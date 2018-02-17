Confira lançamentos da música capixaba para os próximos meses

Costumam dizer por aí que o ano começa definitivamente depois do carnaval  apesar de ter muita gente já trabalhando por aí há tempos. E o trabalho na cena musical local é tão intenso, que já existe uma ansiedade pelo lançamento de alguns trabalhos autorais previstos para os próximos meses no Estado.

Do pop ao hardcore, não faltam promessas de novos trabalhos na rua daqui para frente (confira alguns nomes no quadro ao lado). Um deles é O Amor, a Escuridão, e a Esperança, de Izar, músico mineiro radicado no Espírito Santo. Produzido de forma independente, o disco, com 10 músicas autorais, será disponibilizado nas plataformas de streaming no dia 22 de março.

Com sonoridade pop e arranjos influenciados por grandes nomes como Beatles, o trabalho traz reflexões acerca do ser humano e de todas as suas contradições. Incapaz de dissociar a relação afetiva com outros acontecimentos da vida, Izar também aborda o amor no álbum.

O músico já lançou os singles Poesia, Hoje e Você é o Sol, já disponíveis nas plataformas.

Novos voos

Ainda fazendo suspense a respeito do título do novo trabalho, André Prando promete uma pegada mais psicodélica, com passeios por diferentes gêneros musicais, mesmo tendo o rock norteando sua carreira.

É um novo momento, são novos temas, naturalmente me sinto mais maduro a ponto de falar de outras coisas, não apenas de mim, explica o músico, que privilegia a letra e a mensagem.

Prando acredita que sua carreira solo proporcionou novas experiências, que culminaram no novo projeto, que já tem um conceito finalizado. O repertório já está escolhido, quero muito que saia tudo no primeiro semestre, planeja.

Para ouvir em 2018

André Prando: Dando continuidade a um amadurecimento profissional já notado no Estranho Sutil, lançado em 2015, Prando espera botar na rua o novo disco ainda neste primeiro semestre. O nome ainda é guardado a sete chaves, mas o músico garante que o trabalho mantém a pegada de seu single mais recente, Em Chamas No Chão. É um pouco mais psicodélico, exploro diferentes ritmos, não fico só no rock. Mas a canção continua sendo um dos pontos fortes. O repertório é composto por 12 faixas, sendo dez de André e duas de outro compositor.

Izar: O disco O Amor, a Escuridão e a Esperança tem lançamento planejado para 22 de março. Composto por dez músicas autorais, o trabalho foi produzido ao longo dos dois últimos anos, e tem produção do multi-instrumentista capixaba Thiago Arruda (músico que acompanha Ed Motta)  os singles já estão disponíveis. O álbum tem influências da música mineira, de Beatles, Skank, pop e rock, tanto nas composições, quanto nos arranjos, adianta Izar, nascido em Minas, mas radicado no Espírito Santo.

Envolto: A banda fundada em Linhares lançou no início deste mês Velho Jogo, o primeiro single do disco que está por vir. Com referências ao hardcore dos anos 1990 e do início dos anos 2000, a música faz críticas sociais que casam bem com o momento de instabilidade atual. A previsão é de que o disco Distante, com dez faixas (nove inéditas e uma versão acústica da faixa-título), saia ainda no primeiro semestre.

Gabriela Brown: Com pouco mais de um ano de carreira profissional, a cantora franco-capixaba pretende lançar seu primeiro EP nos próximos meses, após uma boa repercussão de seus primeiros trabalhos autorais, em que prioriza questões políticas atuais, como o empoderamento feminino. A mídia terá produção de Rodolfo Simor (que também já trabalhou com Silva e André Prando), e promete pitadas de soul.

Rabujah: O quarto trabalho solo do cachoeirense, Poemia, estava previsto para o final do ano passado, mas teve o lançamento adiado e deve sair nos próximos meses.