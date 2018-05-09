Clube Big Beatles faz show em Vitória antes de turnê internacional

Uma das mais famosas bandas cover do país, o Clube Big Beatles fará um ensaio aberto como preparação para sua turnê internacional. O grupo irá se apresentar no restaurante By Rock, na Praia do Canto, em Vitória, amanhã, a partir das 20 horas. No fim de maio, partirá para terras estrangeiras para fazer um show nos Estados Unidos. Já em agosto, eles irão para Liverpool, Inglaterra, para tocar o White Album, disco dos Beatles que completa meio século este ano.

Clube Big Beatles Crédito: Divulgação/Clube Big Beatles

O local do show na Capital cai como uma luva para esse ensaio aberto, pois é temático, com decoração rocknroll, o que permitirá uma ampla celebração do cinquentenário do álbum durante a apresentação. É uma oportunidade para mostrar na cidade em que vivemos o que mostraremos fora do país, e mostrar aqui essa missão que é tocar o Álbum Branco (White Album) para os americanos e, posteriormente, para os ingleses, comenta Edu Henning, percussionista da banda, em entrevista ao C2.

EXPERIÊNCIA

Tocar fora do país não é novidade para a banda capixaba: eles já se apresentam no exterior há cerca de 24 anos, em países como Portugal e Bélgica, além da própria Inglaterra. Além dos Estados Unidos agora em maio, eles tocarão em Liverpool em agosto, no International Beatleweek, pela quarta vez. Lá, dividirão o palco com diversas bandas internacionais para celebrar o som de uma das maiores bandas do mundo.

Nós fomos chamados mais uma vez para tocar o White Album. Somos uma banda de Vitória, e quando você chega num evento desses, tem bandas do mundo inteiro e essa responsabilidade podia estar na mão de qualquer outra banda cover do mundo. Então nosso foco é fazer bem feito, e cantar o mais próximo do que foi gravado, porque ele nunca foi apresentado ao vivo nem pelos próprios Beatles, afirma Henning.

RELEVÂNCIA

O disco foi o primeiro álbum gravado após a morte do lendário empresário da banda, Brian Epstein, e, portanto, explora emoções. Nele pode-se perceber exatamente qual música é escrita por cada integrante do quarteto, sendo considerado o álbum mais versátil da banda, mostrando que o grupo continua relevante.

Os discos são como prateleiras desse grande armário que se chama Beatles. Tem várias gavetas, e cada vez que você abre e mexe, você encontra algo de altíssima qualidade, o que faz valer revisitar na banda até hoje, completa o percussionista.

Clube Big Beatles apresenta White Album

Quando: amanhã, às 20h.

Onde: By Rock, Rua Celso Calmon, loja 2, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 50 (salão), R$ 30 (mezanino), R$ 60 (mezanino com chopp liberado durante show das 20h às 23h).