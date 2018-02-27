Comemorando 10 anos, Camerata do Sesi começa temporada até com anime

Camerata Sesi Crédito: Camerata Sesi/Divulgação

A Orquestra Camerata Sesi celebra uma década neste ano, e para iniciar a comemoração, acaba de lançar a temporada 2018 de concertos, que acontecerão ao longo dos próximos meses no Teatro do Sesi. A abertura acontece nesta quarta-feira (28) à noite, às 20h, com espetáculo da Série Sesi Música Clássica. Na programação, Dvorak e Mozart, com participação de Fábio Martino ao piano como solista e regência do maestro Leonardo David.

A nova temporada de concertos vem com novidades. Depois do sucesso da Rockestra em 2017, que retorna à agenda neste ano, a Orquestra Camerata Sesi lança o Anime in Concert, que vai apresentar as músicas dos desenhos nipônicos Cavaleiros do Zodíaco, Digimon, Pokémon, Samurai X, A Viagem de Chichiro, Nacional Kid, Ultraman e Ultraseven.

Percebi que havia um movimento muito grande em São Paulo desses amantes do anime, então pensei: por que não? E deu certo, conta o maestro.

EXPECTATIVAS

David detalha que estão todos ansiosos, ensaiando desde a semana retrasada para as apresentações. Ele destaca que a expectativa para o público está sendo a melhor possível e os músicos estão prontos para os concertos.

Também teremos muitos convidados de fora, como o Cláudio Cruz, que é um violinista muito conhecido, maestro da Orquestra Jovem de São Paulo, revela David, referindo-se a uma das atrações da programação, que segue até novembro.

Ao todo serão 18 espetáculos, que vão do anime às clássicas variações sobre um tema de Tchaikovsky  que já é brindado na temporada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) deste semestre.

INGRESSOS

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Sesi, em Vitória, antes da apresentação. Eles custam R$ 10 a inteira e R$ 5 para trabalhadores da indústria e pessoas com direito à meia entrada.

TEMPORADA 2018

Além dos espetáculos promovidos no Teatro do Sesi, em Vitória,, também acontecerão apresentações em outros municípios e em eventos comemorativos. Nestes casos específicos, a programação será divulgada ao longo do ano.

Confira a programação completa das apresentações da Camerata do Sesi deste ano:

FEVEREIRO

Abertura da temporada: 10 Anos da Camerata Sesi

Dia 28 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solista: Fábio Martino, piano

Regente: Leonardo David

MARÇO

Um Tributo a Billie Holiday (Jazz)

Dia 15 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solista: Leila Maria, cantora

Regente: Leonardo David

A Sonoridade Brasileira de Guerra-Peixe

Dia 28 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solista: Gabriela Queiroz, violino

Regente convidado: Ernani Aguiar

ABRIL

"Ê Vida, Ê Voz!"

Dia 10 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Piano: Cláudia Marques

Barítono: Lício Bruno

A Música Antiga

Dia 19 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Regente convidado: Luís Otávio Santos

MAIO

Anime in Concert

Dia 4 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Regente convidado: Guilherme Mannis

Malédiction de Liszt

Dia 24 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solista: Cristian Badu, piano

Regente: Leonardo David

JUNHO

A Música Para Cordas do Séc. XX

Dia 7 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Regente convidado: Edilson Venturelli

Mozart e o Piano

Dia 21 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Piano e direção musical: Ricardo Castro

JULHO

Mendelssohn em Trio e Quarteto

Dia 6 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Gabriela Queiroz, violino; Leonardo Pinto, violino; Rodney Silveira, viola; Fabrício Moura, violoncelo; Elenísio Rodrigues, piano

Mozart e o Violino

Dia 19 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Violino e direção musical: Cláudio Cruz

AGOSTO

60 Anos da Bossa Nova (Danilo Caymmi)

Dia 3 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Danilo Caymmi é o convidado especial

Shostakovich

Dia 23 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solista: Aleyson Scopel, piano

Regente convidado: André Cardoso

SETEMBRO

Variações Sobre um Tema de Tchaikovsky

Dia 5 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solistas: Ricardo Amado, violino; Carlos Mendes, violino

Regente convidado: Helder Trefzger

Rockestra

Dia 20 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

OUTUBRO

Duo Santoro

Dia 3 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solistas: Ricardo Santoro, violoncelo; Paulo Santoro, violoncelo

Regente: Leonardo Pinto

NOVEMBRO

Villa-Lobos & Tchaikovsky

Dia 9 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Gabriela Queiroz, violino; Thamirys Nascimento, violino; Jacqueline Lima, violino; Aliana Alencar de Melo, viola; Rodney Silveira, viola; Carolina Luz, violoncelo; Marcos Rangel, violoncelo; Ever Aguero, violoncelo

Uma Pequena Serenata Noturna

Dia 22 às 20h, no Teatro Sesi Jardim da Penha

Solistas: Clemence Comte, flauta; Gabriela Queiroz, violino