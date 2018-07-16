Concertos e oficinas marcam a I Festival de Música Clássica, em Vitória

Orquestra Camerata Sesi vai se apresentar durante cinco dias seguidos Crédito: Thiago Guimarães/Divulgação

De segunda (16) a sexta-feira (20), o Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, vai respirar música clássica. No local, será realizado o I Festival de Música Clássica, onde haverá uma troca de experiências entre músicos e uma série de apresentações no teatro da instituição.

Os concertos ficam a cargo da Orquestra Camerata do Sesi-ES que vai realizar uma apresentação por dia. Serão cinco concertos diretos, que fazem parte do I Festival Sesi de Música Clássica, com entrada gratuita.

"Será um momento de grande realização. Durante essa semana, os alunos de nível avançado aprovados no I Festival de Música Clássica e do projeto Sesi Música Clássica nas Escolas participarão de intensas atividades acadêmicas e também desfrutarão de concertos de música de câmara e orquestra de alto nível artístico, com a presença de renomados músicos do país. No final, todos participarão de um grande concerto musical. Estamos trabalhando intensamente para que esta edição seja um marco no cenário musical do Espírito Santo, destaca o maestro titular da Orquestra Camerata Sesi, Leonardo David.

O concerto de abertura vai homenagear a música brasileira. "Será o concerto de abertura do I Festival Sesi de Música Clássica e com dedicação integral ao repertório brasileiro do século XX. Teremos a participação da solista Gabriela Queiroz executando o concertino para violino e a orquestra de câmara de Cézar Guerra-Peixe", conta o maestro.

Os convites podem ser retirados diariamente, a partir das 9h, na bilheteria do Teatro do Sesi Jardim da Penha, em Vitória. Confira a programação abaixo.

SERVIÇO





I Festival de Música Clássica





Quando: De segunda (16) à sexta (20), às 20h30





Onde: No Teatro do Sesi - Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória





Entrada gratuita - os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, diariamente, a partir das 9h

Programação:

Segunda (16)

Concerto de abertura do I Festival Sesi de Música Clássica

Orquestra Camerata Sesi-ES  A Música Brasileira

Horário: 20h30

Regência: Maestro Leonardo David

Solista: Gabriela Queiroz (violino)

Terça (17)

Concerto de Música de Câmara - DUO  Violoncelo e Voz

Rose de Souza, voz

Raïff Dantas, violoncelo

Horário: 20h30

Quarta (18)

Concerto de Música de Câmara - DUO  Viola e Piano

Horário: 20h30

Quinta (19)

Orquestra I Festival Sesi de Música Clássica - Mozart e o Violino

Horário: 20h30

Violino e regência: Maestro Claudio Cruz

Sexta (20)

Concerto Música de Câmara - Quarteto de cordas dos professores

Horário: 20h30