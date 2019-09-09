Conferência internacional no ES discute inovações nos cinemas e games

O astro de "Rock - O Lutador" é a estrela do curta "Terminator 2 starring Sylvester Stallone" Crédito: Ctrl Shift Face/Divulgação

Sylvester Stallone, fazendo cara de mal, desce de sua moto, em "O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final" (1991), e diz a frase icônica: "Hasta la vista, baby"...

O repórter não esqueceu de tomar o seu remedinho diário. O androide T-800, do clássico de James Cameron, foi vivido nos cinemas por Arnold Schwarzenegger, claro!

A computação gráfica, porém, fez com que os artistas do portal Ctrl Shift Face, do YouTube, conseguissem criar mais uma de suas famosas DeepFakes e substituíssem os astros no divertido curta-metragem "Terminator 2 starring Sylvester Stallone".

O filme, aliás, pode ser conferido na programação da mostra "Inteligência Artificial & Ficções Algorítmicas", tema escolhido para compor a nona Conferência Internacional Besides the Screen, realizada no Cine Metrópolis, na Ufes, de hoje a quinta-feira, com entrada gratuita.

Além da exibição de curtas, o evento contará com palestras, oficinas, exposição de arte e apresentações de trabalhos científicos.

Em pauta, obras que exploram tecnologias como processamento computacional, interfaces audiovisuais, animação algorítmica, visualizações de sons e dados, vídeo-ensaios e experiências narrativas e sensoriais em realidade mista e videogame.

O evento é aberto ao público em geral. Não é preciso ser um estudioso no assunto para participar. As inscrições para todas as atividades são gratuitas e podem ser feitas no site www.besidesthescreen.com. Haverá tradução simultânea nas palestras internacionais.

CIÊNCIA

Gabriel Menotti, curador e coordenador da rede Besides the Screen, adianta que o encontro trabalha sobre a perspectiva do cinema como experimentação tecnológica. "É uma chance de conferir trabalhos que se engajam crítica e criativamente com as infraestruturas de produção, distribuição e exibição da imagem em movimento", assinala.

"Crucifixion Postures": religião por Scorsese Crédito: Milad Tangshir/Divulgação

Professor da Ufes, Menotti chama a atenção para os encontros e palestras que trazem para o Estado grandes nomes do setor.

"A apresentação de Kevin Lee é imperdível. Ele vai falar do seu trabalho sobre o diretor e pesquisador alemão Harun Farocki (1944-2014), que produziu mais de 120 trabalhos em cinema, televisão e videoarte", informa.

PICTOGRAMA

Farocki, aliás, é mestre de um audiovisual que aborda novas técnicas, como o uso de pictogramas, captações de cenas de monitoramento de trânsito – muitas ajudaram a resolver crimes polêmicos – e criações de animações para jogos eletrônicos.

Voltando à exibição dos filmes, também chama a atenção obras como "Blade Runner – Autoencoded", do britânico Terence Broad, em que o realizador usa a inteligência artificial para recriar vários frames do clássico da ficção científica dirigido por Ridley Scott na década de 1980.

Outro trabalho que merece ser conferido – por conta de um apurado rigor estético – é "Scorsese: Crucifixion Postures", em que Milad Tangshir explora a obsessão de Martin Scorsese em aplicar a religiosidade em seu cinema.

Em seu vídeo, Tangshir reúne cenas que remetem à crucificação, ao mostrar as várias vezes em que o cineasta nova-iorquino mostrou personagens de braços abertos em seus filmes.

As referências, vão desde óbvias, como "A Última Tentação de Cristo" (1988), como as mais sutis, em longas como "A Cor do Dinheiro" (1986) e "O Lobo de Wall Street" (2013).

SERVIÇO

Conferência Internacional Besides the Screen

SEGUNDA-FEIRA (9)

18h: Abertura da exposição Inteligências Gráficas & Ficções Algorítmicas(saguão do Teatro Universitário.

19h: Mostra "Imaginações Programadas".

20h:Palestra: "O Presente e o Futuro da Inteligência Artificial Criativa", com Fabrizio Poltronieri.

21h: A/V Performance "Atlas Obscura: Neo Cortex", com Fernando Velázquez.

TERÇA-FEIRA (10)

9h30: Palestra: "Mudando as Regras (da Indústria) dos Jogos: Ambientes de Trabalho Inclusivos em Estúdios de Jogos Mobile” , com Virginia Crisp.

10h30: Palestra: "O Papel da Arte na Ética e Governança em Inteligência Artificial", com Erife Wong.

12h00: Mostra "Expressões do Real".

14h00: Apresentação de Pesquisas – Painel 01, com Christoph Borbach e Maja Manojlovic.

15h30: Palestra: "Imagens Comentam Imagens: a Produção de vídeo-Ensaios Sobre Harun Farocki", com Kevin B. Lee.

17h00: Palestra: "Mundos Terminais! Realismo Computacional e Estéticas Incoerentes", com Alan Warburton.

19h00: Mesa: "Audiovisual e Inovação", com Rubens Motonaga e Luiza Guerreiro.

20h00: Mostra: "Planos de Representação".

QUARTA-FEIRA (11)

09h30: Palestra: "Expanded Virtual Puppeteering & O Boneco", com Luiz Velho e Vida de Oliveira.

10h30: Apresentação de pesquisas – Painel 02, com Patrícia Moran, Jackson Marinho, Rodrigo Faustini, Vladimir de Barros e Maurício Chades.

12h00: Mostra: "Padrões Reconhecíveis".

14h: Minicurso: "Metodologia Criativa para o Uso de IA no Fazer Artístico", com Fabrizio Poltronieri.

18h: Lançamento de livros, om Marcelo Ikeda, Maurício Chades, Bernadette Lyra e Besides the Screen.

19h: Première mundial do filme "The Tempest".

20h: Mostra: "Projeção Imagens em Pensamento".

QUINTA-FEIRA (12)

9h30: Palestra: "Carros Autônomos: Como Robôs Autônomos Podem Afetar a Humanidade nos Anos Vindouros", com Alberto de Souza.

10h30: Apresentação de pesquisas – Painel 03, com Rafael Romão, Lyara Oliveira, Daniel Hora, Gustavo Lemos e Alessandra Bergamaschi.

12h00: Mostra: "O Desktop é o Palco".

14h00: Minicurso: "Narrativas Audiovisuais Generativas", com Henrique Roscoe.

19h: Mesa: "Plataformas em Expansão", com Marcos Cuzziol e Batman Zavareze.