick que pertencia ao seu pai, desaparecido há anos. Os dois embarcam em uma aventura familiar movida a conhaque, rock pesado, humor negro e psicodelia. No caminho, eles vão confrontar o passado para que, finalmente, consigam encarar um novo destino.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Promessa ao Amanhecer Crédito: Bonfilm

Promessa ao Amanhecer

(La Promesse de l'aube, França, 2018, 131 min). Comédia dramática. Direção: Eric Barbier. Com Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.

Sinopse: Desde sua infância na Polônia até a adolescência em Nice; de seus anos de estudante em Paris ao período de seu treinamento como piloto durante a II Guerra Mundial; Romain Gary atribui a vontade de viver intensamente à sua mãe, Nina. É a força desse amor que o consagra como um dos mais famosos romancistas franceses e o único escritor a vencer o Prêmio Goncourt pela literatura francesa duas vezes, porém essa devoção também se torna um fardo em sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 18h15, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 18h50, 20h50.

Ladrões de Bicicleta Crédito: Vittorio De Sica e Giuseppe Amato

Ladrões de Bicicleta

(Ladri di biciclette, Itália, 1948, 93 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell.

Sinopse: Em Roma um trabalhador de origem humilde, Antonio Ricci, luta para sustentar a família. Precisando de uma bicicleta para começar em um novo emprego, Ricci penhora as roupas de cama da casa. Para desespero da família, a bicicleta é roubada e Antonio sai junto com o filho Bruno para procurá-la pela cidade.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h, 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h20 (dub.) (somente quinta, sexta, segunda, terça e quarta), 17h40.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h05, 15h45, 18h25, 21h05.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 20h20.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h20, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h, 16h20.

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h35.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h, 17h45, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 21h. Sala 6 (dub.): 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/ dub.): 18h40, 21h40.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 14h15 (dub.), 17h30 (dub.), 20h50.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 18h20 (exceto sexta), 18h30 (somente sexta). Sala 8 (exceto sábado e domingo): 15h, 22h10. Sala 8 (somente sábado e domingo): 15h, 21h50.

Vidas a Deriva Crédito: Diamond Films

Vidas à Deriva

(Adrift, EUA, 2018, 98 min). Romance. Direção: Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas.

Sinopse: Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (somente sábado e domingo): 13h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h40 (dub.) (somente qinta, sexta, segunda, terça e quarta), 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 17h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 19h, 21h20. Sala 7 (exceto sábado e domingo): 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 18h40. Sala 7 (dub.): 15h30.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h10, 16h30.

Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 21h15.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h05. Sala 3 (3D/dub.): 16h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 16h40. Sala 4 (dub.): 14h05.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 16h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h, 16h10.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h30, 15h50.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h, 17h50. Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h50, 17h50.

Homem-Formiga e a Vespa Crédito: Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h10. Sala 3 (3D/dub.): 14h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h20. Sala 4 (dub.): 18h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h10.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 16h.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h.