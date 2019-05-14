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Com Angelina Jolie, continuação de 'Malévola' ganha 1º trailer

Elle Fanning, Harris Dickinson e Ed Skrein também integram elenco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2019 às 10:38

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 10:38

Angelina Jolie é protagonista e produtora executiva de Malévola 2 Crédito: Divulgação
A Disney divulgou nesta segunda-feira (13) o primeiro trailer oficial de "Malévola: Dona do Mal", live-action que dará continuidade ao primeiro filme, lançado em 2014.
A trama é estrelada por Angelina Jolie, 43, que contracenará ao lado de Elle Fanning, 21, a princesa Aurora (Bela Adormecida). As duas precisam enfrentar novos inimigos na nova jornada, para proteger seres mágicos da terra dos Moors.
 "A história se tornou lenda, mas isto não é um conto de fadas", diz a personagem de Jolie no trailer.
Também integra o elenco Harris Dickinson, que substituirá Brenton Thwaites como Príncipe Phillip; bem como Ed Skrein (de "Deadpool"), Chiwetel Ejiofor ("12 Anos de Escravidão") e Michelle Pfeiffer ("Vingadores: Ultimato").
Com direção de Joachim Ronnig ("Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"), o mesmo do primeiro longa, o filme chega aos cinemas no dia 17 de outubro.
Antes de "Malévola: Dona do Mal", os fãs dos live-actions da Disney poderão conferir "Aladdin" (estreia em 23 de maio) e "O Rei Leão" (18 de julho).

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