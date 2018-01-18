Clube Big Beatles divulga temporada 2018 do Sócio de Carteirinha

Clube Big Beatles fará temporada 2018 no Teatro da Ufes Crédito: Divulgação/Clube Big Beatles

A banda Clube Big Beatles já tem data para estrear a sua nova temporada de espetáculos. E como não poderia faltar, este ano estão garantidas as tradicionais participações de figurões da música brasileira.

E para completar a felicidade dos fãs, os convidados serão nomes que já passaram pelo projeto, que neste ano promete fazer uma viagem no tempo. Na agenda estão nomes como Andreas Kisser, Ivan Lins, Roberto Menescal, Fernanda Takai, entre outros.

E a temporada abre com dose dupla. Bruno Gouveia e Carlos Coelho, do Biquini Cavadão, serão os responsáveis por dar o tom aos grandes sucessos dos Beatles interpretados no show, que promete relembrar a apresentação de 2014, quando participaram do projeto pela primeira vez. As apresentações para a temporada estão agendadas para o Teatro da Ufes, em Goiabeiras.

Confira abaixo a agenda completa

15 de março  Bruno Gouveia e Carlos Coelho (Biquini Cavadão)

19 de abril  Andreas Kisser (Sepultura)

17 de maio  Leo Jaime

21 de junho  Charles Gavin (Titãs)

19 de julho  A Definir

16 de agosto  Roberto Menescal

20 de setembro  Fernanda Takai

25 de outubro  Moska