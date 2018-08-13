Confira os famosos que vão participar da Dança dos Famosos 2018

Participantes da 15ª edição do Dança dos Famosos são revelados por Fausto Silva Crédito: Fabio Rocha/Globo

A edição deste ano do "Dança dos Famosos" já tem data para começar. No próximo domingo (19), 12 famosos vão disputar o título de "Rei da Dança". Os nomes foram divulgados durante o programa de Dia dos Pais, do Domingão do Faustão, no último dia 12.

A apresentação do elenco da 15ª temporada do "Dança dos Famosos" confirmou o que o diretor do quadro, Beto Silva, havia afirmado nesta semana: este é um time muito animado! Bia Arantes, Dani Calabresa, Deborah Evelyn, Erika Januza, Mariana Ferrão e Pâmela Tomé são as grandes estrelas do elenco feminino. Do lado masculino, Anderson Tomazini, Danton Mello, Fiuk, Léo Jaime, Nando Rodrigues e Sérgio Malheiros prometem muita dedicação.

NÚMEROS

Antes de trazer os novos competidores ao palco, Fausto apresentou uma retrospectiva sobre as 14 temporadas de sucesso do Dança, quadro que conquistou o público desde sua primeira edição, em 2005. Ao todo, já aconteceram mais de 900 apresentações, foram criados quase 2 mil figurinos e mais de 150 artistas tiveram a oportunidade de desafiar o próprio corpo no palco do "Domingão".

Para a temporada 2018, o apresentador não espera menos que muita motivação e superação: Olhares, lágrimas, surpresas, dedicação! Nesse grupo, só tem gente com ousadia para sair da zona de conforto.

Depois dos famosos, Faustão revelou as seis bailarinas e os seis bailarinos que terão a missão de conduzir o grupo. Duplas formadas, foi dada a largada para a competição, que terá a primeira apresentação do time masculino no ritmo do Baladão, no próximo domingo, dia 19.

Confira a formação das duplas para o desafio:

Bia Arantes e Jefferson Bilisco

Dani Calabresa e Reginaldo Sama





Deborah Evelyn e Rodrigo Oliveira





Erika Januza e Elias Ustariz





Mariana Ferrão e Ricardo Espeschit





Pamela Tomé e Marcus Lobo





Anderson Tomazini e Juliana Cássio





Danton Mello e Brenda Martins





Fiuk e Érica Rodrigues





Léo Jaime e Larissa Parison





Nando Rodrigues e Tati Scarletti





Sérgio Malheiros e Natacha Horana