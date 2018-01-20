Começa a folia: Orquestra Voadora traz frevo e maracatu para Vitória

Mais frevo e maracatu para levantar o público capixaba. A Orquestra Voadora faz uma apresentação neste sábado (20), em Vitória, na festa do Baile Voador, com um repertório bem brasileiro, recheado dos dois ritmos nordestinos.
A banda, conhecida por misturar as tradicionais marchinhas com outros ritmos como sambas, rock e música pop, deu uma repaginada em sua seleção musical.
Em entrevista ao C2, o saxofonista André Ramos, diz que a mudança partiu da avaliação do grupo de que valorizar os ritmos brasileiros pode incendiar ainda mais o público na pista.
Foi uma coisa que foi acontecendo. O que a gente sempre quer é incendiar bastante a pista, que o público dance sempre mais, e o grupo percebeu que esse repertório, um pouco mais brasileiro, foi se encaixando bem, explica.
O grupo independente, que nasceu em 2008 no Rio de Janeiro e é um dos símbolos de inovação do carnaval de rua da Cidade Maravilhosa, chega a reunir mais de 100 mil pessoas na festa popular.
A Orquestra Voadora conta, ao todo, com 12 integrantes oficiais sem guitarras ou baixo, somente metais (instrumentos de sopro) e percussão. Nos tradicionais desfiles durante o carnaval, porém, a banda é reforçada e a trupe ganha também elementos circenses e, claro, ainda mais carnavalescos.
Turnê no exterior
André conta que o grupo pode levar em breve toda essa energia contagiante para a América Latina. Uma turnê por países como Chile e Argentina está nos planos dos integrantes da Orquestra Voadora.
Tem muitos grupos desses países que vêm para cá. A gente sente uma necessidade de fazer intercâmbio, conta.
O saxofonista se anima com o sonho compartilhado pelos outros onze membros da banda carioca, mas faz ressalvas quanto à viabilidade do projeto de fazer shows no continente europeu.
É difícil porque é muito custoso. No passado foi mais fácil. Somos em muito no grupo. Fazer show fora do Brasil esbarra principalmente na questão da compra das passagens, conclui o músico, revelando ainda que o grande desejo da Orquestra é levar o som instrumental do grupo para o Brasil inteiro.
A banda, que carrega o título de madrinha do Baile Voador, já teve experiências fora do país em 2012, quando foram a cidades como Barcelona, Bruxelas, Porto e Lisboa.
Para reduzir os custos da turnê com hotel, os membros ficaram hospedados em casas de amigos e músicos de bandas parceiras que moram por lá. Para André, a turnê na Europa foi uma experiência inesquecível.
Foi algo muito espontâneo. Conseguimos um retorno muito caloroso. Lá fora sentimos realmente que esse tipo de música dialoga com públicos completamente diferentes, lembra André, que se diz feliz com o retorno ao Espírito Santo.
Estávamos querendo voltar no Estado faz tempo. A última vez foi incrível, principalmente pela receptividade do público de Vitória.
A banda divide o palco hoje com a galera do Xá da Índia, grupo que revisita a produção musical dos anos 1970 no Brasil com canções de Tim Maia, Jorge Ben, Roberto Carlos e Elis Regina.
Além deles, estão também na lista das apresentações o DJ residente Fabrício Bravim, especialista em forró e música brasileira, e três escolas de samba Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória e Independente de Boa Vista.