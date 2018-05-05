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Conexão afro-jazz: grupo Orizzonti Sexteto convida Letieres Leite

Maestro premiado toca pela primeira vez em Vitória ao lado do sexteto capixaba em um show instrumental que mistura de estilos

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 22:38
Em sua primeira vez no Espírito Santo, o premiado maestro Letieres Leite é o convidado especial de uma noite de música instrumental ao lado do grupo Orizzonti Sexteto, que toma conta do palco do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro, em Vitória. Letieres é arranjador e fundador da Orkestra Rumpilezz, vencedora de vários prêmios no Grammy Latino 2017.
Músico, flautista, saxofonista, arranjador e compositor, Letieres traz em sua bagagem raízes baianas e influências africanas que irão dialogar com o jazz contemporâneo e a música impressionista, pontos fortes do Orizzonti.
Em 2015 nosso sexteto fez um show só com composições dele. O convidamos para este projeto porque ele tem representatividade. É um grande nome da música brasileira, ganhador de prêmios, fazedor de música e de músicos, diz Wanderson Lopes, um dos integrantes do grupo capixaba.
O sexteto é formado por Wanderson (guitarra oito cordas, arranjos e composição e pelos músicos Cristiano Costa (clarinete e clarone), Daniel Freire (sax barítono), Rafael Rocha (trombone), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (sax alto e flauta transversa).
Wanderson é quem assina os arranjos da apresentação. Utilizei a qualidade dos músicos do grupo pra fazer os arranjos que fundem música contemporânea com música afro-baiana. Escrevi subvertendo as regras, já que temos no sexteto instrumentos mais graves, mas que também atuam no agudo, e dois músicos que tocam mais de um instrumento.
No repertório, canções do recente álbum do Orizzonti Sexteti, seguidas por composições de Letieres, interpretadas pela banda e acompanhadas pelo convidado ilustre. O final será coroado com uma releitura de Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento.
 
É a primeira vez do Letieres no Estado e acho que é preciso criar essa situação para trazer um grande artista. É preciso remexer a cena da música instrumental e estamos tentando fazer isso. O que fazemos é uma música de resistência. A música instrumental não tem o apelo simplório com texto. Nossa comunicação se dá através de outros mecanismos como subjetividade e apreciação do som. A ideia é fazer um show com uma performance que é uma experiência para quem está no palco e também para quem está assistindo a ela, resume Wanderson.
O projeto, segundo o músico, deve ganhar novas edições com outros nomes da música instrumental convidados. Fazer conexões é importante. A música instrumental tem tudo a ver com isso: construção e conjunto.
SERVIÇO
Orizzonti Sexteto convida Letieres Leite
Quando: sábado (dia 5), às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 5 (meia).
Informações: (27) 3232-4750 e (27) 99937-4741.

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