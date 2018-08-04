Ícone: Luiz Carlos Barreto é homenageado em Festival de Vitória

Do alto dos seus 90 anos de idade, o cearense Luiz Carlos Barreto, um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro olha para trás e sente orgulhoso da trajetória que construiu. Um mar aberto, sem baías fechadas. Uma vida aberta a possibilidades. Assim aconteceu seu enveredamento para o audiovisual. Em seus 73 anos de carreira, Barreto contabiliza mais de 70 filmes. E por sua significativa contribuição ele o homenageado nacional do 25º Festival de Cinema de Vitória e receberá o Troféu Vitória no palco do Teatro Carlos Gomes, no dia 6 de setembro, às 19 horas.

Toda homenagem é uma massagem no ego. Quem não diz que não fica feliz e contente com uma homenagem é hipócrita e a hipocrisia não é o meu forte, diz um dos maiores diretores e produtores do cinema brasileiro.

Barreto fez sua estreia no cinema na Sétima Arte no Brasil como co-roteirista e produtor de O Assalto ao Trem Pagador (1962). Também assinou a produção e direção de fotografia de Vidas Secas (1963), Terra em Transe (1967), e não parou mais.

Ao lado de sua esposa Lucy Barreto contruiu sua carreira e teve três filhos, Bruno Barreto, Fábio Barreto, Paula Barreto. O longa foi recordista de público no Brasil, com 12 milhões de espectadores.Fábio é diretor de O Quatrilho (1995), indicado ao Oscar para concorrer como Melhor Filme Estrangeiro. Seu outro filho Bruno também atingiu o mesmo feito com o filme O Que é Isso, Companheiro? (1996). É de Bruno também a direção de Dona Flor e Seus Dois Maridos, que contou com a produção do pai. Paula é a produtora de Lula, O Filho do Brasil (2009) e ao lado da mãe prepara agora um documentário sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada este ano no Rio de Janeiro.

Lucy e Paula ficaram muito motivadas com essa violência praticada em uma pessoa símbolo. Isso acontece quase que diariamente no Brasil com pessoas anônimas, mas a Marielle é uma pessoa simbólica e isso chocou muito. Mas ele está sendo feito aos poucos, na medida em que os acontecimentos avançam. Não sei se vão descobrir os assassinos ou os verdadeiros mandantes ou fazer uma encenação, até pagar alguém pra assumir essa culpa, diz.

Cinema e política

Barreto sempre fez questão de se posicionar politicamente. E em primeiro plano, sempre colocou a política do cinema. Luto por um sistema autônomo, ligados aos interesses nacionais e servindo como espelho da nação. Quando o cidadão vê um filme do seu país e se identifica, o filme atingiu seu objetivo de amplificação e autoconhecimento, resume.