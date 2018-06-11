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INCENTIVO

Completando 10 anos, Editais de Cultura serão lançados na quinta (14)

Serão 44 editais em diversas áreas, que totalizam um investimento de mais de R$ 10 milhões

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 20:29
Editais serão lançados no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Governo do ES
Na próxima quinta-feira (14), serão lançados os Editais da Cultura 2018. O evento acontece, a partir das 15h, no o Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, e fará parte da programação do III Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura. A entrada é livre.
Segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), neste décimo ano de realização, serão 44 editais lançados em diferentes área, que totalizam um investimento de mais de R$ 10 milhões com recurso do Funcultura, R$ 3.340.000,00 com recursos de parceria com a SEDH e SETADES para editais no Projeto Estruturante Ocupação Social, além da parceria para co-investimento com o Fundo Setorial do Audiovisual/Ancine (FSA), para os Editais do Audiovisual, a exemplo do que já ocorreu nos últimos dois anos.
Os prêmios deste ano estão divididos nas seguintes áreas temáticas: locomoção; artes cênicas; música; artes visuais; patrimônio natural; literatura; patrimônio arquitetônico, bens e acervos; patrimônio imaterial, audiovisual e entre outros.
"Os editais da Cultura têm possibilitado que os capixabas realizem projetos culturais de interesse público, estimular a inovação, a experimentação e abordagens criativas de questões culturais contemporâneas. Neste ano, queremos avançar no número de inscritos alcançando ainda mais municípios do interior do Estado., destaca o secretário de Estado da Cultura, João Gualberto Vasconcellos.
NÃO SABE COMO INSCREVER SEU PROJETO? VÁ ÀS OFICINAS
Com o objetivo de garantir o amplo conhecimento e o acesso de toda a população aos editais, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) também vai promover, a partir do próximo mês, oficinas gratuitas para capacitar os interessados em participar dos Editais de Cultura 2018. Os encontros estão sendo organizados pela equipe do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).
Além de informar aos interessados sobre os Editais  condições de participação, critérios de seleção, prazos de execução e valores dos prêmios  as oficinas vão servir para esclarecer dúvidas sobre a melhor adequação e orientar o público a documentação necessária para a inscrição e como preenchê-la.
SERVIÇO
Lançamento dos Editais da Cultura 2018
Quando: quinta-feira (14), às 15 horas
Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
Entrada franca
Informações: 3636-7111/7110.

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