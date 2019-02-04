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TELEVISÃO

Comercial reúne personagens de 'Sex and the City' e 'The Big Lebowski'

Carrie Bradshaw e The Dude trocam suas bebidas favoritas pela cerveja; propaganda foi ao ar durante o Super Bowl 2019

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:43

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:43

04/02/2019 - Jeff Bridges e Sarah Jessica Parker se uniram em comercial da marca de cerveja Stella Artois Crédito: YouTube / Stella Artois
A marca de cerveja Stella Artois chamou a atenção no intervalo do Super Bowl, que foi ao ar no domingo, 3, com um comercial unindo dois clássicos da TV.
Na exibição, a personagem Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), de Sex and the City, e The Dude (Jeff Bridges), de The Big Lebowski, se encontram em um restaurante para trocar suas bebidas favoritas - Cosmopolitan e White Russian, respectivamente - pela cerveja Stella Artois.
Assista:
No dia 19 de janeiro deste ano, Sarah já havia anunciado o retorno de Carrie, mas mantinha em segredo o projeto da cervejaria.
Essa não é a primeira vez que o Super Bowl recorda obras do cinema. Em 2012, o evento apresentou um teaser com Ferris Bueller (Matthew Broderick), de Curtindo a Vida Adoidado. Veja:

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