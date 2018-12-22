Confira dez opções de filmes e especiais para assistir neste Natal

Globo exibe o especial "O Natal Perfeito" nesta segunda-feira (24) Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

Natal é época de confraternizar com a família e os amigos, mas sabemos que após os abraços, votos de prosperidade e a comilança da ceia, um lugar nos espera: o sofá. Afinal, é para isso que nos arrumamos na noite desta segunda-feira (24), não é mesmo?

Se ouvir música não é o suficiente para embalar os encontros nesta segunda e terça-feira (25), a televisão e o streaming podem ser uma boa opção para reunir a galera. Ao lado, selecionamos dez opções para você assistir nesta véspera e no dia de Natal.

Na TV aberta, o destaque vai para o especial da Globo, O Natal Perfeito, que vai ao no dia 24, após a novela das 21h. Já no streaming, separamos cinco dos vários filmes temáticos da época disponíveis no catálogo da Netflix. São histórias simples, com roteiros por vezes bem fracos, mas que encantam pelas mensagens de que tudo pode dar certo no final. Feliz Natal!

Televisão

O Natal Perfeito (especial de natal) - dia 24, na Globo

Vai ao ar após a novela O Sétimo Guardião. O especial conta a história de Catarina (Melissa Nóbrega), uma menina que vive em um condomínio de luxo e decide fugir de casa porque seus pais não compraram o presente que ela esperava. Ao cruzar o muro, desmaia e é resgatada por Jonas (Cauã Antunes), menino órfão que mora em um ferro-velho.

Operação Presente (cinema especial) - dia 24, na Globo

Na animação de 2011, Papai Noel está em apuros para cumprir a meta de levar presentes para todas as crianças do mundo e conta com a ajuda de Arthur, um improvável herói. Vai ao ar após o especial de Natal.

Corais de Natal - dia 24, na TV Brasil

Às 22h. Exibição do tradicional festejo natalino de Niterói (RJ), o Natal na Rua. Gravado em frente à fachada do Teatro Municipal da cidade, o evento conta com a apresentação dos corais Canarinhos de Petrópolis, Meninas dos Canarinhos e Aprendizes dos Canarinhos.

O Pequeno Príncipe (cinema especial) - dia 25, na Globo

Vai ao ar após o O Sétimo Guardião. Inspirado no livro de Antoine de Saint-Exupéry, o filme traz a história emocionante de um dos personagens mais queridos por todas as gerações.

Feliz Natal Brasil Believe (show) - dia 25, no SBT

A apresentação será exibida a partir das 23h15 e reúne artistas como Alexandre Pires, César Menotti e Fabiano, Chitãozinho e Xororó, Israel Novaes, Iza, Ludmilla, Joelma e Wanessa Camargo. No palco, eles cantam as mais belas canções de Natal acompanhados de uma orquestra regida pelo maestro Cláudio Cruz.

Streaming

A Princesa e a Plebeia" - Netflix

O destino de uma confeiteira e o de uma quase princesa se cruzam quando, após um encontro casual na época do Natal, elas descobrem ter a mesma aparência. Estrelado pela ex-High School Musical Vanessa Hudgens.

O Príncipe do Natal - Netflix

A repórter Amber se disfarça para investigar a vida do príncipe Richard, mas os dois acabam se apaixonando.

O Príncipe do Natal: O Casamento Real - Netflix

Amber e Richard marcaram o casamento para o Natal. Mas uma crise política e a insegurança da quase rainha atrapalham os planos.

Paisagem de Natal - Netflix

Clara se recupera de um fracasso profissional trabalhando como gerente de um restaurante. Mas a chegada de um novo chef, Shane, muda sua vida por completo.

"O Feitiço do Natal" - Netflix