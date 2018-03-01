Comunidade fala o que falta para a revitalização do Centro de Vitória

Vista da Av Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Marcelo Prest

É projeto ou é novela? Cenário ideal para uma trama pelo visual, o Centro de Vitória - no entanto - sofre mesmo é com o que falta para que seja concluído seu processo de revitalização. De segurança a novas ideias de integração de turistas, as figuras marcantes da região são unânimes em dizer que ainda há muita coisa a ser feita, mas eles mesmos preferiram não ficar para trás e buscam, ainda hoje, formas e meios com os quais alavancam a vida em um dos cantos mais charmosos da Capital.

O presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Everton Martins, destaca que a revitalização do bairro não pode ser encarada só como um aspecto. Para ele, esse processo depende de infraestrutura, política comercial, incentivo cultural e social além de trabalhos que apontem o quão potencial é o local economicamente falando. "Temos uma questão social séria, que é dos moradores em situação de rua que acabam procurando o Centro, já que aqui têm muitas praças, parques, e fica complicado quando chega mais à noite", conta.

Everton crê que, também, depende do poder público usar de instrumentos que fomentem a ocupação de imóveis vazios no Centro. Ele aposta que manutenções periódicas também precisam ser feitas e que devem ser instalados mais banheiros públicos. "Por outro lado, temos a boa notícia, que é o Mercado da Capixaba", comenta.

O Mercado Capixaba, para a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, é o segundo grande passo para a revitalização do Centro. O primeiro, segundo ela, foi a venda do Saldanha da Gama. O prédio, referência histórica do Espírito Santo, será repassado à Fecomércio-ES por R$ 3,5 milhões. Dessa quantia, uma parte será destinada à reforma do mercado.

"O teto, a fachada, as instalações. Tudo isso será totalmente renovado e no futuro esperamos concessões que se interessem por explorar o local - já revitalizado. Lá, de acordo com a lei, tem que funcionar um centro gastronômico. O bom é que quem se interessar terá uma flexibilidade para tratar os espaços internos do Mercado da Capixaba", conclui.

RUA VIVA

A produtora cultural Stael Magesck e Zilda de Aquino, dona de um famoso bar no Centro, são unânimes em dizer que a Rua Viva, implantada na Rua Sete, não serviu - até hoje - de nada. "Para mim, Rua Viva é você sentar, olhar para um lado e ver um artista pintando, do outro lado ver uma banda se apresentando e tudo ali, acontecendo", exemplifica Stael.

Para a produtora cultural, lá frequentam gente rica, gente nem tão rica, de todas as cores e todos se sentem acolhidos. "Mas não tem incentivo para que nada aconteça. A feira livre também acontece na região e seria uma ótima oportunidade de promover algum evento, algum encontro cultural, alguma roda de artistas. Mas não é aproveitado", lamenta.

Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Zilda também destaca que a Rua Viva, para ela, serviria para dar um empurrão no comércio do entorno da via. Mas a insegurança é um ponto crítico de região e acaba afastando novos turistas. "Tem muito morador de rua à noite e eu acho que as pessoas ficam com receio e acabam se afastando. A Rua Viva acaba morrendo cedo e não chega perto de cumprir com a proposta com a qual nasceu", avalia.

Lenise aponta que o projeto da Rua Viva no Centro é uma das cinco vias da Capital que foram escolhidas para o projeto que, segundo ela, engloba uma série de ações. "Estamos esperando o momento oportuno para conseguir colocar em prática o que pensávamos em sua concepção", afirma, sem dar detalhes de como seria a Rua Viva no projeto original.

COMUNIDADE REVITALIZA POR CONTA PRÓPRIA

"Comparado à responsabilidade que a prefeitura tem, os comerciantes têm feito muito mais", dispara Everton, se referindo às ações que os próprios empresários do Centro organizam para fomentar a cultura na região. "O processo de revitalização, nesse sentido, tem sido feito muito pela comunidade, que divide algumas tarefas importantes, principalmente, na cena cultural da cidade", avalia.

Stael também corrobora a opinião do presidente da Associação de Moradores do Centro. Ela acredita que, ainda hoje, quem faz com que a população no geral conheça o bairro são os agentes culturais. "A gente, que tem um olhar mais diferenciado sobre as oportunidades, acaba se mexendo para ver o que dá para fazer. Quem vem pela primeira vez, acaba gostando e atrai novas 'carinhas' também. Por isso a importância de aumentar o fluxo de turistas e até moradores do município", pondera.

Stael Magesk acredita que quem faz com que a população no geral conheça o bairro são os agentes culturais Crédito: Guilherme Ferrari

A produtora cultural sugere que os comerciantes também tentem, à medida do possível, inovar dentro do próprio negócio. "Esse é um exemplo do que, no início, aconteceu com a feira livre. Dentro da feira, que já é algo corriqueiro, começaram a se apresentar bandas, samba, artistas. E o pessoal, na ocasião, gostou muito", lembra.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE VITÓRIA

Lenise destaca que revitalizar, estruturalmente falando, é um processo fácil. Nele, são compreendidas as etapas de reforma. No entanto, a questão é quem vai gerir o local.

"Assim como fizemos recentemente com o Saldanha da Gama, o grande debate é de conseguir alguém que vá gerir o estabelecimento. Lá, nós conseguimos que a Fecomércio-ES crie um museu e um espaço cultural. O próximo local é o Mercado da Capixaba", exemplifica.

Para a secretária, existem planos e obras que, no papel, já estão prontas para serem executados. Em contrapartida, há o entrave dessa designação de gestão. "Precisamos de alguém que vá cuidar, nas conformidades da lei, daquele ambiente. No caso do Mercado Capixaba, por exemplo, será construído um centro gastronômico", adianta.

Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas

Além de tudo isso, Lenise revela que o Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória hoje avalia o Centro como uma só área. Por esse motivo, mudar um prédio de comercial para residencial ou vice-versa é praticamente impossível e requer um aparelho burocrático grande. "O novo PDU já prevê mudanças nesse sentido. Isso vai facilitar a adaptação de muitos prédios do poder público e até particulares. Temos inúmeros casos de empresários que têm um prédio que era residência e não conseguem mudar para um prédio comercial", afirma.

De acordo com a secretária, o próprio estacionamento rotativo colocado no bairro já é um artifício para o dinamismo que se quer dar de volta ao Centro. "Para essas mesmas questões de prédios comerciais, o estacionamento rotativo, com o novo PDU, será muito útil. Isso porque por serem construções antigas, sabemos que muitos edifícios da região não contam com estacionamento, por exemplo", conclui.

ENTREGAS

O que já foi feito ou está planejado para ser executado pela Prefeitura de Vitória

- Ponte Seca: R$ 3 milhões de investimento no restauro da estrutura de aço, drenagem e iluminação cênica

- Plano de Despoluição Visual: aprovação da lei que reduz a quantidade de placas de publicidade, bem como o seu tamanho, dispondo de maneira organizada nas edificações para evidenciar as edificações, sobretudo as históricas, e tornar o espaço mais agradável para o pedestre. Em 2014, mais de 650 comerciantes e os proprietários de imóveis foram visitados pela equipe de comunicação municipal, o Papo da Cidade, juntamente com estudantes de arquitetura, para dar orientação personalizada aos lojistas

- Restauro e entrega dos hotéis Pouso Real e Tabajara: entrega de 40 apartamentos de moradia popular

- Restauro da Casa Porto: restaurada e ampliada para exposições de artistas plásticos

- Restauro do Casarão Cerqueira Lima: nova biblioteca municipal

- Fortalecimento da Rua Sete como Rua Viva: este espaço voltou a ser ponto de encontro com novos ombrelones e mesas padronizadas

- Rua de Lazer aos domingos: fechamento da avenida beira-mar para os veículos e uso das famílias para diversão

- Restauro da Fafi: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música  em obras; ganhará elevador e reestruturação

- Projeto de Restauro do prédio da antiga Escola São Vicente de Paulo: projeto arquitetônico de restauro pronto. A proposta é que a São Vicente seja um anexo da Fafi, ampliando em as vagas para o cidadão de Vitória

- Projeto de Restauro do Centro Cultural Carmélia de Souza: projeto arquitetônico finalizado, com imagens

- Estacionamento rotativo: implantação no Centro e Vila Rubim

- Parque Moscoso: brinquedos adaptados para crianças deficientes físicas

- Base 24h da Guarda: na Avenida General Osório

- Saldanha da Gama: o município vendeu o espaço para a transformação em museu

- Mercado da Capixaba: já finalizados os projetos de restauro da fachada e telhado e reconstrução de sua calçada. Será usado parte do dinheiro da venda do Saldanha para referência para reformar o espaço para ser referência em gastronomia e espaço cultural para fortalecer o comércio e a vida noturna no Centro

- Reabertura do Parque Gruta da Onça: o Parque Gruta da Onça reabriu para visitação. Moradores e visitantes já podem aproveitar o espaço com trilha, gruta e até um pedacinho da Mata Atlântica. O local estava fechado para revitalização. O parque conta com placas que explicam os pontos do local. Para realizar o passeio no parque, o visitante terá a opção de duas trilhas de pouco menos de 1 quilômetro