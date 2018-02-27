Comemorando 10 anos, Camerata do Sesi começa temporada até com anime

A Orquestra Camerata Sesi celebra uma década neste ano, e para iniciar a comemoração, acaba de lançar a temporada 2018 de concertos, que acontecerão ao longo dos próximos meses no Teatro do Sesi. A abertura acontece nesta quarta-feira (28) à noite, às 20h, com espetáculo da Série Sesi Música Clássica. Na programação, Dvorak e Mozart, com participação de Fábio Martino ao piano como solista e regência do maestro Leonardo David.
A nova temporada de concertos vem com novidades. Depois do sucesso da Rockestra em 2017, que retorna à agenda neste ano, a Orquestra Camerata Sesi lança o Anime in Concert, que vai apresentar as músicas dos desenhos nipônicos Cavaleiros do Zodíaco, Digimon, Pokémon, Samurai X, A Viagem de Chichiro, Nacional Kid, Ultraman e Ultraseven.
Percebi que havia um movimento muito grande em São Paulo desses amantes do anime, então pensei: por que não? E deu certo, conta o maestro.
EXPECTATIVAS
David detalha que estão todos ansiosos, ensaiando desde a semana retrasada para as apresentações. Ele destaca que a expectativa para o público está sendo a melhor possível e os músicos estão prontos para os concertos.
Também teremos muitos convidados de fora, como o Cláudio Cruz, que é um violinista muito conhecido, maestro da Orquestra Jovem de São Paulo, revela David, referindo-se a uma das atrações da programação, que segue até novembro.
Ao todo serão 18 espetáculos, que vão do anime às clássicas variações sobre um tema de Tchaikovsky que já é brindado na temporada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) deste semestre.
INGRESSOS
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Sesi, em Vitória, antes da apresentação. Eles custam R$ 10 a inteira e R$ 5 para trabalhadores da indústria e pessoas com direito à meia entrada.
TEMPORADA 2018
Além dos espetáculos promovidos no Teatro do Sesi, em Vitória,, também acontecerão apresentações em outros municípios e em eventos comemorativos. Nestes casos específicos, a programação será divulgada ao longo do ano.
Confira a programação completa das apresentações da Camerata do Sesi deste ano:
FEVEREIRO
Abertura da temporada: 10 Anos da Camerata Sesi
Dia 28 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solista: Fábio Martino, piano
Regente: Leonardo David
MARÇO
Um Tributo a Billie Holiday (Jazz)
Dia 15 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solista: Leila Maria, cantora
Regente: Leonardo David
A Sonoridade Brasileira de Guerra-Peixe
Dia 28 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solista: Gabriela Queiroz, violino
Regente convidado: Ernani Aguiar
ABRIL
"Ê Vida, Ê Voz!"
Dia 10 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Piano: Cláudia Marques
Barítono: Lício Bruno
A Música Antiga
Dia 19 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Regente convidado: Luís Otávio Santos
MAIO
Anime in Concert
Dia 4 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Regente convidado: Guilherme Mannis
Malédiction de Liszt
Dia 24 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solista: Cristian Badu, piano
Regente: Leonardo David
JUNHO
A Música Para Cordas do Séc. XX
Dia 7 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Regente convidado: Edilson Venturelli
Mozart e o Piano
Dia 21 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Piano e direção musical: Ricardo Castro
JULHO
Mendelssohn em Trio e Quarteto
Dia 6 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Gabriela Queiroz, violino; Leonardo Pinto, violino; Rodney Silveira, viola; Fabrício Moura, violoncelo; Elenísio Rodrigues, piano
Mozart e o Violino
Dia 19 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Violino e direção musical: Cláudio Cruz
AGOSTO
60 Anos da Bossa Nova (Danilo Caymmi)
Dia 3 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Danilo Caymmi é o convidado especial
Shostakovich
Dia 23 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solista: Aleyson Scopel, piano
Regente convidado: André Cardoso
SETEMBRO
Variações Sobre um Tema de Tchaikovsky
Dia 5 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solistas: Ricardo Amado, violino; Carlos Mendes, violino
Regente convidado: Helder Trefzger
Rockestra
Dia 20 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
OUTUBRO
Duo Santoro
Dia 3 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solistas: Ricardo Santoro, violoncelo; Paulo Santoro, violoncelo
Regente: Leonardo Pinto
NOVEMBRO
Villa-Lobos & Tchaikovsky
Dia 9 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Gabriela Queiroz, violino; Thamirys Nascimento, violino; Jacqueline Lima, violino; Aliana Alencar de Melo, viola; Rodney Silveira, viola; Carolina Luz, violoncelo; Marcos Rangel, violoncelo; Ever Aguero, violoncelo
Uma Pequena Serenata Noturna
Dia 22 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha
Solistas: Clemence Comte, flauta; Gabriela Queiroz, violino
Regente convidado: Artur Schoonderwoerd