Como Beyoncé usa a moda para sustentar a narrativa de 'Apeshit'

Beyoncé e Jay-Z em frente a Monalisa, no clipe de 'Apeshit' Crédito: Reprodução/Youtube

O mundo estava focado na Copa do Mundo, ou talvez preocupado com os problemas políticos e sociais, ou então as pessoas estavam apenas assistindo a uma série no Netflix na noite de sábado, 16. Então, foi uma surpresa para os fãs quando Beyoncé e Jay-Z, ou The Carters, como estão se chamando agora, lançaram um novo álbum, chamado Everything Is Love. A mesma estratégia de lançar um CD surpresa foi adotada pela cantora em 2013 para o Beyoncé e em 2016 com Lemonade, assim como pelo rapper em 2017 com o 4:44.

De quebra, eles também divulgaram o clipe da música Apeshit, gravado no Museu do Louvre, em Paris. O casal usa algumas das obras de arte, os dançarinos e os figurinos para completar a mensagem da música, que fala sobre empoderamento, sucesso e o mercado musical. Jay-Z, inclusive, alfineta o Superbowl e o Grammy, dizendo que não precisa deles.

O dois se colocam na frente da Monalisa, de Leonardo da Vinci, uma das mais famosas e importantes obras do mundo, dando a si mesmos o mesmo nível de importância do quadro.

Após terem tornado bem pública a infidelidade do rapper e os problemas no relacionamento em músicas como Sorry, de Beyoncé, e Glory, de Jay-Z, agora eles tentam passar a imagem de um casal feliz e uma dupla parceira - e o fazem tanto na turnê On The Run II quanto no novo álbum.

E a moda têm um papel importante nesta narrativa. Por isso, em todo o vídeo estão com looks coordenados. Em sua primeira aparição, se destacam os terninhos em tons pastel. O dela, um modelo de Peter Pilotto em rosa, cor que é associada à feminilidade, enquanto ele usa verde. Neste casal, ambos usam calças.

O casal Carter (Beyoncé e Jay-Z) em frente a escultura Vitória de Samotrácia, no museu do Louvre Crédito: Reprodução/Youtube

Na próxima cena, aparecem de mãos dadas na ponta de uma escadaria, com alguns dançarinos deitados sobre os degraus, mostrando autoridade. É inegável o poder do casal na indústria do entretenimento, representado com o cenário da estátua Vitória de Samotrácia, escultura da deusa da vitória Nice. Tudo isso simboliza a sua vitória no mercado musical e, como diz a letra, "não acredito que conseguimos, é por isso que somos gratos. Você já viu a plateia enlouquecer?"

Beyoncé, de Burberry, ao centro de suas dançarinas, no clipe de Apeshit, gravado no museu do Louvre Crédito: Reprodução/Youtube

Em outra cena, ela aparece de Versace da cabeça aos pés, ao lado de Jay-Z, que com um terno preto e jóias douradas, na mesma pose da musa do quadro Portrait of a Negress, da artista Marie-Guillemine Benoist, feito em 1800, uma das primeiras pinturas em que um negro não aparece como um escravo - e uma das poucas obras do Louvre em que está retratada uma pessoa negra. Mas, enquanto a mulher do quadro está com modestas vestes brancas, a roupa da cantora é toda adornada com motivos barrocos dourados, vestuário luxuoso que mostra a ascensão da mulher negra.

Os Cartes têm muito a falar. E estão só começando.