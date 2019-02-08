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Samba na avenida

Começam os ensaios do Carnaval de Vitória 2019; veja agenda

Neste ano, o Carnaval de Vitória acontece nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:17

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:17

Imagens capturadas por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende
Na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória 2019, as escolas de samba dos grupos A e Especial da folia capixaba já vão começar a afinar o que será apresentado nos desfiles no Sambão do Povo a partir desta segunda (11), quando começam os ensaios técnicos, a partir das 20h, com entrada franca. Neste ano, o Carnaval de Vitória acontece nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.
As primeiras a fazer os testes na passarela do samba serão Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte; na terça (12), Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista; na quarta (13), Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara; na quinta (14), Barreiros, Pega no Samba e Novo Império; e, no sábado (16), São Torquato, Piedade e MUG.
Na oportunidade, os integrantes e a diretoria de cada escola de samba podem detectar possíveis falhas na apresentação da evolução das agremiações e têm a possibilidade de fazer correções e ensaiar novas coreografias das alas, além de cronometrar o tempo na avenida.
AGENDA DOS ENSAIOS TÉCNICOS
Segunda-feira (11)
20h  Império de Fátima
21h15  Andaraí
22h30  Imperatriz do Forte
Terça-feira (12)
20h  Chegou o que Faltava
21h15  Rosas de Ouro
22h30  Boa Vista
Quarta-feira (13)
20h  Chega Mais
21h15  Tradição Serrana
22h30  Jucutuquara
Quinta-feira (14)
20h  Barreiros
21h15  Pega no Samba
22h30  Novo Império
Sábado (16)
20h  São Torquato
21h15  Piedade
22h30  MUG
CARNAVAL DE VITÓRIA 2019
Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba nos três dias de Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo:
Quinta (21/02/2019)
1. Mocidade Serrana
2. Mocidade da Praia
3. União Jovem de Itacibá
4. Independente de Eucalipto
Sexta (22/02/2019)
1. Andaraí
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Independente de São Torquato
5. Chega Mais
6. Tradição Serrana
7. Chegou o que Faltava
8. Império de Fátima
Sábado (23/02/2019)
1. Imperatriz do Forte
2. Piedade
3. Mocidade Unida da Glória (MUG)
4. Pega no Samba
5. Boa Vista
6. Novo Império
7. Jucutuquara

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