Comédia sobre casamento encerra o III Festival Sesi de Ópera

Em sua terceira edição, o Festival Sesi de Ópera chega ao fim neste fim de semana, com duas apresentações da obra La cambiale di matrimônio, do compositor italiano Gioachino Rossini. As sessões acontecem sexta-feira (26), às 20h, e no sábado (27), às 16h, no Teatro do Sesi, em Vitória. Neste ano, o festival levou comédias para o público, com a presença de artistas capixabas e nomes da música clássica reconhecidos no cenário nacional.

A ópera de encerramento, cujo título em tradução literal seria algo como O contrato de casamento, foi o primeiro trabalho de Rossini a ser encenado, em 1810, quando o autor tinha apenas 18 anos. A história é bastante tradicional: um comerciante inglês resolve oferecer a mão da filha a um canadense que trabalha como seu correspondente no continente americano. O problema é que a garota já é apaixonada por um rapaz pobre, que espera receber a herança de um tio, para então se apresentar ao rico pai de sua amada. A partir daí, mais acontecimentos se sucedem com a chegada do pretendente estrangeiro e a garantia é de um final feliz para os personagens.

Para o maestro Leonardo David, titular da Orquestra Camerata Sesi e diretor artístico do festival, nesse trabalho Rossini já demonstra o nível de seu talento com elementos que estarão presentes em trabalhos posteriores, como O Barbeiro de Sevilha. É uma ópera um tanto virtuosística. Rossini coloca os cantores e a orquestra em papel de total virtuose, a obra tem um quê de dificuldade bem grande. Ele era um jovem muito promissor, avalia.

O espectador tem a oportunidade de conferir na comédia como questões relativas ao matrimônio eram tratadas no século XIX e que em vez do amor, uma simples negociação poderia motivar uma união. O casamento arranjado era recorrente na época e o compositor faz uma crítica a isso, de forma engraçada. No final, o Slook (representante canadense) acaba cedendo todos os direitos dele para o amado de sua prometida. Tudo se resume em dinheiro e ele dá uma esfregada no pai da moça, conta o maestro.

ADAPTAÇÃO

A direção cênica do mineiro Francisco Mayrink procurou respeitar o original, seguindo as instruções presentes no texto. Mayrink já chefiou a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e também ocupou cargo de direção na fundação gestora do Palácio das Artes, um dos principais centros culturais mineiros, situado em Belo Horizonte.

Na criação, a gente partiu do que o autor pretendeu. Procuramos ser muito fiéis. Depois, fomos para o que cada ator tem a oferecer, o que entendeu do personagem. A partir disso, fomos alinhavando o espetáculo para chegar a um contexto de unidade. Tudo o que a gente tem que fazer, o compositor já pensou ao compor a obra. É muito complicado quando se resolve fazer uma releitura, porque se bagunça a vida do compositor, afirma Mayrink, que também assina a direção geral do festival.

Como a época em que se passa a história, o século XIX, é tempo de inovações, objetos mais avançados fazem parte do cenário. Mas sempre remetendo à época pretendida, garante o diretor.

Francisco Mayrink conta que o gênero ópera não é conhecido do público, o que causa resistência. Por isso, é importante levar esse tipo de espetáculo às pessoas. Quando se iniciou, a ópera era popular, feita em praça pública. Depois foi para os teatros e palácios. O público, em geral, não tem acesso. Mas é um gênero que tem empatia imediata, classifica o diretor que já coordenou encenações em lugares como porta de igreja e estádio de futebol.

SERVIÇO

III FESTIVAL SESI DE ÓPERA

La Cambiale di Matrimonio

Quando: sexta-feira (26), às 20h, e sábado (27), às 16h.

Onde: Teatro do Sesi, Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). À venda na bilheteria do teatro.