Confira as festas para aproveitar o feriado do Natal

Um dos novos nomes da black music, Gavi canta na Rua da Lama, em Vitória, com o grupo de samba 522 Crédito: Victoria Saiani/Divulgação

Venha aqui, querido leitor, e nos conte: você se comportou ao longo do ano e foi um bom mocinho ou mocinha, ou chutou o balde e tretou com a família durante a campanha eleitoral a ponto de ficar de fora da tradicional ceia natalina? Se este é o seu caso, prepare-se para cair na farra ao longo deste final de semana, que terá eventos com temática natalina (ou não) que podem ser uma boa pedida para quem não deixa de badalar nem nos feriados mais tradicionais.

Neste sábado, a nossa sugestão é o Samba na Lama, com o encontro inédito entre o grupo 522 e uma das promessas capixabas da black music, a cantora Gavi (que ilustra essa página). O repertório do evento, que começa às 20h, terá canções de Gavi em versões de samba, além de clássicos como O Mundo é Um Moinho e Canto de Ossanha.

Foi um encontro natural e maravilhoso. Fizemos um repertório bem inventivo, com releituras das canções dela. Vamos abrir o show com Maria da Vila Matilde porque sabemos que é uma mensagem importante para passar hoje em dia, diz Flávio Borgneth, vocalista do 522, em referência à canção de Elza Soares que denuncia a violência contra a mulher.

Além do samba, o feriado ainda traz festas para todos os gostos, do indie ao pop, passando pelo funk e pelo hip hop.

Na segunda (24), a tradicional festa Djangou Béu garante a noite de quem é mais desapegado e topa passar a noite de Natal na farra.

Confira!

Hoje

Rock de Natal: No Correria Music Bar, em Vila Velha, a noite terá Caras Estranhos (tributo a Los Hermanos), Totem (tributo a Cazuza) e UTi4 (clássicos do rock nacional). Às 22h, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Baile de Natal: Com Jean du PCB, Diego Beats, Gabriel Pratti e mais. Às 22h, no Singos Club. Av. Lourival Nunes, s/n, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: R$ 10 (mulheres); R$ 20 (homens). Informações: (27) 3228-3688.

Samba na Lama: Com o grupo 522 e a cantora Gavi. Às 20h, no Birita Casa de Cocktail, na Rua da Lama. Entrada gratuita. Informações: (27) 98816-3148.

As Melhores do Fluente: Com escolhas dos melhores do ano em categorias como cantor internacional, cantor brasileiro, álbum do ano e mais. Às 21h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos a partir de R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.

Jungle: Com hip hop, funk e deep house. Às 23h, na Bolt. Entrada: R$ 10 (primeiros 50 da lista); R$ 15 (após os 50 primeiros da lista); R$ 20 (sem nome na lista). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Forró de Natal 2018: Com Black do Acordeon. Às 22h, no Quintal do Digão, em Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.

Amanhã

Forró de Natal: Com Trio Maracá, Mafuá e DJ Fabricio Bravim. Às 18h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 19h30); R$ 20 (até 20h30); R$ 25 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.

Dub Dominguera: A partir das 16h20 na Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória. Entrada gratuita para quem chegar até as 18h, e R$ 5 para o resto da noite.

Segunda

Djangou Béu: Com DJs tocando indie, pop, techno e rock. Às 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: grupoantimofo.com.br.