Cia teatral do ES faz série para conscientizar população sobre o covid-19

Gracinha e Lucicreide, personagens interpretadas respectivamente por Mauro Pinheiro e Rodriggo Sabatini Crédito: Divulgação/ Companhia de Teatro Sesi

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Sesi cultural tem se reinventado, procurando desenvolver atrações online. Na área do teatro, foi lançado um novo projeto, uma websérie de conscientização sobre a COVID-19.

Nessa atração digital, as personagens são Gracinha e Lucicreide, interpretadas respectivamente por Mauro Pinheiro e Rodriggo Sabatini. As duas abordam de forma divertida e lúdica as dúvidas e informações sobre a prevenção contra o coronavírus, dando vida aos pensamentos recorrentes do senso comum e os esclarecendo.

Sabatini comenta que Lucicreide e Gracinha estão descobrindo como lidar com os cuidados de saúde nesse momento e também passam a conhecer melhor o mundo digital, Para elas tudo é novidade, explica o ator sobre o contexto das personagens.

Gracinha já existia antes da iniciativa, sendo parte de uma peça socioeducativa levada para empresas abordando a segurança no trabalho. Pinheiro relata um retorno positivo do público, que afirma entender muito melhor com a brincadeira. "Segura a pessoa no assunto", afirma o ator, defendendo a forma leve como as personagens abordam a pandemia nesse novo projeto.

Questionado sobre o papel da cultura na situação atual da saúde, o gerente de Cultura do Sesi ES, Marcelo Lages, que participou da elaboração do projeto, declarou que estamos precisando cuidar da mente das pessoas nesse momento. "É quase como uma obrigação do setor cultural", declara Lages.

@lucicreidii. Os vídeos de Gracinha e Lucicreide vão ao ar sempre às segundas e sextas-feiras no Instagram e no Facebook da Companhia de Teatro do Sesi. Internautas podem seguir e interagir com ambas em suas contas do Instagram: @gracinhadejesuss