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Show

Clube Big Beatles faz show em Vitória antes de turnê internacional

Banda tocará o 'Álbum Branco' dos Beatles nesta quinta-feira, e posteriormente nos Estados Unidos e na Inglaterra

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 21:54
Uma das mais famosas bandas cover do país, o Clube Big Beatles fará um ensaio aberto como preparação para sua turnê internacional. O grupo irá se apresentar no restaurante By Rock, na Praia do Canto, em Vitória, amanhã, a partir das 20 horas. No fim de maio, partirá para terras estrangeiras para fazer um show nos Estados Unidos. Já em agosto, eles irão para Liverpool, Inglaterra, para tocar o White Album, disco dos Beatles que completa meio século este ano.
Clube Big Beatles Crédito: Divulgação/Clube Big Beatles
O local do show na Capital cai como uma luva para esse ensaio aberto, pois é temático, com decoração rocknroll, o que permitirá uma ampla celebração do cinquentenário do álbum durante a apresentação. É uma oportunidade para mostrar na cidade em que vivemos o que mostraremos fora do país, e mostrar aqui essa missão que é tocar o Álbum Branco (White Album) para os americanos e, posteriormente, para os ingleses, comenta Edu Henning, percussionista da banda, em entrevista ao C2.
EXPERIÊNCIA
Tocar fora do país não é novidade para a banda capixaba: eles já se apresentam no exterior há cerca de 24 anos, em países como Portugal e Bélgica, além da própria Inglaterra. Além dos Estados Unidos agora em maio, eles tocarão em Liverpool em agosto, no International Beatleweek, pela quarta vez. Lá, dividirão o palco com diversas bandas internacionais para celebrar o som de uma das maiores bandas do mundo.
Nós fomos chamados mais uma vez para tocar o White Album. Somos uma banda de Vitória, e quando você chega num evento desses, tem bandas do mundo inteiro e essa responsabilidade podia estar na mão de qualquer outra banda cover do mundo. Então nosso foco é fazer bem feito, e cantar o mais próximo do que foi gravado, porque ele nunca foi apresentado ao vivo nem pelos próprios Beatles, afirma Henning.
RELEVÂNCIA
O disco foi o primeiro álbum gravado após a morte do lendário empresário da banda, Brian Epstein, e, portanto, explora emoções. Nele pode-se perceber exatamente qual música é escrita por cada integrante do quarteto, sendo considerado o álbum mais versátil da banda, mostrando que o grupo continua relevante.
Os discos são como prateleiras desse grande armário que se chama Beatles. Tem várias gavetas, e cada vez que você abre e mexe, você encontra algo de altíssima qualidade, o que faz valer revisitar na banda até hoje, completa o percussionista.
Clube Big Beatles apresenta White Album
Quando: amanhã, às 20h.
Onde: By Rock, Rua Celso Calmon, loja 2, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 50 (salão), R$ 30 (mezanino), R$ 60 (mezanino com chopp liberado durante show das 20h às 23h).
Informações: (27) 2142-5086.

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