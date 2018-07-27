Com pop solar e alternativo, Marcelo Perdido lança Brasa

Carioca radicado em São Paulo, o cantor e compositor Marcelo Perdido traçou um paralelo entre as estações do ano e seu desenvolvimento artístico. O encerramento do ciclo, que na verdade é apenas o começo de uma outra fase, se deu neste mês, com o lançamento de seu quarto disco, Brasa, uma alusão ao verão tupiniquim.

Como um desafio pessoal, o projeto começou ainda em 2014 com o disco Lenhador, um retrato do outono pessoal do músico. Em seguida, vieram Inverno (2015) e Bicho (2016). O disco de veraneio veio como a cereja do bolo, para celebrar brasileirismos, afetos e a vivacidade típica do período mais quente do ano, sem deixar de lado pequenas histórias do Brasil atual.

O verão é uma estação em que uns enxergam os outros, nós nos enxergamos. Queria que fosse um disco do nosso verão romantizado, um momento mais feliz, próximo do fim do ano, no caso dos brasileiros. Isso vem com uma série de sinais, com essa coisa de estarmos mais perto das pessoas, mais na rua, mais dispostos, divaga Marcelo, em entrevista por telefone ao C2.

Na faixa-título, responsável por abrir o disco, Marcelo deixa clara a sua intenção: mesclar ritmos e exaltar um Brasil profundo e diverso, tudo isso impresso sobre um pop alternativo. A canção tem vocais divididos com Laura Lavieri (conhecida pelo trabalho com Marcelo Jeneci) e traz referências a elementos tropicais, mas nos levando a um universo de calor amazônico, com batidas que lembram o tecnobrega.

Assim como Laura, vários outros nomes marcam presença no disco, como a baiana Nana, Letícia Novaes (Letrux) e Helio Flanders (Vanguart). Cada faixa  são onze, no total  tem produção assinada por um artista diferente, todos com destaque na onda mais recente do indie pop brasileiro.

Como era o último disco, o fechamento mesmo de um ciclo, eu quis fazer o Brasa como uma grande festa de encerramento. Até porque, para ser sincero, durante o processo de produção, eu não tinha muita certeza do que iria fazer depois desse trabalho. Chamei todo mundo de que gostava muito, como um especial de fim de ano do Roberto Carlos, brinca o músico.

A proximidade entre Marcelo e seus parceiros musicais fez com que cada canção tivesse uma identidade própria. Para o músico, num cenário em que se vive de arte, o afeto se torna fundamental. As trocas nem sempre são financeiras. Para quem faz música independente, fica mais fácil assim, na base do afeto, trabalhando entre amigos, frisa.

A partir de agora, Marcelo volta as atenções à produção de um videoclipe e do início da agenda de shows do disco recém-lançado. Um dos desafios, lembra o músico, será compilar o repertório de suas quatro estações pessoais em uma única apresentação. Quero também re-valorizar os trabalhos que vieram antes deste, conclui.

SERVIÇO

Brasa

De Marcelo Perdido

Selo Rosa Flamingo, 11 faixas