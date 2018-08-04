Confira a programação do Teatro de Vila Velha para o mês de agosto

Em agosto, o Teatro Municipal de Vila Velha - "Elio de Almeida Viana", apresenta atrações para todas as idades. Confira toda a programação do espaço que está localizado na Praça Duque de Caxias, Centro.
Confira a agenda do espaço no mês de agosto
Noite de Gala da Ginástica Rítmica
Quando: 9 de agosto, às 19h30
Sinopse: Apresentação da Ginástica Rítmica e dança
Classificação: Livre
Ingressos: R$20 (preço único)
Informações: Mônica 99855-7102 / Simone 99504-2469
Espetáculo Os Saltimbancos
Quando: 11 de agosto, às 17h
Sinopse: A história de Os saltimbancos, portanto, destaca quatro bichos, que abandonam seus donos por causa dos maus tratos e vão em busca da liberdade.
Classificação:
Ingressos: R$10 (preço único)
Informações: José Celso Cavaliéri 99908-7044
Espetáculo Ópera Pobre
Quando: 12 de agosto, às 19h
Sinopse: Em cena, atores e técnicos, colocam em evidência canto, pantomina, música, dança, artes plásticas, vídeo e cinema. Numa encenação, destaca-se o rigor na interpretação, programada e improvisada em tempo real.
Entrada franca
Informações: https://ciapoeticas.wixsite.com/feriadonoteatro
Espetáculo Paraíso
Quando: 17 de agosto, 20h
Sinopse: Tema polêmico, linguagem pop, projeção de Lives e muita Beyoncé, o espetáculo, dirigido por Rejane Arruda, tem o palco transformado na rave que dá nome a peça, onde acontece uma batida policial. Depoimentos reais são trabalhados pelas atrizes para trazer a tona temas polêmicos como a prostituição de universitárias.
Classificação: 18 anos
Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
Informações: https://www.facebook.com/EspetaculoParaiso
Lançamento do CD Da Boca Do Gunga
Quando: 18 de agosto, às 20h
Sinopse: Canções autorais do Grupo Senzala de capoeira de Vila Velha
Classificação: Livre
Ingressos: R$20 (preço único)
Informações: Vinícius 99942-3352
Espetáculo de Ballet
Quando: 19 de agosto, às 17h
Sinopse: A escola S'dance Ballet realizará sua 1° Mostra de Dança Didática. A mostra será feita através de apresentações de dança para que possam vivenciar os ensinamentos que praticam dia a dia em sala de aula no palco.
Ingressos: R$20 (meia)
Informações: Samyra 99777-4574
Espetáculo O Segredo do Castelo Winston
Quando: 19 de agosto, às 20h
Sinopse: Uma comédia de suspense. A renda do espetáculo será revertida para a Creche Pequeno Lar de Vila Velha.
Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
Informações: 3349-8687 / 99945-1958