Começam os ensaios do Carnaval de Vitória 2019; veja agenda

Imagens capturadas por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende

Na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória 2019, as escolas de samba dos grupos A e Especial da folia capixaba já vão começar a afinar o que será apresentado nos desfiles no Sambão do Povo a partir desta segunda (11), quando começam os ensaios técnicos, a partir das 20h, com entrada franca. Neste ano, o Carnaval de Vitória acontece nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.

As primeiras a fazer os testes na passarela do samba serão Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte; na terça (12), Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista; na quarta (13), Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara; na quinta (14), Barreiros, Pega no Samba e Novo Império; e, no sábado (16), São Torquato, Piedade e MUG.

Na oportunidade, os integrantes e a diretoria de cada escola de samba podem detectar possíveis falhas na apresentação da evolução das agremiações e têm a possibilidade de fazer correções e ensaiar novas coreografias das alas, além de cronometrar o tempo na avenida.

AGENDA DOS ENSAIOS TÉCNICOS

Segunda-feira (11)

20h  Império de Fátima

21h15  Andaraí

22h30  Imperatriz do Forte

Terça-feira (12)

20h  Chegou o que Faltava

21h15  Rosas de Ouro

22h30  Boa Vista

Quarta-feira (13)

20h  Chega Mais

21h15  Tradição Serrana

22h30  Jucutuquara

Quinta-feira (14)

20h  Barreiros

21h15  Pega no Samba

22h30  Novo Império

Sábado (16)

20h  São Torquato

21h15  Piedade

22h30  MUG

CARNAVAL DE VITÓRIA 2019

Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba nos três dias de Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo:

Quinta (21/02/2019)

1. Mocidade Serrana

2. Mocidade da Praia

3. União Jovem de Itacibá

4. Independente de Eucalipto

Sexta (22/02/2019)

1. Andaraí

2. Barreiros

3. Rosas de Ouro

4. Independente de São Torquato

5. Chega Mais

6. Tradição Serrana

7. Chegou o que Faltava

8. Império de Fátima

Sábado (23/02/2019)

1. Imperatriz do Forte

2. Piedade

3. Mocidade Unida da Glória (MUG)

4. Pega no Samba

5. Boa Vista

6. Novo Império