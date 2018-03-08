Conferimos a nova temporada da série 'Jessica Jones'

Krysten Ritter em "Jessica Jones" Crédito: David Giesbrecht/Netflix

Jessica Jones, a personagem, é um dos grandes acertos recentes da Marvel nas histórias em quadrinhos. Criada em 2001 pelo escritor Brian Michael Bendis e o desenhista Michael Gaydos para a HQ Alias, Jessica entrou em um mundo com décadas de história como se sempre tivesse estado lá. Ela ganhou um passado ligado a nomes como Tony Stark, Peter Parker, Matthew Murdock e se tornou a super-heroína conhecida como Safira, mas se aposentou após um encontro traumatizante com o Homem-Púrpura.

Ao fim de seus dias de vigilante, Jessica passou a se dedicar à agência de investigação que leva o nome da HQ original: Alias. Foi neste momento  e com muitas liberdades criativas  que o público a conheceu na primeira temporada da série que leva seu nome  Jessica Jones estreou em 20 de novembro de 2015 na Netflix como a segunda série da parceria entre a empresa de streaming e os estúdios Marvel.

Ao contrário de Demolidor, que inaugurou as séries da supracitada parceria, Jessica Jones investia mais no psicológico da personagem e deixava a ação um pouco de lado, bem como as HQs Alias. Na primeira temporada vimos Jessica às voltas com Killgrave (o tal Homem-Púrpura), um sujeito com o poder de controlar mentes. A relação entre os dois personagens poderosos se relacionava  e muito  às relações abusivas da vida real, e a luta da heroína para superar esse problema é o tida como o grande trunfo do primeiro ano da série.

NOVA TEMPORADA





Rachael Taylor como Trish Walker Crédito: David Giesbrecht/Netflix

O segundo ano de Jessica Jones, que chegou hoje à Netflix com 13 episódios, a protagonista continua lidando com o passado  o desfecho da primeira temporada ainda a persegue, tal qual a fama por ter se tornado uma heroína famosa.

Nos cinco episódios disponibilizados para a imprensa, Jessica Jones continua (felizmente) não sendo uma série de ação. Jessica continua bebendo o tempo todo e não parece se importar muito com ninguém. As engrenagens começam a girar quando entra em seu escritório uma outra pessoa ligada à empresa que realizou nela os experimentos que lhe deram poderes. Finalmente surge um caso pelo qual Jessica se interessa.

Os primeiros episódios têm foco em uma investigação em particular e nos problemas particulares da amiga Trish Walker (Rachael Taylor) e da advogada Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss). Essas histórias, claro, começam a se entrelaçar e devem formar o arco principal da segunda temporada.

Fica a ressalva, mais uma vez, de que 13 é um número muito grande de episódios para uma temporada de uma série centrada em um único personagem. Além disso, falta, ao menos no que nos foi disponibilizado, um antagonista que indique para onde a série caminha.