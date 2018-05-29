Colin Trevorrow fala pela primeira vez sobre sua demissão de 'Star Wars'

O diretor Colin Trevorrow falou pela primeira vez com a imprensa sobre sua demissão do 'Episódio IX' de 'Star Wars' Crédito: Divulgação

Em entrevista para a revista norte-americana Empire, Colin Trevorrow falou pela primeira vez sobre sua conturbada demissão da direção do Episódio IX da saga Star Wars, filme que fechará a nova trilogia nos cinemas. Em setembro de 2017, a Lucasfilm anunciou que Trevorrow havia sido demitido do projeto por diferenças criativas e o estúdio contratou J.J. Abrams, que dirigiu e coescreveu O Despertar da Força, para assumir o filme.

"Não quero falar muito sobre isso porque não quero afetar a forma como os fãs receberão o filme. Quando éramos crianças, estes filmes chegavam até nós vindos de uma galáxia distante. Eles eram como um presente. E quanto mais falamos sobre como eles são feitos, mais é revelado que estes filmes são apenas filmes", disse Trevorrow para a revista.

"Mas eles não são só filmes, são mais do que isso. E para além disso, eu tive a oportunidade de contar uma história que é uma celebração de todas as coisas nas quais acredito. Pude contar essa história para George Lucas e para o Luke Skywalker em pessoa, e levarei estas experiências comigo pelo resto de minha vida", concluiu o diretor.