Com problemas respiratórios, Liam Gallagher cancela show em SP

Liam Gallagher no Lollapalooza Argentina 2018 Crédito: Divulgação

O cantor britânico Liam Gallagher cancelou a apresentação que faria em São Paulo nesta quarta-feira, 21, na Audio, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, 19, o ex-vocalista do Oasis apresenta um quadro de "infecção respiratória e febre". Ainda de acordo com a nota, o médico recomendou a Liam "o mínimo de 48 horas de descanso".

Os clientes que adquiriram os ingressos para a apresentação na capital paulista poderão assistir ao show do cantor no Ônix Day, no Autódromo de Interlagos, dia 22 de março, às 19h45, mediante a apresentação do ingresso do show cancelado na Audio. As entradas não serão aceitas nos dias 23, 24 ou 25 de março, datas do Lollapalooza Brasil. Caso o cliente deseje, poderá solicitar o reembolso entre os dias 26 de março de 2018 até o dia 26 de abril de 2018.

No último domingo, 18, Liam já havia deixado o palco do Lollapalooza Chile, em Santiago, após tocar apenas quatro músicas. De acordo com uma publicação feita por sua equipe no Facebook, o cantor foi diagnosticado com sinusite e infecção no tórax durante um show na Europa há algumas semanas.

O comunicado também afirma que o cantor vinha tentando cumprir sua agenda, mas sentiu dificuldades para respirar no palco do festival chileno. Segundo a equipe, Liam ficou bastante desapontado por ter que finalizar o show antes do previsto e se comprometeu a agendar uma nova apresentação em Santiago o mais rápido possível.

Não é a primeira vez que o britânico abandona o palco antes de finalizar sua performance. No ano passado, o cantor interrompeu o seu show no Lollapalooza Chicago após 19 minutos. Na época, ele alegou que estava com a voz prejudicada por causa de uma outra apresentação na noite anterior.

Em 2002, o cantor também abandonou o palco durante o show de abertura de uma turnê do Oasis, em Fort Lauderdale, na Flórida. Depois de quatro músicas, Liam deixou o irmão, Noel Gallagher, e a banda continuarem a apresentação sem ele.

Leia o comunicado na íntegra:

Informamos que a Lolla Party com o cantor Liam Gallagher, que seria realizada em 21 de março, na Audio, em São Paulo, foi cancelada. Veja abaixo comunicado oficial do cantor:

"Em função de uma infecção respiratória e febre, o médico me recomendou o mínimo de 48 horas de descanso. Infelizmente, terei que cancelar o show na Audio, na quarta, dia 21 de março. Entretanto, os ingressos serão válidos para o show no dia seguinte no Autódromo de Interlagos ou, como alternativa, o reembolso poderá ser solicitado".