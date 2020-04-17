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Remarcada para 2021

Comic Con San Diego 2020 é cancelada por conta da pandemia de coronavírus

Segundo os organizadores, ao acompanhar as notícias e orientações das autoridades de saúde e do governo da Califórnia, eles chegaram à conclusão que não seria possível continuar com os planos para este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 18:06

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 18:06

Comic Con San Diego
Comic Con San Diego planejava a abertura de um museu para o verão de 2021 Crédito: Divulgação
Pela primeira vez nos 50 anos da San Diego Comic Convention (SDCC), a produção anunciou nesta sexta-feira (17) que a edição 2020 está cancelada. O evento volta a acontecer entre os dias 22 e 25 de julho de 2021.
Segundo os organizadores, ao acompanhar as notícias e orientações das autoridades de saúde e do governo da Califórnia, eles chegaram à conclusão que não seria possível continuar com os planos para este ano. A demora do anúncio, disseram, se deu pela esperança de que a situação melhorasse até o verão no hemisfério norte.
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Além das convenções, a Comic Con San Diego planejava a abertura de um museu para o verão de 2021, mas esses planos também foram todos adiados.

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Quem já havia comprado ingressos para a edição 2020 poderá pedir reembolso ou transferência para o evento em 2021. As informações serão enviadas para os fãs por e-mail.
"Tempos extraordinários requerem medidas extraordinárias, e enquanto estamos tristes em tomar essas ações, sabemos que é a decisão certo", disse, em comunicado, o porta-voz da entidade, David Glanzer.

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