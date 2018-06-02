Confira as fotos de quinta-feira (31) do Santa Jazz 2018

A noite de reabertura do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa (Santa Jazz), na última quinta-feira (31), foi de música internacioanl. Ao som de "My Girl", do The Temptations, "Azul da cor do mar", de Tim Maia, "Stand by me", de Ben E. King, e muitas outras músicas, JJ Jackson conquistou o público, que cantou junto e foi arrastado para a frente do palco montado no Parque de Exposições de Santa Teresa.
Ao pedido de "mais um" da plateia, JJ encerrou a noite com astral lá em cima cantando I fell good de James Brown. Confira as fotos da noite.