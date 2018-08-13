Confira os famosos que vão participar da Dança dos Famosos 2018

A edição deste ano do "Dança dos Famosos" já tem data para começar. No próximo domingo (19), 12 famosos vão disputar o título de "Rei da Dança". Os nomes foram divulgados durante o programa de Dia dos Pais, do Domingão do Faustão, no último dia 12.
A apresentação do elenco da 15ª temporada do "Dança dos Famosos" confirmou o que o diretor do quadro, Beto Silva, havia afirmado nesta semana: este é um time muito animado! Bia Arantes, Dani Calabresa, Deborah Evelyn, Erika Januza, Mariana Ferrão e Pâmela Tomé são as grandes estrelas do elenco feminino. Do lado masculino, Anderson Tomazini, Danton Mello, Fiuk, Léo Jaime, Nando Rodrigues e Sérgio Malheiros prometem muita dedicação.
NÚMEROS
Antes de trazer os novos competidores ao palco, Fausto apresentou uma retrospectiva sobre as 14 temporadas de sucesso do Dança, quadro que conquistou o público desde sua primeira edição, em 2005. Ao todo, já aconteceram mais de 900 apresentações, foram criados quase 2 mil figurinos e mais de 150 artistas tiveram a oportunidade de desafiar o próprio corpo no palco do "Domingão".
Para a temporada 2018, o apresentador não espera menos que muita motivação e superação: Olhares, lágrimas, surpresas, dedicação! Nesse grupo, só tem gente com ousadia para sair da zona de conforto.
Depois dos famosos, Faustão revelou as seis bailarinas e os seis bailarinos que terão a missão de conduzir o grupo. Duplas formadas, foi dada a largada para a competição, que terá a primeira apresentação do time masculino no ritmo do Baladão, no próximo domingo, dia 19.
Confira a formação das duplas para o desafio:
Bia Arantes e Jefferson Bilisco
Dani Calabresa e Reginaldo Sama
Deborah Evelyn e Rodrigo Oliveira
Erika Januza e Elias Ustariz
Mariana Ferrão e Ricardo Espeschit
Pamela Tomé e Marcus Lobo
Anderson Tomazini e Juliana Cássio
Danton Mello e Brenda Martins
Fiuk e Érica Rodrigues
Léo Jaime e Larissa Parison
Nando Rodrigues e Tati Scarletti
Sérgio Malheiros e Natacha Horana