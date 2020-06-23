Com banda só com mulheres, Carol Biazin lança single de novo EP

A cantora Carol Biazin Crédito: Reprodução/Instagram @carolbiazin

Dona de uma das vozes mais marcantes e únicas da nova geração da música brasileira, coautora de hits nacionais e colecionadora de prêmios, Carol Biazin não cansa de surpreender a cada lançamento. Com uma banda formada só por mulheres, a cantora disponibiliza na próxima sexta (26), o single Metade, que faz parte do EP Sem Filtro, novo lançamento de Carol.

Com menos beats, muito mais orgânica e gravada por uma banda formada só por mulheres que acompanharão Biazin na próxima turnê, o novo single promete marcar uma nova fase na carreira de Carol. Metade é uma música com muita atitude, apesar da simplicidade da produção. Eu nunca tinha feito algo assim, literalmente sem filtro. Essa é a verdadeira essência da Carol. A cantora ainda diz que canção é um spoiler do que os fãs podem esperar pros seus shows. É assim que queremos soar ao vivo. Além dos beats, vamos usar e abusar das guitarras, violões, bateria orgânica etc. Estou muito feliz com o resultado, confessa.

Sobre montar uma banda composta só por mulheres, Carol diz estar realizando um sonho de infância. Sempre sonhei em ter uma banda composta só por meninas. Sempre amei as divas, uma delas é a Beyoncé, que sempre teve uma banda formada por mulheres. Sempre quis algo assim e agora tenho a oportunidade de fazer isso depois que tudo isso (pandemia mundial) acabar.

Sem Filtro, novo EP de Carol é um projeto íntimo e experimental produzido durante a quarentena, que trouxe releituras de canções que marcaram a trajetória da cantora e exploram outras habilidades musicais da cantora. As vozes foram gravadas em casa - assim como cada instrumento que colaborou no projeto. Além da inédita Metade, o novo EP trás versões exclusivas de Talvez, , primeiro single autoral da carreira, que ganhou uma releitura intrínseca e cheia de alma onde a cantora mostra suas habilidades como guitarrista, e Cancela, , canção que já bateu a marca de 1 milhão de streamings nos apps de música, que ganha uma versão cheia de influência de jazz, alma e técnicas vocais surpreendentes.

Com apenas 22 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. A ruiva é coautora dos singles Pouco de você, do cantor Vitão, Juntinho da Rouge, Complicado, de Vitão Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria artista revelação e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019.