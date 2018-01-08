Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2018

Na noite deste domingo, 7, a temporada de premiações 2018 teve início com a realização da 75ª edição do Globo de Ouro, em Los Angeles. O evento premia os melhores no cinema e na televisão no último ano.
A cerimônia, como esperado, foi marcada por uma série de protestos, no tapete vermelho e dentro do hotel Beverly Hilton, onde ocorre, por conta dos recentes escândalos de abusos sexuais envolvendo nomes de Hollywood. Para chamar a atenção para o tema, atrizes chegaram à premiação vestidas de preto e acompanhadas de ativistas.
Em meio ao clima de protesto, porém, a cerimônia, apresentada pelo comediante Seth Meyers, seguiu com as entregas de prêmios. No cinema, A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, liderava, com sete categorias, e foi bem. O cineasta mexicano venceu o prêmio de melhor direção e o filme levou ainda o troféu por sua trilha sonora.
O prêmio principal da noite, de melhor filme de drama, porém, ficou com Três Anúncios Para um Crime, que conta a história de uma mulher que busca justiça para o assassinato da sua filha. Por esse papel, inclusive, Frances McDormand ficou com o prêmio de melhor atriz em filme de drama. O melhor ator na categoria foi Gary Oldman, por O Destino de uma Nação.
Entre os filmes de comédia, destaque para o ator James Franco, que venceu por O Artista do Desastre, e para Saoirse Ronnan, que venceu por Lady Bird: É Hora de Voar - e pode ser nome forte para o Oscar. O filme, aliás, dirigido por Greta Gerwig, venceu ainda o prêmio de melhor filme de comédia ou musical.
A apresentadora e atriz Oprah Winfrey foi a grande homenageada da noite. Ela recebeu, das mãos de Reese Witherspoon, sua colega no vindouro filme Uma Dobra no Tempo, o prêmio honorário Cecil B. DeMille, entregue a pessoas bem sucedidas e que marcaram a indústria do entretenimento.
Nas categorias de TV, a minissérie Big Little Lies, que recentemente foi renovada para uma segunda temporada, teve o seu favoritismo confirmado e levou todos os prêmios que concorria: melhor série limitada, melhor atriz para Nicole Kidman, melhor atriz coadjuvante para Laura Dern e melhor ator coadjuvante para Alexander Skarsgard.
Já The Handmaid's Tale repetiu os resultados do Emmy 2017, vencendo como a melhor série de drama e melhor atriz de drama para Elisabeth Moss. Sterling K. Brown, de This Is Us, venceu como melhor ator.
Entre as comédias, o destaque foi The Marvelous Mrs. Maible, que venceu como melhor série na categoria e rendeu a Rachel Brosnahan o prêmio de melhor atriz de comédia. Depois de ter sido indicado em 2016, Aziz Ansari venceu o prêmio de melhor ator em comédia por Master of None, garantindo o único prêmio da Netflix.
Confira, abaixo, a lista de vencedores do Globo de Ouro 2018:
Cinema
Melhor filme de drama
Três Anúncios Para um Crime
Melhor atriz em filme de drama
Frances McDormand, Três Anúncios Para um Crime
Melhor ator em filme de drama
Gary Oldman, O Destino de uma Nação
Melhor filme de comédia ou musical
Lady Bird: É Hora de Voar
Melhor atriz em filme de comédia ou musical
Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar
Melhor ator em filme de comédia ou musical
James Franco, O Artista do Desastre
Melhor atriz coadjuvante
Allison Janney, Eu, Tonya
Melhor ator coadjuvante
Sam Rockwell, Três Anúncios Para um Crime
Melhor diretor
Guillermo Del Toro, A Forma da Água
Melhor roteiro
Martin McDonagh, Três Anúncios Para um Crime
Melhor filme em língua estrangeira
Em Pedaços (Alemanha/França)
Melhor canção original
This Is Me, de Benj Pasek e Justin Paul para O Rei do Show
Melhor animação
Viva: A Vida é uma Festa
Melhor trilha sonora
Alexandre Desplat, A Forma da Água
TV
Melhor série de drama
The Handmaid's Tale
Melhor atriz em série de drama
Elisabeth Moss, The Handmaids Tale
Melhor ator em série de drama
Sterling K. Brown, This is Us
Melhor série de comédia ou musical
The Marvelous Mrs. Maisel
Melhor atriz em série de comédia ou musical
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Melhor ator em série de comédia ou musical
Aziz Ansari, Master of None
Melhor minissérie ou telefilme
Big Little Lies
Melhor atriz em minissérie ou telefilme
Nicole Kidman, Big Little Lies
Melhor ator em minissérie ou telefilme
Ewan McGregor, Fargo
Melhor atriz coadjuvante em série
Laura Dern, Big Little Lies
Melhor ator coadjuvante em série
Alexander Skarsgard, Big Little Lies
Prêmio Cecil B. Demille
Oprah Winfrey