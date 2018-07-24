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POLÊMICA

Co-criador de 'Rick and Morty' deixa Twitter após esquete sobre pedofilia

Dan Harmon se desculpou pelo vídeo feito em 2009 que fazia paródia da série Dexter

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:14
Dan Harmon é co-criador da popular animação Rick and Morty Crédito: Reprodução/Youtube
Dan Harmon, co-criador da popular animação Rick and Morty, apagou a sua conta no Twitter na segunda-feira, 23, após usuários da rede social descobrirem uma esquete de 2009 no YouTube onde o roteirista faz paródia da série Dexter, mas em vez de um serial killer ele se passa por um pedófilo.
A descoberta vem dias após James Gunn, diretor do filme Guardiões da Galáxia e suas sequências, ter sido demitido por conta de tuítes publicados em 2008 onde fazia piadas sobre pedofilia e estupro. "Em 2009, eu fiz um piloto onde eu parodiava a série Dexter e só consegui ofender as pessoas. Eu rapidamente percebi que o conteúdo era de mau gosto e tirei o vídeo do ar. Ninguém deveria ter visto ao que vocês assistiram e eu me desculpo sinceramente por isso", disse Harmon em comunicado para o site Deadline.
O canal Adult Swim, que transmite a série Rick and Morty, condenou o vídeo, mas vai manter Harmon no canal. "No Adult Swim nós procuramos e encorajamos liberdade criativa e trabalhamos para expandir as fronteiras da comédia. O conteúdo ofensivo produzido por Dan em 2009 demonstra mau julgamento e não reflete o tipo de produções que nós queremos no nosso canal. Ele entende que não há espaço para isso aqui no Adult Swim", escreveu o canal ao site.

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