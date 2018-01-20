Começa a folia: Orquestra Voadora traz frevo e maracatu para Vitória

Orquestra Voadora Crédito: Phill Whizmann/Divulgação

Mais frevo e maracatu para levantar o público capixaba. A Orquestra Voadora faz uma apresentação neste sábado (20), em Vitória, na festa do Baile Voador, com um repertório bem brasileiro, recheado dos dois ritmos nordestinos.

A banda, conhecida por misturar as tradicionais marchinhas com outros ritmos como sambas, rock e música pop, deu uma repaginada em sua seleção musical.

Em entrevista ao C2, o saxofonista André Ramos, diz que a mudança partiu da avaliação do grupo de que valorizar os ritmos brasileiros pode incendiar ainda mais o público na pista.

Foi uma coisa que foi acontecendo. O que a gente sempre quer é incendiar bastante a pista, que o público dance sempre mais, e o grupo percebeu que esse repertório, um pouco mais brasileiro, foi se encaixando bem, explica.

O grupo independente, que nasceu em 2008 no Rio de Janeiro e é um dos símbolos de inovação do carnaval de rua da Cidade Maravilhosa, chega a reunir mais de 100 mil pessoas na festa popular.

A Orquestra Voadora conta, ao todo, com 12 integrantes oficiais  sem guitarras ou baixo, somente metais (instrumentos de sopro) e percussão. Nos tradicionais desfiles durante o carnaval, porém, a banda é reforçada e a trupe ganha também elementos circenses e, claro, ainda mais carnavalescos.

Turnê no exterior

André conta que o grupo pode levar em breve toda essa energia contagiante para a América Latina. Uma turnê por países como Chile e Argentina está nos planos dos integrantes da Orquestra Voadora.

Tem muitos grupos desses países que vêm para cá. A gente sente uma necessidade de fazer intercâmbio, conta.

O saxofonista se anima com o sonho compartilhado pelos outros onze membros da banda carioca, mas faz ressalvas quanto à viabilidade do projeto de fazer shows no continente europeu.

É difícil porque é muito custoso. No passado foi mais fácil. Somos em muito no grupo. Fazer show fora do Brasil esbarra principalmente na questão da compra das passagens, conclui o músico, revelando ainda que o grande desejo da Orquestra é levar o som instrumental do grupo para o Brasil inteiro.

A banda, que carrega o título de madrinha do Baile Voador, já teve experiências fora do país em 2012, quando foram a cidades como Barcelona, Bruxelas, Porto e Lisboa.

Para reduzir os custos da turnê com hotel, os membros ficaram hospedados em casas de amigos e músicos de bandas parceiras que moram por lá. Para André, a turnê na Europa foi uma experiência inesquecível.

Foi algo muito espontâneo. Conseguimos um retorno muito caloroso. Lá fora sentimos realmente que esse tipo de música dialoga com públicos completamente diferentes, lembra André, que se diz feliz com o retorno ao Espírito Santo.

Estávamos querendo voltar no Estado faz tempo. A última vez foi incrível, principalmente pela receptividade do público de Vitória.

A banda divide o palco hoje com a galera do Xá da Índia, grupo que revisita a produção musical dos anos 1970 no Brasil com canções de Tim Maia, Jorge Ben, Roberto Carlos e Elis Regina.