Conexão afro-jazz: grupo Orizzonti Sexteto convida Letieres Leite

Em sua primeira vez no Espírito Santo, o premiado maestro Letieres Leite é o convidado especial de uma noite de música instrumental ao lado do grupo Orizzonti Sexteto, que toma conta do palco do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro, em Vitória. Letieres é arranjador e fundador da Orkestra Rumpilezz, vencedora de vários prêmios no Grammy Latino 2017.

Músico, flautista, saxofonista, arranjador e compositor, Letieres traz em sua bagagem raízes baianas e influências africanas que irão dialogar com o jazz contemporâneo e a música impressionista, pontos fortes do Orizzonti.

Em 2015 nosso sexteto fez um show só com composições dele. O convidamos para este projeto porque ele tem representatividade. É um grande nome da música brasileira, ganhador de prêmios, fazedor de música e de músicos, diz Wanderson Lopes, um dos integrantes do grupo capixaba.

O sexteto é formado por Wanderson (guitarra oito cordas, arranjos e composição e pelos músicos Cristiano Costa (clarinete e clarone), Daniel Freire (sax barítono), Rafael Rocha (trombone), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (sax alto e flauta transversa).

Wanderson é quem assina os arranjos da apresentação. Utilizei a qualidade dos músicos do grupo pra fazer os arranjos que fundem música contemporânea com música afro-baiana. Escrevi subvertendo as regras, já que temos no sexteto instrumentos mais graves, mas que também atuam no agudo, e dois músicos que tocam mais de um instrumento.

No repertório, canções do recente álbum do Orizzonti Sexteti, seguidas por composições de Letieres, interpretadas pela banda e acompanhadas pelo convidado ilustre. O final será coroado com uma releitura de Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento.





É a primeira vez do Letieres no Estado e acho que é preciso criar essa situação para trazer um grande artista. É preciso remexer a cena da música instrumental e estamos tentando fazer isso. O que fazemos é uma música de resistência. A música instrumental não tem o apelo simplório com texto. Nossa comunicação se dá através de outros mecanismos como subjetividade e apreciação do som. A ideia é fazer um show com uma performance que é uma experiência para quem está no palco e também para quem está assistindo a ela, resume Wanderson.

O projeto, segundo o músico, deve ganhar novas edições com outros nomes da música instrumental convidados. Fazer conexões é importante. A música instrumental tem tudo a ver com isso: construção e conjunto.

SERVIÇO

Orizzonti Sexteto convida Letieres Leite

Quando: sábado (dia 5), às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 5 (meia).