Confira a programação do Teatro de Vila Velha para o mês de agosto

Teatro de Vila Velha, localizado na praça Duque de Caxias, no Centro Crédito: Felix Falcão/PMVV

Em agosto, o Teatro Municipal de Vila Velha - "Elio de Almeida Viana", apresenta atrações para todas as idades. Confira toda a programação do espaço que está localizado na Praça Duque de Caxias, Centro.

Confira a agenda do espaço no mês de agosto

Noite de Gala da Ginástica Rítmica





Quando: 9 de agosto, às 19h30





Sinopse: Apresentação da Ginástica Rítmica e dança





Classificação: Livre





Ingressos: R$20 (preço único)





Informações: Mônica  99855-7102 / Simone  99504-2469





Espetáculo Os Saltimbancos





Quando: 11 de agosto, às 17h





Sinopse: A história de Os saltimbancos, portanto, destaca quatro bichos, que abandonam seus donos por causa dos maus tratos e vão em busca da liberdade.





Classificação:





Ingressos: R$10 (preço único)





Informações: José Celso Cavaliéri  99908-7044





Espetáculo Ópera Pobre





Quando: 12 de agosto, às 19h





Sinopse: Em cena, atores e técnicos, colocam em evidência canto, pantomina, música, dança, artes plásticas, vídeo e cinema. Numa encenação, destaca-se o rigor na interpretação, programada e improvisada em tempo real.





Entrada franca





Informações: https://ciapoeticas.wixsite.com/feriadonoteatro

Espetáculo Paraíso





Quando: 17 de agosto, 20h





Sinopse: Tema polêmico, linguagem pop, projeção de Lives e muita Beyoncé, o espetáculo, dirigido por Rejane Arruda, tem o palco transformado na rave que dá nome a peça, onde acontece uma batida policial. Depoimentos reais são trabalhados pelas atrizes para trazer a tona temas polêmicos como a prostituição de universitárias.





Classificação: 18 anos





Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)





Informações: https://www.facebook.com/EspetaculoParaiso





Lançamento do CD Da Boca Do Gunga





Quando: 18 de agosto, às 20h





Sinopse: Canções autorais do Grupo Senzala de capoeira de Vila Velha





Classificação: Livre





Ingressos: R$20 (preço único)





Informações: Vinícius  99942-3352





Espetáculo de Ballet





Quando: 19 de agosto, às 17h





Sinopse: A escola S'dance Ballet realizará sua 1° Mostra de Dança Didática. A mostra será feita através de apresentações de dança para que possam vivenciar os ensinamentos que praticam dia a dia em sala de aula no palco.





Ingressos: R$20 (meia)





Informações: Samyra  99777-4574





Espetáculo O Segredo do Castelo Winston





Quando: 19 de agosto, às 20h





Sinopse: Uma comédia de suspense. A renda do espetáculo será revertida para a Creche Pequeno Lar de Vila Velha.





Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)



